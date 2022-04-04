«Супердорогие истребители уйдут в прошлое. Их заменит рой беспилотников»

На фоне боевых действий на Украине и санкций против России в США продолжаются дискуссии вокруг облика и функций истребителя шестого поколения, создаваемого по программе Next-Generation Air Dominance (NGAD) с таким расчетом, чтобы в 2030 году принять его на вооружение. «Газета.Ru» разбиралась, как может выглядеть этот самолет.

В предложении Белого дома по оборонному бюджету на 23 финансовый год было заявлено $9 млрд на исследования и разработки, испытания и оценку проекта NGAD. При этом проект находится в так называемом целевом фонде и получит, если его утвердит Конгресс, нераскрытую схему финансирования. На что конкретно уйдут деньги — неизвестно.

Пока единственный намек на перспективный облик истребителя шестого поколения содержится в рекламном ролике производителя, компании Northrop Grumman — среди линейки самолетов эксперты разглядели носовую часть будущего самолета с одноместной кабиной и воздухозаборниками двигателей в верхней части корпуса.

О функциях этой машины официально известно следующее: она будет своеобразным «мозговым центром», управляющим целым рядом беспилотных «ведомых», которые будут выдвигаться на сотни километров вперед для проведения разведки, а также самостоятельно уничтожать цели.

«То есть это носитель очень умного интеллектуального вооружения. И задача у него — лететь быстро, лететь далеко и брать побольше боевой нагрузки», — рассказал «Газете.Ru» главный редактор отраслевого портала Avia.ru Роман Гусаров.

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, военный эксперт Василий Кашин отметил, что взаимодействие с беспилотниками будет возможно «только при помощи мощного искусственного интеллекта, который должен получить качественный скачок развития».

«Шестое поколение связано с ожиданием прорыва в сфере искусственного интеллекта. Оно должно быть опционально пилотируемым и в пилотируемом варианте взаимодействовать с целой сетью беспилотных платформ, которые смогут вместе с ним идти в бой», — пояснил Кашин.

Роман Гусаров отметил, что аналогичные функции сейчас внедряются и в российские самолеты пятого поколения Су-57.

«Тяжелый беспилотник «Охотник» по размерам сопоставим с Су-57. По большому счету, один самолет может вести за собой несколько таких больших ударных носителей. И все, что им нужно, это работать под управлением оператора: он определил цели, распределил их между носителями, а их задача — только донести вооружение до нужной точки и выпустить ракету, в которую уже заложена цель», — рассказал Гусаров.

По его словам, в эту же систему могут быть интегрированы и данные спутниковой группировки, и информация от специальных дронов-разведчиков, которые заблаговременно выдвинулись в зону проведения операции и мониторят обстановку.

«Поскольку самолеты шестого поколения будут уже, скорее всего, чисто композитные, многие системы станут существовать не отдельными блоками, а будут интегрированы прямо в фюзеляж и планер самолета. То есть, условно, какой-нибудь радар будет не отдельно вставляться в самолет, а уже будет впаян в крыло, датчики будут внутри. То есть модернизация будет заключаться в том, чтобы пристыковать новое крыло, новый носовой обтекатель, и не надо для этого разбирать и собирать весь самолет», — привел пример Гусаров.

Эксперт отметил, что самолеты будущего должны обладать значительно большим радиусом боевого применения, чем нынешние истребители.

«Этот самолет должен будет уметь передвигаться с большим количеством вооружения на большие расстояния, то есть долететь, нанести удар и вернуться. Сейчас на взлет и посадку тратится половина топлива», — пояснил Гусаров.

При этом, по его словам, сверхманевренность для истребителя шестого поколения будет совсем не обязательна. «Как показывает боевой опыт применения, главное, чтобы у тебя был хороший радар и хорошие средства поражения, чтобы ты, даже не входя в зону поражения ПВО, мог нанести удар», — отметил эксперт.

В то же время Василий Кашин подчеркнул, что сейчас сложно прогнозировать, какими будет облик и функционал нового самолета, поскольку ситуация на рынке технологий постоянно меняется.

«Мы совершенно не знаем, какой облик с учетом развития технологий примет боевая авиация к 30-40-м годам, не получится ли так, что то, на что сейчас делается ставка, уйдет в прошлое, например, не станет ли она полностью беспилотной или не будет ли там сделан акцент на более простых, но дешевых и массовых системах с искусственным интеллектом — фактически таких, как крылатые ракеты. Может быть, получится так, что эти супердорогие истребители уйдут в прошлое. Их заменит рой беспилотников», — резюмировал эксперт.