«Эйфория угасает»: на Западе не верят в победу армии Украины

ВСУ несут ежедневные потери больше, чем ВС России, утверждает The Washington Post. Издание связывает это с тем, что Украине не хватает оружия для того, чтобы дать отпор России. Отмечается, что сейчас эйфория от успехов украинской армии на Западе угасает, а вера в то, что ВСУ победят в конфликте постепенно становится все меньше.

На Западе угасает эйфория, которая сопровождала успехи украинских войск в начале спецоперации, пишет газета The Washington Post. Обозреватели издания отмечают, что исчезает и надежда на то, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут остановить российских военных.

Хотя Запад и поставляет вооружение, как обещал, но это происходит «слишком медленно и в недостаточных количествах для предотвращения успехов России на востоке Украины», сетуют авторы материала.

Утверждается, что ежедневно на поле боя погибают около 200 украинских солдат, а в конце прошлого месяца этот показатель был на уровне 100 смертей в день. Журналисты связывают увеличение количества погибших с нехваткой боеприпасов. Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович предположил, что украинские войска потеряли порядка 10 тыс. бойцов.

The Washington Post пишет, что и Россия несет потери, но гораздо меньше, чем Украина, и тоже нуждается в боевой технике. Тем не менее журналисты издания признают, что Россия «явно более сильная сторона» в этом конфликте.

Авторы материала цитируют советника кабмина Украины по вопросам обороны и разведки Александра Данилюка: «Стратегии и тактики россиян сейчас совершенно другие. Они гораздо успешнее. У них больше ресурсов, чем у нас, и они никуда не торопятся». Он также назвал преждевременными предположения о том, что западное оружие поможет Украине вернуть территории, которые попали под контроль ВС РФ.

Данилюк, как пишет The Washington Post, констатировал ранее, что у ВСУ нет дальнобойной артиллерии. И несмотря на то, что у военных «есть координаты всех их [ВС РФ] важных целей» они не могут ударить, так как «нет средств для атаки» на большие расстояния.

Украинский политик также сообщал, что на Украине почти полностью закончились боеприпасы для советских систем вооружений, которые являются основой арсенала вооруженных сил страны.

Данилюк считает, что стране необходимы дальнобойные и более сложные западные системы. Пентагон ранее заявил, что на поле боя на Украине используется большая часть американских гаубичных артиллерийских орудий M777, которые, как считают в Вашингтоне, позволяя ВСУ сравниться с «огневой мощью» ВС РФ.

Кроме того, американские власти отправили Киеву несколько «совершенных и дальнобойных реактивных системы залпового огня HIMARS», подчеркивает The Washington Post. Но потребуется несколько недель, чтобы обучить украинских военных ими пользоваться.

Поставка Украине РСЗО HIMARS была категорично раскритикована в России. Хотя американский президент Джо Байден заверил Москву, что украинский президент Владимир Зеленский пообещал ему не наносить удары по объектам на территории России.

Дальность полета снарядов может доходить до 480 км, что представляет непосредственную угрозу для российских территорий. В посольстве России в США заявили, что Белый дом проявляет безответственность, поставляя Киеву дальнобойные артиллерийские системы, несмотря на опасность эскалации.

Помимо США, оружие на Украину поставляют и многие другие страны. В том числе, Германия. Сегодня, 11 июня, стало известно, что летом ФРГ поставит на Украину семь самоходных гаубиц и 30 зенитных самоходных установок Gepard.