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Армия

Средства ПВО засекли украинский самолет над Брянской областью

По поселку Жеча в приграничном районе Брянской области попали два авиаснаряда

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о попытке самолета ВСУ пересечь границу России. Средства ПВО обнаружили самолет и пресекли попытку прорыва, но два снаряда попали по населенному пункту Жеча в Стародубском округе, повредив обшивку технологических зданий нефтеналивного терминала и прилегающую территорию. Глава региона рассказал, что жертв среди жителей поселка нет. После начала военной операции приграничные регионы регулярно подвергаются обстрелам с украинской стороны.

Российская система ПВО не допустила проникновения на территорию РФ военного самолета со стороны Украины, но два снаряда попали по поселку Жеча в Стародубском районе Брянской области утром 30 апреля.

«Сегодня утром в 06:50 российскими средствами противовоздушной обороны был обнаружен самолет ВСУ. При выполнении действий, направленных на недопущение проникновения объекта на территорию Российской Федерации, в населенный пункт Жеча Стародубского округа попало два снаряда», — сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

О каком самолете идет речь и что с ним стало потом, глава региона не уточнил. При этом Богомаз отметил, что в результате инцидента никто не пострадал.

Взрывная волна, образовавшаяся из-за авиаудара, повредила технические здания нефтеналивного терминала.

«В результате происшествия взрывной волной повредило обшивку технологических зданий нефтеналивного терминала. Второй снаряд повредил прилегающую территорию», — сообщил Богомаз.

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Телеграм-канал «AV БогомаZ»

Стародубский район граничит с Черниговской областью, а сам поселок находится в 55 км от границы с Украиной.

Регулярные обстрелы

После начала военной операции приграничные регионы регулярно подвергаются обстрелам с украинской стороны. Так, 29 апреля в Брянской области обстреляли погранпункт ФСБ в районе Белая Березка.

На этой неделе подобные инциденты происходили в селе Журавлевка, Нехотеевка и Головчино в Белгородской области, атаке также подвергся пропускной пункт «Троебортное» в Брянской области, а в Воронежской и Курской областях сообщали о сбитых украинских беспилотниках. Кроме того, 26 апреля сообщалось об обстреле под Белгородом гуманитарной колонны, которая возвращалась из Харьковской области.

В середине апреля Следственный комитет РФ сообщил, что два украинских вертолета Ми-8 нанесли «не менее шести авиаударов по жилым домам» в поселке Климово. В результате обстрела пострадали восемь человек, а повреждения получили около сотни домов.

В Брянской области, как и в некоторых других приграничных регионах, с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.

Ответный огонь российских военных

Минобороны РФ 30 апреля сообщило, что высокоточные ракеты воздушного базирования за ночь поразили пять военных объектов Украины, среди которых четыре склада боеприпасов и горючего, а также район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

По данным ведомства, авиация ВКС России за ночь поразила девять районов сосредоточения живой силы и техники украинской армии, в том числе уничтожив четыре танка и шесть единиц бронетехники.

Минобороны также отчиталось о работе систем ПВО, которые смогли уничтожить 18 украинских беспилотников, в том числе три Bayraktar TB2 над населенными пунктами Горловка, Краматорск, Новоахтырка, Безликий Лиман, Козинка, Карповка, Червоный Оскол, Петманово, Путилино и Перемога.

В свою очередь ракетные войска за ночь поразили два пункта управления подразделений ВСУ, батарею реактивных систем залпового огня и радиолокационную станцию.

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