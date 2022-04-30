Военная спецоперация Россиии на Украине. День 66-й

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Министерство обороны США считает диковинными заявления должностных лиц России о неонацистах на Украине, об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Говоря о целях специальной военной операции, которые преследует на Украине Россия, он усомнился, что «дело в нацизме и Украине, что дело в защите русских на Украине, что дело в защите российских национальных интересов, когда никакому из них Украина не угрожала». Он уверен, что Москва подает «диковинные сигналы о нацистах на Украине», «диковинные сигналы о том, что речь о (борьбе — «Газета.Ru») США против России или Запада против России».