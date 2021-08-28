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Армия

«У США все авианосцы атомные, а у нас один паровой»

Эксперты: России нужны авианосцы, но она сегодня не может их строить

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Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Советского Союза Кузнецов»

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Советского Союза Кузнецов»

Павел Львов/РИА «Новости»
Новейший атомный авианосец ВМС США «Джеральд Форд» вновь отправлен на ремонт, сообщается на сайте Военно-морского института США (USNI). Это уже четвертая доработка за год. Однако американцы могут себе это позволить – у них 11 авианосцев. Российский же единственный авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» ремонтируется четвертый год. «Газета.Ru» разбиралась, почему в России не строят новые авианосцы.

«Хвастаться тут нечем»

Авианосцы США и «Адмирал Кузнецов» – корабли одного класса, но между ними научно-техническая пропасть в 30 лет, считает бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов.

«К сожалению, у нас один авианосец и тот – немного покалеченный. У США все атомные, у нас – по сути паровой, – рассказал «Газете.Ru» адмирал Комоедов. – «Кузнецов» всегда возвращался с ремонта в строй, но вновь отправлялся на верфь. Сложно сказать, сколько он еще протянет. У него на заводе уже штатное место. Даже сделан проект стационарной швартовки в Мурманске. Хвастаться тут нечем».

Более оптимистичен военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Его отремонтируют, потому что морская авиация должна существовать. У «Кузнецова» хорошее сочетание авианесущих свойств и ракетного вооружения – на его борту могут расположиться несколько эскадрилий самолетов и вертолетов, есть ударное противокорабельное вооружение, пусковые установки для размещения ракет «Циркон». Они увеличат его огневую мощь на расстояние до 1000 километров. Если модернизация идет с такой целью, то получим универсальную единицу», – рассказал «Газете.Ru» Леонков.

«Кузнецов» находится на ремонте с 2017 года. Еще в апреле 2020 года глава «Объединённой судостроительной корпорации» Алексей Рахманов сообщил, что авианосец вернут флоту в 2022 году.

По его словам, ремонт не затянется из-за пожара на крейсере и затопления плавучего дока ПД-50 в Мурманске.

На время ремонта «Адмирала Кузнецова» учения по взлету и посадке на палубу авианосца проходят в условиях Наземного испытательного тренировочного комплекса (НИТКА) в Крыму. Совсем недавно полеты там отрабатывали самолеты 279-го отдельного корабельного истребительного авиаполка Северного флота ВМФ России.

«НИТКА оборудована трамплином, посадочной площадкой, но дело в том, что это берег, а не море. Авианосец на ходу маневрирует. Есть качка, движение посадочной площадки. Поэтому ситуации отличаются. Если летчик натренировался только на НИТКЕ, ему нужно столько же тренироваться на корабле», – считает адмирал Комоедов.

Инициатива конструкторов вместо заказа ВМФ

«Строительство авианесущих кораблей востребовано временем. В США это целое направление – они планируют создать 12 экспедиционных ударных групп. Россия может стоять в стороне и смотреть. За кораблями авианесущего класса – перспектива развития российского флота», – рассказал Алексей Леонков.

На сегодняшний день известно о трех новых проектах отечественных авианосцев.

Во-первых, еще в 2015 году Крыловский государственный научный центр представил концепт авианосца проекта 23000 «Шторм». Его планируют оснастить одновременно и атомным реактором, и газотурбинным двигателем. Палуба авианосца рассчитана на 60 единиц авиагруппы. Ее составят истребители пятого поколения Су-57, Миг-29К/КУБ и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения.

Во-вторых, «Невское проектно-конструкторское бюро» («Невское ПКБ») в июле 2020 года показало на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге модель атомного авианосца проекта 11430Э «Ламантин». Он получит трамплин, две аэромагнитные катапульты и четыре аэрофинишера. В составе аэрогруппы – до 60 летательных аппаратов: истребители, корабельные вертолеты и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения.

В-третьих, то же «Невское ПКБ» в январе 2021 года предоставило проект универсального морского комплекса на унифицированной платформе «Варан». Он преподносится как «новый класс военно-морской техники». На борту «Варана» может размещаться 24 многоцелевых самолета, шесть вертолетов и до 20 беспилотных летательных аппаратов.

«Проблема в том, что на данным момент заказа от командования ВМФ на разработку проектов новых авианосцев не поступало, – объяснил Алексей Леонков. – Это инициативные разработки конструкторских бюро.

Для того, чтобы начались работы по созданию этих кораблей, нужно, чтобы командование сформировало для них задачи. Я бы не сказал, что это совсем безнадежное направление, но для строительства авианосцев нужна соответствующая инфраструктура».

Без опыта, верфей и баз

«Авианосцы необходимы ВМФ России для поддержки наших сил в Сирии, контроля за ситуацией в Ливии, в Атлантическом и Тихом океанах, – рассказал «Газете.Ru» военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ Александр Перенджиев. – Особенно это касается океанских островов. Многие из них ничейные, но, к примеру, они богаты полезными ископаемыми и представляют интерес. Авианосцы как раз и предназначены для захвата морских побережий и островных территорий».

По мнению Алексея Леонкова, ВМФ России нужны как минимум шесть кораблей авианесущего класса. «Раньше стояла задача оснастить Северный и Тихоокеанский флот четырьмя авианосцами – по два на каждый. Но оптимально иметь по три авианосца на такие соединения», – считает эксперт.

При этом, как отмечает адмирал Владимир Комоедов, сложность строительства авианосцев в том, что у России нет в этом опыта, баз и верфей.

«России нужны авианосцы. Но в таком ли количестве, как у США? Мы готовы создать для них оборону? Наверное, нет. Строительство авианосца возможно только на судоверфях Тихоокеанского флота. Но основная сложность строительства – отсутствие у России самостоятельного опыта. И «Кузнецов», и «Киев», и «Тбилиси» строились в СССР, на украинских верфях в Николаеве. Авианосцы нужны, но нам их негде строить и базировать», – уверен адмирал Комоедов.

Он также добавил, что Россия географически плохо расположена для базирования авианосцев. «Никто не заводил свои авианосцы на север, как мы. Даже «Кузнецов» сделан в «южном» варианте, из-за его конструкции ему нужно находиться в более южных широтах», – считает адмирал.

В свою очередь, Алексей Леонков подчеркивает, что вопрос создания авианосцев остается открытым, так как «сегодня нет концепта нужного авианосца».

«Необходимо понимать, какой авианосец нужен. «Чистый», который будет заниматься перевозкой авиатехники? Или же корабль класса авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов»? Авианосец и тяжелый авианесущий крейсер – разные классы кораблей. Авианосец – носитель авиационной техники с небольшим комплексом обороны. А тяжелый авианесущий крейсер помимо авиапарка имеет тяжелые противокорабельные ракеты», – резюмировал эксперт.

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