«На польских складах скопилось оружие для Украины»

Президент США Джо Байден утверждает, что Украина не испытывает недостатка в поставках вооружений и техники со стороны стран Запада. Вместе с тем в Киеве жалуются на нехватку помощи. Почему поставки идут через Польшу и где проблемные точки в логистической цепочке – разбиралась «Газета.Ru».

«Идея о том, что Украине не хватает поставок Западом современной военной техники, не является точной», – заявил Джо Байден. Таким образом он опровергает некое обратное утверждение. Возможно, слова президента Украины Владимира Зеленского, который недавно заявил: «российские ракеты не упадут от выстрелов дробовиков, которыми некоторые пытаются подменить действительно полезные поставки».

Западное вооружение продолжает поступать на Украину, но логистика поставок осложнилась после 24 февраля – начала специальной военной операции России.

«Все поставки раньше шли военно-транспортными самолетами. Теперь транспортники НАТО не рискуют напрямую залетать в воздушное пространство Украины. Главной перевалочной базой стала Польша, вернее ее аэродромы, расположенные в непосредственной близости от украинской границы, которые превратились в логистические склады для вооружений. Из основных – это площадки в городах Жешув и Люблин. Отсюда идет прямое транспортное сообщение на Украину – в Львовскую и Волынскую области», – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, полковник в отставке, бывший начальник группы Главного оперативного управления Генштаба России Виктор Павлов.

Кроме Польши Украина граничит с другими странами НАТО – Румынией, Венгрией и Словакией.

«Будапешт и Братислава оказались не готовы к размещению на своей территории дополнительных складов с вооружениями, опять же их граница с Украиной приходится только на Закарпатскую область, где существуют явно выраженные провенгерские настроения значительной части местного населения, которое не горит желанием воевать с Россией и оказаться под огнем из-за этих грузов»,

– добавил Павлов

Эксперт обратил внимание, что дорога от областного центра Ужгород до Львова проходит через Ужокский перевал в Восточных Карпатах, до Ивано-Франковска дорога тоже идет через горы, где транспортные конвои с оружием легче обнаружить и уничтожить.

«У Бухареста свои проблемы, несмотря на размещение в стране дополнительных сил и вооружений НАТО, здесь транспортный коридор в сторону Украины через Измаил в направлении Одессы проходит по Черноморскому побережью, которое хорошо просматривается кораблями Черноморского флота ВМФ России», – заключил Павлов.

Таким образом, Польша в плане перевалочной базы для поставок вооружений Украине представляется наиболее оптимальным маршрутом. Оружие в Польшу можно доставлять как самолетами военно-транспортной авиации НАТО, так и железнодорожным транспортом через Германию или польские порты в Балтийском море.

Польшу выбрали как хаб для последующей переброски вооружений на Украину еще и по причине наличия на территории этой страны большого числа объектов инфраструктуры НАТО. В частности, в ее состав входят штаб многонационального армейского корпуса быстрого реагирования «Северо-Восток» в Щецине, штаб дивизионного уровня в Эльблонге, передовая командно-штабная ячейка и объединенный центр боевой подготовки НАТО в Быдгоше, передовое командование Сухопутных войск в Европе в Познани.

Однако дальше из Польши непосредственно на Украину оружие идет с трудом, фиксируют местные СМИ.

«Военные грузы перевозятся в соседние украинские области чаще всего автомобильными трейлерами, так как железнодорожное сообщение между Украиной и Польшей сейчас ограниченно. Вооружение из Польши забирают украинские водители и доставляют на базы и склады ВСУ, где передают военным на хранение и последующую перевозку ближе к зоне боевых действий. Объем перевозок не позволяет оперативно вывезти все поставки оружия и боеприпасов, на складах скопилось их большое количество, что снизило авиационный поток с новыми военными грузами», – написала влиятельная польская газета Gazeta Wyborcza со ссылкой на источники в Министерстве обороны республики.

В свою очередь польский журнал Polityka отметил, что использование преимущественно автомобильного транспорта практически исключает возможность поставок тяжелого вооружения.

«Сейчас поставки ограничиваются стрелковом оружием и ПЗРК. Переносные Javelin и Stinger тоже можно транспортировать, так же как и боеприпасы, бронежилеты, медицинское оборудование. Что-то более сложное и дорогое иначе, чем самолетом, перевезти невозможно. Также невозможно достичь сухопутным транспортом тех объемов, которые ранее ввозились на Украину»,

– сообщило издание.



При этом даже после попадания на Украину оружие может так и не доехать до позиций ВСУ, так российские высокоточные ракеты уничтожают склады с боеприпасами, как это было недавно на Яворовском полигоне во Львовской области и на подземном объекте под Ивано-Франковском, который, по данным Минобороны РФ, был разрушен гиперзвуковой ракетой «Кинжал».

«Российская военная разведка отслеживает перемещения крупных партий иностранных вооружений и места их складирования с последующим уничтожением, – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт Владимир Попов. – Проводятся такие операции достаточно успешно, о массовом применении ВСУ тех же Javelin и Stinger уже не сообщает даже украинская сторона. Если бы «польский транзит» был успешным на всем маршруте, вплоть до передовой, ход проведения специальной военной операции на Украине носил бы иной характер с применением иностранных вооружений. Сказываются упреждающие ракетные удары, которые ломают эту логистическую цепочку».