Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Рассел Кроу поинтересовался у жителей Абхазии, все ли у них в порядке 20:40
Посол Британии обнаружила в киевском кафе пирожное «Борис Джонсонюк» 20:38
Теннисист Медведев одолел француза Маннарино и вышел в финал турнира... 20:31
Жителя Краснодара подозревают в убийстве своего пятилетнего пасынка 20:23
Зеленский разрешил направлять бойцов теробороны в зоны боевых действий 20:19
Водители в Польше блокируют заправки в знак протеста против роста цен... 20:08
Глава НОК Украины Бубка потребовал от международных федераций соблюдать рекомендации МОК 20:07
Bloomberg: Еврокомиссия рекомендует предоставить Украине статус кандидата в ЕС 20:05
В «Спартаке» прокомментировали подписание контракта с Мацеем Рыбусом 19:45
Новый владелец McDonald's в РФ рассказал о планах открывать до 80... 19:45
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Армия

«Эйфория угасает»: на Западе не верят в победу армии Украины

Washington Post: российская армия «явно сильнее», чем ВСУ

close
100%
Andriy Dubchak/AP
ВСУ несут ежедневные потери больше, чем ВС России, утверждает The Washington Post. Издание связывает это с тем, что Украине не хватает оружия для того, чтобы дать отпор России. Отмечается, что сейчас эйфория от успехов украинской армии на Западе угасает, а вера в то, что ВСУ победят в конфликте постепенно становится все меньше.

На Западе угасает эйфория, которая сопровождала успехи украинских войск в начале спецоперации, пишет газета The Washington Post. Обозреватели издания отмечают, что исчезает и надежда на то, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут остановить российских военных.

Хотя Запад и поставляет вооружение, как обещал, но это происходит «слишком медленно и в недостаточных количествах для предотвращения успехов России на востоке Украины», сетуют авторы материала.

Утверждается, что ежедневно на поле боя погибают около 200 украинских солдат, а в конце прошлого месяца этот показатель был на уровне 100 смертей в день. Журналисты связывают увеличение количества погибших с нехваткой боеприпасов. Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович предположил, что украинские войска потеряли порядка 10 тыс. бойцов.

The Washington Post пишет, что и Россия несет потери, но гораздо меньше, чем Украина, и тоже нуждается в боевой технике. Тем не менее журналисты издания признают, что Россия «явно более сильная сторона» в этом конфликте.

Авторы материала цитируют советника кабмина Украины по вопросам обороны и разведки Александра Данилюка: «Стратегии и тактики россиян сейчас совершенно другие. Они гораздо успешнее. У них больше ресурсов, чем у нас, и они никуда не торопятся». Он также назвал преждевременными предположения о том, что западное оружие поможет Украине вернуть территории, которые попали под контроль ВС РФ.

Данилюк, как пишет The Washington Post, констатировал ранее, что у ВСУ нет дальнобойной артиллерии. И несмотря на то, что у военных «есть координаты всех их [ВС РФ] важных целей» они не могут ударить, так как «нет средств для атаки» на большие расстояния.

Украинский политик также сообщал, что на Украине почти полностью закончились боеприпасы для советских систем вооружений, которые являются основой арсенала вооруженных сил страны.

Данилюк считает, что стране необходимы дальнобойные и более сложные западные системы. Пентагон ранее заявил, что на поле боя на Украине используется большая часть американских гаубичных артиллерийских орудий M777, которые, как считают в Вашингтоне, позволяя ВСУ сравниться с «огневой мощью» ВС РФ.

Кроме того, американские власти отправили Киеву несколько «совершенных и дальнобойных реактивных системы залпового огня HIMARS», подчеркивает The Washington Post. Но потребуется несколько недель, чтобы обучить украинских военных ими пользоваться.

Поставка Украине РСЗО HIMARS была категорично раскритикована в России. Хотя американский президент Джо Байден заверил Москву, что украинский президент Владимир Зеленский пообещал ему не наносить удары по объектам на территории России.

Дальность полета снарядов может доходить до 480 км, что представляет непосредственную угрозу для российских территорий. В посольстве России в США заявили, что Белый дом проявляет безответственность, поставляя Киеву дальнобойные артиллерийские системы, несмотря на опасность эскалации.

Помимо США, оружие на Украину поставляют и многие другие страны. В том числе, Германия. Сегодня, 11 июня, стало известно, что летом ФРГ поставит на Украину семь самоходных гаубиц и 30 зенитных самоходных установок Gepard.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть