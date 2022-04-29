Зачем Польша хочет провести крупнейшие военные учения с 1991 года

Польша анонсировала проведение «самых крупных военных учений с 1991 года» и начала масштабную передислокацию боевой техники. Варшава не скрывает, что маневры связаны с ситуацией на Украине, а их целью объявляет «отработку приема и развертывания союзнических войск». «Газета.Ru» разбиралась, в чем состоят учения и к чему они могут привести.

В заявленных планах речь идет о передислокации войск. В польском Минобороны отметили, что в течении месяца будут перемещать военную технику по дорогам Западно-Поморского, Лабуского, Великопольского, Куявско-Поморского, Лодзинского, Мазовецкого, Люблинского и Варминско-Мазурского воеводств. То есть основные направления – север и восток страны, а это рядом с Калининградской областью и Украиной.

В Варшаве отрицают, что собираются ввести свои миротворческие силы в ряд западных областей Украины, о чем ранее говорил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Одновременно власти Великобритании заявили, что хотят отправить 8 тыс. военных королевства для участия в учениях в странах Восточной Европы. Прямо про Польшу сказано не было, но британские СМИ истолковали это завлечение именно анонс плана по оказанию помощи Варшаве. По информации газеты The Guardian, учения «должны стать одними из самых масштабных с момента завершения холодной войны, где будет отрабатываться противодействие российской агрессии».

«Активизацию ряда стран-членов НАТО можно было наблюдать и ранее. Большей частью это были совместные маневры с обязательным участием армии США. Пока американские солдаты в польских учениях не задействованы. Это некие логистические игры войск и боевой техники. Акцент можно сделать на том, что Варшава сейчас готовит плацдармы для принятия союзнических сил, если таковые образуются. Но без участия США Польша на такой шаг не решится»,

– рассказал «Газете.Ru» политолог Александр Зимовский.

Численность задействованных в маневрах польских военнослужащих не разглашается. На сайте Войска польского появилась просьба к польским гражданам не фотографировать и не выкладывать в соцсетях военную технику, которая будет двигаться по автомобильным дорогам.

«Прибытие и прохождение колонн будут использоваться для отработки приема и переброски союзных сил, координации трансграничных действий и сотрудничества с партнерами по НАТО», – уточняется в заявлении военного ведомства Польши.

Польская армия собственные полевые военные маневры проводит не слишком часто и большей частью на уровне звена «рота-батальон». Чаще проводит штабные учения. В прошлом году одни из них – штабные учения «Зима-2021» – польская газета Gazeta Wyborcza назвала «дырявыми маневрами». Они проводились в условиях «виртуального столкновения с Россией». «Их результат показал, что Москва может за пять дней захватить Варшаву и нам остается только надеяться, что война с Россией не разразиться, поскольку шансов одержать победу нет никаких», – сообщало издание.

Сценарий виртуальных учений был секретным, но информация попала в СМИ и была широко растиражирована. Потери находящейся на первой линии обороны батальонов составили 60-80%, авиация прекратила свое существование: по результатам учений они были уничтожены российскими ракетами. Поддержка американских сил, которые располагают в Польше бронетанковой бригадой, не помогла.

Сейчас ситуация в некоторой степени повторяется – польская армия группируется возле российской границы на севере и украинской на юго-востоке, то есть в зоне прямой досягаемости российских оперативно-тактических ратных комплексов «Искандер». Большая же часть американских подразделений в Польше базируются либо в центре страны, либо ближе к западным границам.

«Любые военные учения или переброска войск потенциального противника, пусть даже на своей территории, всегда вызывают пристальный интерес российской армии. Это вызвано необходимостью соответствующего реагирования, перенацеливания сил и средств в сообразности с обстановкой. Нынешние учения польской армии, несомненно, тоже не останутся без внимания разведки и военных штабов, но каких-то особых поводов для паники пока нет.

Во-первых, не видно действительно опасной концентрации войск и боеприпасов вблизи наших границ, которые могли бы свидетельствовать о возможной агрессии. Во-вторых, у нас есть своя мощная группировка в Калининградской области, а также силы Западного военного округа на этом направлении»,

– рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, полковник запаса Владимир Попов.