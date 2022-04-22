«Мы воюем со всем миром»: в Минобороны назвали цели второго этапа спецоперации на Украине

Заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-майор Рустам Миннекаев заявил, что во время второго этапа военной спецоперации на Украине Россия должна установить полный контроль над Донбассом. По его словам, контроль над югом Украины также даст еще один выход к Приднестровью, где также притесняют русскоязычное население.

«Выход в Приднестровье»

«С начала второй фазы спецоперации, она сейчас уже началась, буквально два дня назад, одной из задач российской армии является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной», — сказал Миннекаев на годовом собрании Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области.

По его словам, контроль над Донбассом позволит России создать сухопутный коридор в Крым.

«Это (контроль над Донбассом — «Газета.Ru») позволит… также воздействовать на жизненно важные объекты украинских (военных сил – «Газета.Ru»), черноморские порты, через которые осуществляются поставки сельскохозяйственной, металлургической продукции в (другие – «Газета.Ru») страны», — отметил замкомандующего.

Он также подчеркнул, что техническое превосходство российской армии над Вооруженными силами Украины на суше, море и в воздушном пространстве очевидно. Миннекаев рассказал, что «при нанесении ударов российские вооруженные силы никаких потерь не несут», что «больше всего убивает боевой дух личного состава Вооруженных сил Украины».

«Контроль над югом Украины — это еще один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения. Судя по всему, мы сейчас воюем со всем миром, как было в Великую Отечественную войну, вся Европа, весь мир против нас был. И сейчас то же самое, они никогда не любили Россию», — добавил Миннекаев.

В Кремле заявления Миннекаева комментировать отказались.

«Мы по-прежнему никак не комментируем вопросы, которые связаны с проведением специальной военной операции (России на Украине — «Газета.Ru»)», — сказал во время брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, попросившим прокомментировать слова Миннекаева.

«Освобождение» Донбасса

Во время следующего этапа спецоперации Россия должна взять под контроль Одессу, считает бывший командующий ВДВ России, глава «Ассоциации героев» генерал-полковник Владимир Шаманов. Об этом он сказал 15 апреля в интервью изданию «Аргументы и факты».

«Мариуполь и некоторые другие укрепленные районы сдерживают подразделения. Как только разрубим этот гордиев узел, станет существенно легче, и тогда мы возьмемся за ту группировку, которая между Днепром и Изюмом уже, по существу, окружена и находится в котле. Одесса — следующая. Пока идет продвижение в районе Николаева, Одесса, как аппендицит, заблокирована, но и до нее очередь, я считаю, дойдет», — уверен Шаманов.

Через несколько дней о начале второго этапа военной спецоперации на Украине, нацеленного на полное взятие под контроль Донецкой и Луганской народных республик в интервью телеканалу India Today заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Операция на востоке Украины направлена, как уже было объявлено с самого начала, на полное освобождение Донецкой и Луганской республик. Эта операция продолжится, следующая фаза этой операции начинается, и, мне кажется, сейчас будет важный момент», — сообщил Лавров.

Он отметил, что Россия признала народные республики в границах Донецкой и Луганской областей. По его словам, когда в 2014 году состоялись референдумы о самоопределении ДНР и ЛНР, эти области целиком проголосовали за независимость. Но затем украинские войска «оторвали» значительную часть территорий от каждой из республик.

Агентство Bloomberg опубликовало 19 апреля статью, в которой отметило, что второй этап военной специальной операции РФ на Украине может стать более успешным, чем первый. Кроме того, большая группировка украинских войск рискует оказаться в окружении в ходе нового наступления России.

«Помощь нашим людям»

20 апреля президент России Владимир Путин рассказал, почему РФ начала военную спецоперацию на Украине. Он также обозначил цель, которую поставила перед собой страна.

«К сожалению, и в Луганской народной республике очень много изменилось в худшую сторону. Потому что все эти восемь лет там продолжались бомбежки, удары артиллерии и боевые действия. И конечно, людям было очень-очень тяжело. По-другому складывалась жизнь у людей в Крыму, Севастополе — это очевидно. Но та трагедия, которая происходила на Донбассе, в том числе в Луганской народной республике, заставила Россию начать эту военную операцию, о которой сейчас все хорошо знают», — сказал президент.

По словам главы государства, прежде всего, «цель этой операции» — «помощь нашим людям, проживающим на Донбассе».

«Мы будем действовать последовательно и добьемся — на Донбассе жизнь нормализуется», – заключил российский лидер.