«Американские HIMARS станут первой целью для России на Украине»

С большой долей вероятности в новом пакете американской военной помощи Украине, который оценивается в $700 млн, могут оказаться реактивные системы залпового огня (РСЗО) М142 HIMARS повышенной дальности. Это станет самым дальнобойным оружием Киева. «Газета.Ru» разбиралась в особенностях работы этих американских систем и в том, как им можно противостоять.

Список нового, уже одиннадцатого по счету пакета военной помощи США выглядит достаточно внушительно, в него включены радиолокационные станции ПВО, радары контрбатарейной борьбы, вертолеты Ми-17, автомобили, противотанковые средства, в том числе ПТРК Javelin, дополнительные артиллерийские боеприпасы, а также РСЗО HIMARS.

Примечательно, что американский президент Джо Байден еще накануне сомневался в необходимости поставок «дальнобойного оружия», понимая, что его даже гипотетическое применение по территории России может привести к эскалации конфликта, который коснется напрямую стран НАТО в Европе.

В итоге США все-таки решили передать Украине дальнобойные HIMARS. Об этом было сказано во время телефонного брифинга для журналистов, аккредитованных при Белом доме. «Эти системы будут использоваться украинцами для отражения наступления российских войск на украинские территории и не будут применяться для ударов по целям на территории России», – заявили в Белом доме.

Об этом же говорил накануне и президент Владимир Зеленский, утверждая, что не собирается «переносить войну в Россию». При этом обстрелы соседних с Украиной российских областей со стороны ВСУ продолжаются.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что в Москве не доверяют словам президента Украины. «Для того чтобы доверять, необходимо иметь опыт в случаях, когда соответствующие обещания сдерживались. Однако такой опыт отсутствует», – подчеркнул Песков.

М142 HIMARS, который предполагается направить Украине, является универсальной пусковой установкой, которая может нести либо шесть реактивных снарядов калибра 240-мм (используется и 227-мм снаряд с уменьшенной дальностью стрельбы), либо одну оперативно-тактическую ракету ATACMS. Снаряды РСЗО, как управляемые, так и неуправляемые, обладают дальностью стрельбы до 45 км, а в варианте реактивного снаряда GMLRS M30 – до 70 км.

«Тонкость заключается в том, что HIMARS может оснащаться тактическими ракетами. Их шесть модификаций, они имеют различную дальность стрельбы – от 140 до 300 км. По некоторым данным, ракета ATACMS Block 1A может бить даже на расстояние до 500 км», – рассказал «Газете.Ru» генерал-майор РВСН в отставке Валерий Попов.

В свою очередь, военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин, проживающий в Белгородской области, которая граничит с Украиной, уверен, что Киев наверняка попробует использовать ATACMS Block 1A против России, если ее получит.

«Эта ракета крови может попортить всему Донбассу. Плюс в зоне ее поражения могут оказаться Брянская и Белгородская области. ВСУ вполне могут нанести поражающие удары по российской территории. С тем лишь уточнением — если смогут воспользоваться этими установками. HIMARS достаточно сложная реактивная система залпового огня, аналогов в украинской армии не было. Опять же надо понимать, что за ними будет устроена настоящая охота российской армией. И если до Польши их можно перебросить авиацией НАТО – установка помещается в транспортный С-130, то дальше пятитонные грузовики с характерными направляющими ракет будут самым тщательным образом отслеживать с воздуха и уничтожать. HIMARS станут первой целью для российской авиации», – считает Алехин.

Эксперт добавил, что скорее всего США не дадут Украине именно тактические ракеты большой дальности к системам HIMARS и ограничатся неуправляемыми снарядами.

«Американская реактивная система залпового огня, если она все-таки доедет до Украины, будет рассматриваться как потенциальная угроза для российской армии. Для HIMARS есть достойное противодействие российских средств ПРО, которые успешно сбивают ракеты «Точка-У», которые запускают ВСУ. С HIMARS справятся даже такие комплексы, как С-300, не говоря уже о С-400 и С-500», – сообщил «Газете.Ru» военный эксперт Владислав Шурыгин.

Он напомнил, что системы HIMARS прошли боевое применение лишь в Сирии и Афганистане, где этим комплексам не приходилась преодолевать системы ПРО.

«Поэтому способность работать при наличии ПРО у этих комплексов не очень ясна. Кстати, в Афганистане они работали не всегда точно.

Под их огонь часто попали мирные жители, а не боевики, по которым вроде как целились. Точность ракет HIMARS далека от идеальной, круговая вероятность отклонения составляет более 200 метров. Был громкий инцидент в Афганистане, когда ракета попала в жилой дом в провинции Марджа. На некоторое время после этого комплекс даже перестали использовать.

Учитывая, что качество подготовки специалистов ВСУ объективно хуже американских, это отклонение будет еще больше», – заключил Шурыгин.