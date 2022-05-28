Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Вене мужчины на автомобилях с украинскими номерами избили таксистов 15:05
В Минпромторге заявили, что не все товары зарубежных компаний попадут... 15:05
Российские военные обнаружили в Красном Лимане комплекс Starlink Илона Маска 15:00
Володин: Байден и Зеленский войдут в историю как устроившие голодомор на планете 15:00
Россияне стали лидерами по созданию в Турции компаний с иностранным... 14:54
В Оренбургской области пропавшую 12-летнюю школьницу нашли в квартире 29-летнего... 14:53
Анна Хилькевич купила детский сад и начала в нем ремонт 14:52
Российский бизнесмен Абрамович выступил с заявлением о продаже... 14:50
Директор Вайкуле после слухов о болезни певицы заявила, что «с Лаймой все прекрасно» 14:49
Стало известно, какую зарплату предлагает ЦСКА тренеру Николичу 14:42
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Армия

В России разрешили заключать первый контракт на военную службу после 40 лет

Путин подписал закон об отмене возрастного предела для первого воинского контракта

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Константин Михальчевский/РИА «Новости»
Закон, подписанный 28 мая президентом РФ, исключает возрастной предел для граждан трудоспособного возраста, при котором им предоставляется право заключать первый контракт о прохождении военной службы. Таким образом, теперь его смогут подписывать и люди старше 40 лет. Авторы инициативы отмечали, что для применения высокоточного оружия необходимы высокопрофессиональные специалисты. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон об отмене верхнего возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы. Документ размещен в субботу, 28 мая, на официальном портале правовой информации.

Закон вступил в силу со дня его опубликования, то есть уже начал действовать на территории России.

Что меняет закон...

Согласно действовавшему ранее законодательству, первый контракт о прохождении военной службы были вправе заключать граждане в возрасте от 18 до 40 лет (для иностранцев — от 18 до 30 лет).

Подписанный Путиным закон исключает возрастной предел как для россиян трудоспособного возраста (до 65 лет — для мужчин, или до 60 лет — для женщин), так и для иностранных граждан, при котором им предоставляется право заключить первый контракт о прохождении военной службы.

В документе отмечается, что отмена возрастного ценза поспособствует «привлечению специалистов востребованных специальностей, прежде всего родственных гражданским (медицинского обеспечения, инженерных, технического обслуживания, эксплуатации, связи) на военную службу по контракту».

...и зачем он нужен

Закон подготовили депутаты от «Единой России» — глава комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый зам Андрей Красов.

В пояснительной записке говорилось, что для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты.

При этом практика показала, что соответствующий опыт они получают к 40-45 годам, подчеркнули авторы инициативы.

Госдума приняла этот закон в минувшую среду, 25 мая, в первом чтении и сразу в целом. В тот же день его одобрил и Совет Федерации.

Как уточнил заместитель главы Минобороны РФ Николай Панков, россиянам и иностранцам предоставят возможность заключать первые контракты на прохождение военной службы до достижения ими 50 лет.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть