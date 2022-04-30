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Политика

Военная спецоперация Россиии на Украине. День 66-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 66-й день

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РИА «Новости»
Начался 66-й день спецоперации России на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны НАТО делают все, чтобы помешать завершению спецоперации РФ на Украине путем политических договоренностей. А российское посольство призвало США «одуматься и отказаться» от подготовки провокаций с использованием оружия массового уничтожения на Украине. В Пентагоне сочли «диковинными» заявления должностных лиц России о неонацистах на Украине. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
8:46

8:45

Спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что считает «циничными» заявления некоторых стран Евросоюза о том, что они намерены отказаться от российского газа через несколько лет.

8:43

Вооруженные силы Украины три раза обстреляли территорию Луганской Народной Республики за минувшие сутки, ранив трех мирных жителей — представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

8:33

Обстановка в мариупольском порту, перешедшем под контроль ВС РФ.

8:32

Компания National Oilwell Varco, специализирующаяся на оборудовании и компонентах для бурения и добычи нефти и газа, прекратила новые инвестиции и ограничила деятельность в России в связи с военной операцией на Украине.

8:31

Житель Счастья рассказал о жизни.

8:30

Жители Белгорода слышат звуки, похожие на взрывы и хлопки, со стороны Украины — ТАСС со ссылкой на оперштаб Белгородской области.

8:29

❗️ Суд арестовал активы компаний российского предпринимателя Михаила Фридмана, сообщили в Офисе генерального прокурора Украины — ТАСС.

8:28

Российское посольство призвало США «одуматься и отказаться» от подготовки провокаций с использованием оружия массового уничтожения на Украине.

8:27

Министерство обороны США считает диковинными заявления должностных лиц России о неонацистах на Украине, об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Говоря о целях специальной военной операции, которые преследует на Украине Россия, он усомнился, что «дело в нацизме и Украине, что дело в защите русских на Украине, что дело в защите российских национальных интересов, когда никакому из них Украина не угрожала». Он уверен, что Москва подает «диковинные сигналы о нацистах на Украине», «диковинные сигналы о том, что речь о (борьбе — «Газета.Ru») США против России или Запада против России».

8:26

Страны НАТО делают все, чтобы помешать завершению спецоперации РФ на Украине путем политических договоренностей, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью информационному агентству Синьхуа.

8:25

Здравствуйте, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает онлайн-трансляцию военной операции РФ на Украине.

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