В России разрешили заключать первый контракт на военную службу после 40 лет

Закон, подписанный 28 мая президентом РФ, исключает возрастной предел для граждан трудоспособного возраста, при котором им предоставляется право заключать первый контракт о прохождении военной службы. Таким образом, теперь его смогут подписывать и люди старше 40 лет. Авторы инициативы отмечали, что для применения высокоточного оружия необходимы высокопрофессиональные специалисты. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон об отмене верхнего возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы. Документ размещен в субботу, 28 мая, на официальном портале правовой информации.

Закон вступил в силу со дня его опубликования, то есть уже начал действовать на территории России.

Что меняет закон...

Согласно действовавшему ранее законодательству, первый контракт о прохождении военной службы были вправе заключать граждане в возрасте от 18 до 40 лет (для иностранцев — от 18 до 30 лет).

Подписанный Путиным закон исключает возрастной предел как для россиян трудоспособного возраста (до 65 лет — для мужчин, или до 60 лет — для женщин), так и для иностранных граждан, при котором им предоставляется право заключить первый контракт о прохождении военной службы.

В документе отмечается, что отмена возрастного ценза поспособствует «привлечению специалистов востребованных специальностей, прежде всего родственных гражданским (медицинского обеспечения, инженерных, технического обслуживания, эксплуатации, связи) на военную службу по контракту».

...и зачем он нужен

Закон подготовили депутаты от «Единой России» — глава комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый зам Андрей Красов.

В пояснительной записке говорилось, что для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты.

При этом практика показала, что соответствующий опыт они получают к 40-45 годам, подчеркнули авторы инициативы.

Госдума приняла этот закон в минувшую среду, 25 мая, в первом чтении и сразу в целом. В тот же день его одобрил и Совет Федерации.

Как уточнил заместитель главы Минобороны РФ Николай Панков, россиянам и иностранцам предоставят возможность заключать первые контракты на прохождение военной службы до достижения ими 50 лет.