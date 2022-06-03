«Россия может изготовить прототип стелс-бомбардировщика хоть сегодня»

Первый полет стратегического бомбардировщика B-21 Raider, выполненного по технологии стелс, состоится в следующем году. Об этом сообщили в корпорации Northrop Grumman. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, на каком этапе находятся работы по созданию B-21 и его российского конкурента – ПАК ДА, Перспективного авиационного комплекса Дальней авиации.

Презентация новейшего стратегического бомбардировщика-невидимки ВВС США ожидается в конце 2022 года, говорится в сообщении предприятия-изготовителя – компании Northrop Grumman. Первые полеты нового самолета, по сложившейся в США традиции, обычно проходят через несколько месяцев после подобных церемоний.

Подтверждение того, что первый полет В-21 намечен на 2023 год, вносит некоторую ясность в график по созданию стратегического бомбардировщика следующего поколения, отметил портал Defense News, но также это свидетельствует о том, что первоначальные надежды на быстрый первый полет В-21 у ВВС США не оправдались.

Пентагон рассчитывал поднять в воздух B-21 в декабре 2021 года. Об этом еще в 2019 году заявлял экс-заместитель начальника штаба генерал Стивен Уилсон.

Впервые же о своем намерении заключить контракт на разработку нового ударного бомбардировщика дальнего действия (LRS-B) с корпорацией Northrop Grumman Минобороны США объявило еще в 2015 году.

Стратегический бомбардировщик B-21 предназначается для действий в условиях применения как обычных, так и ядерных средств поражения. Этот самолет по заявлениям предприятия-производителя будет обладать возможностью проникновения вглубь территории противника и выживания в зонах поражения современных средств противовоздушной обороны.

Как предполагается, В-21 Raider будет функционировать как в пилотируемом, так и беспилотном (управляемом дистанционно) вариантах. Сочетание дальнего радиуса действия и большой полезной нагрузки с большой степенью вероятности означает, что B-21 будет дозвуковым летательным аппаратом.

Представители ВВС США подчеркивают, что стратегические бомбардировщики B-21 являются частью «семейства систем», подразумевая, что он является узлом крупной распределенной сети боевых машин, датчиков и средств связи.

Что касается российского перспективного стратегического бомбардировщика (ПАК ДА, Перспективного авиационного комплекса Дальней авиации), который может составить конкуренцию В-21, то данных в открытых источниках по этому самолету очень немного.

Сейчас в открытом доступе есть лишь компьютерные графики и фотографии модели новейшего российского стратегического бомбардировщика, который на стадии опытных конструкторских работ был известен как «Изделие-80» под шифром «Посланник-1РП-МС».

По официальным данным, стратегический бомбардировщик-ракетоносец нового поколения будет выполнен по аэродинамической схеме «летающее крыло» с применением стелс-технологий, то есть внешне похож на В-2 и В-21. Российский ПАК ДА предположительно будет оснащен ударным гиперзвуковым и оборонительным вооружением.

Ранее сообщалось, что первый прототип ПАК ДА ожидается в 2021-2022 годах, пробный полет запланирован на 2025-2026 годы, а серийные поставки начнутся в 2028-2029 годах. Затем уточнялось, что предварительные испытания бомбардировщика состоятся в апреле 2023 года. Государственные испытания пройдут в феврале 2026 года, а к 2027 году машина уже поступит в серию.

«Совершенно очевидно, что ПАК ДА для российских Вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса в настоящее время не является каким-либо первоочередным приоритетом. Сегодня на оснащении Дальней авиации ВКС РФ имеется значительный парк боеспособных стратегических и дальних бомбардировщиков (к тому же находящихся на этапах существенной модернизации). Императивной потребности сейчас взять и сделать совершенно новый стратегический бомбардировщик нет. Скажем, Россия может изготовить прототип стелс-бомбардировщика хоть сегодня. Но когда дело дойдет до серии, нас ожидают трудности совершенно иного порядка», – рассказал «Газете.Ru» директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

Тем не менее, программа ПАК ДА «остается в строю», реализация ее будет продолжаться, рано или поздно мы этот бомбардировщик получим, добавил Пухов.

«Тот факт, что производство стелс-бомбардировщиков и у нас, и американцев затормозилось, означает, что настоящей острой потребности в них нет. Это действительно только перспективный вид техники, который еще нужно понять, как и где использовать»,

– заключил генерал-майор ВВС в отставке Владимир Дмитриев.