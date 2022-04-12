Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Из России уходит уникальный производитель пожарных машин Rosenbauer 17:46
Bild: Зеленский отказался принимать президента Германии 17:43
Путин рассказал, от чего зависит завершение спецоперации на Украине 17:39
Телеведущий Шепелев рассказал о запрете игрушечного оружия в еврейском детсаду... 17:37
Путин назвал «тупиковой ситуацией» текущий статус переговоров РФ и Украины 17:36
Чемпионка ОИ рассказала, какой тренер нужен женской сборной России по биатлону 17:34
iPhone 14 получит поддержку спутниковых СМС 17:31
Редакторы журнала DOXA получили 2 года исправительных работ 17:27
Путин назвал подонками украинцев в форме с нашивками СС 17:24
Вышедшая замуж за простолюдина принцесса Японии устроилась на бесплатную работу 17:16
Общество

«Стать добровольцем может любой желающий». Белгородцев записывают в дружинники

Мэрия Белгорода объявила набор в добровольную народную дружину

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Игорь Белогуров/РИА «Новости»
В граничащей с Украиной Белгородской области проводится набор местных жителей в добровольные народные дружины. В их обязанности входит патрулирование улиц в вечернее и ночное время, а также помощь полиции в обеспечении правопорядка, указали в администрации Белгорода. Ранее в регионе ввели повышенный уровень террористической опасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Белгородские власти объявили набор местных жителей в добровольную народную дружину. Об этом во вторник, 12 апреля, проинформировала мэрия города.

«Жители Белгорода могут записаться в добровольную народную дружину. В обязанности дружинника входит патрулирование улиц в вечернее и ночное время, а также помощь полиции в обеспечении правопорядка.

Стать добровольцем может любой желающий старше 18 лет, не имеющий судимости и медицинских противопоказаний», — сообщили в пресс-службе администрации.

Для того, чтобы вступить в народную дружину, необходимо предоставить документы, в том числе — справку об отсутствии судимости, справку от нарколога, справку от психиатра, копии паспорта, СНИЛС, ИНН, а также фотографии, передает РИА «Новости».

Белгородская область граничит с Украиной, где с 24 февраля проводится специальная военная операция ВС РФ.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что количество добровольных народных дружин для защиты социально значимых объектов будет увеличено, в первую очередь это коснется приграничных районов. Он добавил, что народные дружины начали свою работу в 47 населенных пунктах, расположенных вдоль границы с Украиной.

Повышенный уровень террористической угрозы

1 апреля в Белгороде произошел пожар на нефтебазе. В Минобороны РФ заявили, что причиной стал авиаудар с двух украинских вертолетов Ми-24. В тот же день в разных населенных пунктах под Белгородом также сообщили об авиационных и артиллерийских ударах.

На этом фоне в регионе ввели повышенный, «желтый» уровень террористической опасности — на период до 25 апреля. Местных жителей попросили быть более бдительными и носить при себе документы, удостоверяющие личность.

Аналогичные решения приняли власти Брянской, Курской и Воронежской областей, а также Крыма.

Разрушенные железнодорожные пути

Во вторник утром Вячеслав Гладков сообщил, что в Шебекинском городском округе произошло повреждение железнодорожных путей.

«Жертв и пострадавших нет. Разрушено только железнодорожное полотно. На месте работает оперативная группа. О причинах сообщу позже», — написал глава Белгородской области в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что эта ветка использовалась для рельсового автобуса Белгород — Нежеголь.

«Электричка остановлена на станции Разумное. Пассажиры добрались до места назначения на рейсовом автобусе. Уже организовано бесплатное автобусное сообщение, которое будет работать до момента восстановления железнодорожных путей. График движения автобусов такой же, как и у электрички», — говорится в сообщении.

На месте повреждения железнодорожных путей работают следователи, они выясняют причину произошедшего.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть