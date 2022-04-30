«Королевский жеребец» США против «Летающей коровы» из России. Кто лучше?

Корпус морской пехоты США принял на вооружение вертолет CH-53K King Stallion («Королевский жеребец»). Это самый большой вертолет с одним несущим винтом в арсенале Пентагона. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок сравнил характеристики CH-53K с российским Ми-26.

Заместитель командира Корпуса морской пехоты США по авиации генерал-лейтенант Марк Уайз заявил, что вертолет CH-53K King Stallion достиг так называемой «начальной оперативной готовности» (Initial operational capability, IOC). Боевая машина поступила на оснащение 461-й эскадрильи морских тяжелых вертолетов (Heavy Helicopter Squadron, HMH).

«Моя полная уверенность в способности CH-53K выполнять задачи по перевозке десанта и тяжелых грузов обусловлена результатом крайне успешных опытно-конструкторских и эксплуатационных испытаний», – заявил генерал Уайз.

Президент компании Sikorsky Aircraft Пол Леммо, курировавший большую часть объема работ по созданию CH-53K, сказал, что принятие King Stallion на вооружение Корпусом морской пехоты «открывает новую страницу в истории американской военной авиации».

«Компания Sikorsky Aircraft и наша общенациональная кооперация соисполнителей по проекту CH-53K, включающая десятки малых предприятий, стремится поставлять вертолеты, которые могут адаптироваться к любым будущим миссиям, а также являются надежными, устойчивыми и актуальными боевыми машинами, готовыми к работе на многие десятилетия вперед», – заявил Леммо.

В 2024 финансовом году Корпус морской пехоты планирует развернуть первую часть, полностью оснащенную вертолетами CH-53K. К преимуществам вертолета CH-53K можно отнести усовершенствованную стеклянную кабину, электродистанционные системы управления, лопасти несущего винта 4-го поколения с отрицательным отклонением профиля лопасти несущего винта в концевой части, мощный двигатель и высокую выживаемость.

В рамках программы Министерства обороны США Корпус морской пехоты рассчитывает получить 200 вертолетов CH-53K, которые будут распределены между 8 строевыми, одной учебной и одной резервной эскадрильями.

С вертолетом CH-53K King Stallion можно сравнить советский/российский Ми-26, самый тяжелый в мире из класса многоцелевых транспортных вертолетов. За свои размеры машина получила неофициальное название «Летающая корова». Отечественный вертолет построен, как и «американец», по одновинтовой схеме с рулевым винтом.

Ми-26 способен перевозить груз массой до 20 тонн (на 8 тонн больше, чем CH-53K). Максимальная скорость «Летающей коровы» – 270 км/ч (CH-53K – 345 км/ч), дальность полета с основными баками – 800 км (CH-53K – 865 км), практический потолок – 4,6 тыс. м (CH-53K – 4,9 тыс. м).

Силовая установка вертолета Ми-26 состоит из двух турбовальных двигателей Д-136 взлетной мощностью по 11400 л. с. и вспомогательной силовой установки (ВСУ) ТА-88 (расположена под кабиной экипажа с левой стороны и обеспечивает запуск двигателей и привод электрической и гидравлической систем и системы кондиционирования на стоянке). Двигатели Д-136 установлены рядом сверху фюзеляжа в отдельных гондолах, разделенных титановой противопожарной перегородкой.

В свою очередь, вертолет CH-53K King Stallion оснащен тремя турбовальными двигателями General Electric GE38-1B, каждый по 7500 л. с.

В транспортно-десантном варианте в вертолете Ми-26 могут разместиться 82 десантника с вооружением (CH-53K берет на борт только 55 десантников). В санитарном варианте вертолета Ми-26 возможно размещение до 60 носилок с ранеными.

Немаловажное значение имеет цена боевой машины. Судя по открытым источникам, Ми-26 обходится отечественному налогоплательщику не более чем в $25 млн, а King Stallion американцам – почти в $90 млн.

Такими образом, при огромной разнице в цене Ми-26, который был принят на вооружение еще в 1980 году, в целом сопоставим по характеристикам с «Королевским жеребцом», а по грузоподъемности, что является ключевым параметром для военно-транспортной техники, серьезно превосходит американский вертолет.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок – военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).