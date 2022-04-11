Французские жандармы едут на Украину. Москва считает, что они займутся сокрытием преступлений Киева

В Минобороны заявили, что французские жандармы на Украине займутся сокрытием военных преступлений Киева и фабрикацией обвинений в адрес российских военнослужащих. Ранее во Львов прибыла группа технических и научных специалистов жандармерии, которые вместе с украинскими следователями намерены заняться «расследованием военных преступлений». Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский предупредил Совет Безопасности, что Украина готовит «новые провокации».

Франция направила на Украину группу, которая будет собирать данные о «совершенных российскими военнослужащими преступлениях» совместно c представителями Международной комиссии по пропавшим без вести лицам, заявил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«По всей видимости, основными направлениями их деятельности станет сокрытие многочисленных военных преступлений в отношении населения Украины, Донецкой и Луганской народных республик, совершаемых украинскими властями в течение последних восьми лет, а также фабрикация обвинений в адрес Вооруженных сил России», — указал представитель Минобороны.

Он отметил, что Киев широко использует возможности иностранных государств и некоммерческих организаций.

Представитель Минобороны уточнил, что французские военнослужащие сил специальных операций вместе с техническими экспертами Жандармерии и МВД Франции прибыли на Украину через Германию и Польшу по «дипломатическому коридору».

По словам Мизинцева, прибывшие из Франции специалисты «явно ангажированы, и рассчитывать на беспристрастное расследование не приходится».

Расследование военных преступлений

Посол Франции на Украине Этьен де Понсен ранее сообщил о прибытии во Львов группы французских жандармов.

«Группа французских технических и научных специалистов жандармерии находится во Львове, чтобы помочь украинским коллегам в расследовании военных преступлений», — написал дипломат в Twitter.

По его словам, правоохранители начнут свою работу 12 апреля.

Дипломат подчеркнул, что французы «первые, кто оказывает такую помощь». Он указал, что работать жандармы будут только с украинскими следователями.

Россия предупредила о провокациях

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия передала ООН информацию о новых провокациях, которые готовят украинские власти. По его словам, «провокация в Краматорске» не удалась Киеву.

«Но украинские пропагандисты явно пытаются учесть свои ошибки и сработать чище», — сказал он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

По его словам, среди таких провокаций постановочное обнаружение массовых захоронений в селе Раковка под Киевом, а также провокация «с обстрелом якобы российской армией автомобилей скорой помощи, которые перевозят пациентов» в городе Кремянная. Полянский также заявил, что в селе Белогоровка заминированы резервуары с хлором, которые планируют взорвать при подходе к городу подразделений Народной милиции ЛНР.

«У всех до сих пор на слуху беспрецедентная как по своей жестокости, так и по «топорности», исполненная провокация в городе Буча. Ее пока еще продвигают в качестве якобы совершенного российской армией преступления, несмотря на неопровержимые свидетельства о постановочном характере произошедшего, которые только множатся», — сказал дипломат.

Он также заявил, что в Одессе были замечены украинские военные, переодетые в российскую форму с целью провокации.

«Не могу не сказать о сообщениях от одесситов о том, что в городе в большом количестве замечены бойцы ВСУ, переодетые в российскую военную форму. Похоже, что в этом городе также готовится масштабная и кровавая провокация, точнее, операция под чужим флагом, — сказал Полянский. — Коллеги, не говорите потом, что мы вас об этом не предупреждали».

По его словам, провокации в сочетании с практикой использования мирного населения в качестве «живого щита» «поражают бесчеловечным отношением к судьбам народа Украины» и свидетельствуют о полном пренебрежении нормами морали и международного гуманитарного права.

«Россия, как мы неоднократно говорили, с мирным украинским населением не воюет», — заявил дипломат.

Ранее Полянский рассказал, что вопрос формирования международной группы в формате ООН для расследования событий в Буче не рассматривается. В начале апреля появились фото и видео из этого города, на которых видны тела, лежащие на дорогах. Минобороны РФ назвало эти публикации провокацией, заявив, что за то время, пока город находился под контролем российских военных, «ни один местный житель не пострадал». В ведомстве заявили, что Вооруженные силы РФ полностью покинули Бучу еще 30 марта.