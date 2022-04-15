В Минобороны заявили об уничтожении украинского Ми-8 после обстрела на территории РФ

Российский зенитный ракетный комплекс С-400 сбил украинский вертолет Ми-8, который 14 апреля участвовал в обстреле населенного пункта Климово в Брянской области. Об этом заявил в пятницу, 15 апреля, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Российскими средствами ПВО в районе населенного пункта Городня Черниговской области при возвращении на авиабазу зенитным ракетным комплексом С-400 был сбит украинский вертолет Ми-8, совершивший 14 апреля атаку на жителей мирного населенного пункта Климово в Брянской области», — приводит слова Конашенкова ТАСС.

Данные о том, что в Брянской области со стороны Украины обстреляли пограничный пункт Новые Юрковичи и населенный пункт Климово, появились накануне. Как сообщали местные власти, ранения получили восемь жителей поселка, включая беременную женщину и ребенка. В двух частных домах вспыхнул пожар. Кроме того, были повреждены две машины беженцев.

«Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Побывавший на месте событий губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что летчики знали и видели, что атакуют дома мирных жителей», — пишет «БрянскToday».

Уголовное дело и ущерб

СК возбудил уголовное дело по данному факту. «С использованием двух боевых вертолетов, снабженных тяжелым наступательным вооружением, военнослужащие ВСУ незаконно вторглись в воздушное пространство РФ. Двигаясь на малой высоте, действуя умышленно, они произвели не менее шести авиаударов по жилым домам в поселке Климово», — указано в сообщении пресс-службы ведомства.

Как рассказал в беседе с РИА «Новости» глава администрации Климовского района Александр Исаев, повреждения в той или иной степени получили около сотни домов.

«У нас климовский автобус поврежден, был на рейсе, стекло побило... У кого-то кровлю посекло. Сейчас мы будет просматривать, будем работать», — добавил Исаев. По его словам, в поселок была направлена группа экспертов для проведения расчета и изучения повреждений. «Будут определены ущерб и потребность в восстановлении, а после начнутся работы по ликвидации последствий обстрела. Оперативно-следственные группы постепенно снимают оцепление с территорий в Климово, где уже проведена проверка», — сказал Исаев.

Повышенный уровень террористической угрозы

Инциденты в приграничных районах РФ в последнее время участились. Так, 13 апреля в Курской области из стрелкового оружия обстреляли пограничный наряд. 12 апреля было разрушено железнодорожное полотно в Белгородской области в 7 км от границы с Украиной. 9 апреля обстреляли пограничный пост в районе деревни Елизаветовка Глушковского района Курской области. 1 апреля в Белгороде произошел пожар на нефтебазе.

На этом фоне власти Брянской, Белгородской, Курской и Воронежской областей, а также республики Крым ввели повышенный, «желтый» уровень террористической опасности.

Накануне в министерстве обороны РФ заявили, что в ведомстве «видят попытки диверсий и нанесения ударов войсками Украины по объектам на территории РФ». «Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными силами РФ будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась», — указал Конашенков.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Как проинформировали в Минобороны, за время ее проведения российскими войсками были уничтожены 132 самолета, 105 вертолетов, 245 зенитных ракетных комплексов, 456 беспилотных летательных аппаратов, 2213 танков и других боевых бронированных машин, 249 установок реактивных систем залпового огня, 966 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2110 единиц специальной военной автомобильной техники.