«Мутный гиперзвук». Что не так с американским ответом «Кинжалу»

США в середине марта испытали гиперзвуковую ракету, но не заявляли о пусках, сообщил телеканал CNN. «Газета.Ru» разбиралась, с чем связана секретность и как развиваются программы США в области гиперзвукового оружия.

Собеседник телеканала CNN в Пентагоне утверждает, что испытания прошло успешно. Власти США решили не сообщать об этом, чтобы «избежать эскалации напряженности в отношениях с Россией, так как в это время президент Джо Байден направлялся в Европу».

По словам чиновника Пентагона, речь идет о пуске ракеты Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC). Она была запущена с бомбардировщика B-52.

В оборонном бюджете США на 2022 финансовый год выделено $2,5 млрд на программы по созданию гиперзвукового оружия, а также $309,7 млн на программы обороны от гиперзвукового оружия.

«HAWC – это вторая американская разработка в области гиперзвука. Ранее самым продвинутым считался проект гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183 Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) для Военно-воздушных сил США. Их серийное производство планировалось в 2022 году, но в 2021 году ракета провалила три летных испытания. Переход к HAWC был вынужденным шагом, много надо было делать заново, это сильно затягивало сроки», – рассказал военный эксперт Валерий Волков.

С этой точкой зрения согласен главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член экспертного совета при Военно-промышленной коллегии Виктор Мураховский.

«Гиперзвуковая ракета авиационного базирования ARRW – самое первое изделие подобного рода, которое по плану должно поступить в США на вооружение. Из-за неудачных пусков сроки сильно сместились. Другие изделия поступят в войска еще позже»,

– утверждает Мураховский.

Старший научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Константин Богданов, в свою очередь, считает, что факт сокрытия испытаний «не содержал ничего криминального».

«США далеко не всегда оповещают о своих тестовых пусках день в день. Это второе испытание по программе HAWC, первое проводил разработчик. Это гиперзвуковая крылатая ракета с прямоточным воздушно-реактивным двигателем. По виду похоже, что это тяжелая гиперзвуковая ракета, которая способна летать на высоте порядка 20 км, дальность – около 500 км. При этом сложно говорить о том, насколько успешно ракета прошла испытания. Информации нет», – рассказал Богданов.

По мнению военного эксперта Дмитрия Стефановича, то, что США не афишировали испытания ракеты «достаточно логично».

«Они не хотели лишнего повода для эскалации, чтобы Россия неправильно восприняла этот сигнал. Потому они перенесли испытания своей межконтинентальной баллистической ракеты в начале марта. Также возможно, что США не хотели, чтобы эти испытания выглядели как прямая реакция на применение Россией гиперзвуковой ракеты «Кинжал» на территории Украины», – заключил Стефанович.

Доктор военных наук Константин Сивков, со своей стороны, предположил, что предыдущие неудачи США с созданием гиперзвукового оружия связанны с тем, что «у них проблемы с головкой самонаведения таких ракет, в материалах и создании носителей, но разогнать сам объект до гиперзвуковой скорости не составляет проблем, они это делают».

Военный эксперт Валерий Волков также отметил, что никаких публичных доказательств того, что система самонаведения на гиперзвукой скорости у американцев работает сегодня нет. В этих условиях утечка информации об испытаниях в CNN могла быть инициативой Пентагона и Белого Дома, считает он.

«Это попытка сделать хорошую миру при плохой игре. Джо Байден все последнее время занимается тем, что произносит тексты с прямыми угрозами и оскорблениями в адрес Москвы. С точки зрения дипломатического и политического этикета все границы уже пройдены. Почему при таком раскладе Вашингтон вдруг начинает переживать за реакцию Москвы по поводу испытания ракеты? Это нелогично. Наоборот надо показать решительность и достижения. Предположу: если бы им было что показать, то точно показали бы. Это какой-то очень мутный гиперзвук, мутная история», – рассказал Волков.

Он добавил, что если «настоящей рабочей ракеты» нет в наличии, то запустить информацию через СМИ – самый лучший выход.

«CNN говорит, что рабочая ракета есть. А проверить это нельзя! Важно понять контекст. Байден буквально на днях закрыл программу по разработке крылатой ракеты морского базирования с ядерным вооружением. В этих условиях надо хоть как-то продемонстрировать достижения. Даже анонимно»,

– убежден эксперт.