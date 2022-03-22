«В этом нет большой степени практичности». США не понимают смысла применения «Кинжала» на Украине

В Пентагоне не понимают, почему Россия применила гиперзвуковое оружие в ходе спецоперации на Украине, заявил высокопоставленный представитель военного ведомства. По его мнению, Москва таким образом хотела послать Западу и Киеву сигнал. Глава министерства Ллойд Остин указал, что не считает применение комплекса «Кинжал» фактором, кардинально меняющим ситуацию. В Минобороны РФ ранее заявили, что применение «Кинжала» подтвердило его эффективность в уничтожении высокозащищенных специальных объектов.

Власти США не понимают смысла применения российскими военными гиперзвукового оружия на Украине, заявил представитель Пентагона высокого ранга.

«Честно говоря, это в каком-то смысле головоломка, потому что не совсем ясно, зачем <...> нужна гиперзвуковая ракета, выпущенная не со столь большого расстояния, чтобы поразить здание», — отметил чиновник, которого цитирует газета The Hill.

Он не исключил, что Россия таким образом хотела послать Западу и Украине сигнал и получить дополнительный аргумент на переговорах между Москвой и Киевом по урегулированию.

«С военной точки зрения, <...> в этом нет большой степени практичности», — считает представитель Пентагона.

Чиновник оборонного ведомства рассказал The Hill, что американские власти не могут «опровергнуть или независимо подтвердить» факт использования Россией гиперзвукового оружия на Украине, однако допускают такую возможность.

В США не считают, что «Кинжал» изменит ситуацию

Министр обороны США Ллойд Остин указал, что не считает применение комплекса «Кинжал» фактором, кардинально меняющим ситуацию.

«Я бы не стал рассматривать использование гиперзвуковых ракет как изменение правил игры. Я думаю, что причина, по которой он [президент РФ Владимир Путин] прибегает к использованию этого типа оружия, заключается в том, что он пытается придать ситуации некоторый импульс»,— сказал Остин в интервью CBS.

В то же время американский лидер Джо Байден назвал «весомым» примененное российскими войсками на Украине гиперзвуковое оружие.

«Это, как вы знаете, весомое оружие. Но с такой же боеголовкой, как и у любой другой ракеты, особой разницы от него нет, за исключением того, что ее [такую ракету] практически невозможно остановить», — сказал Байден.

Первое применение «Кинжала» против реальной цели

Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что российские военные 20 марта нанесли удар по крупной базе хранения горюче-смазочных материалов в населенном пункте Константиновка Николаевской области, применив гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и крылатые ракеты «Калибр».

Краткие характеристики ракетного комплекса «Кинжал» Скорость в 10 раз превышает скорость звука; дальность — более 2000 км; ракета осуществляет маневрирование на всех участках траектории, что позволяет ей преодолевать все системы ПВО; оснащается обычной и ядерной боевыми частями.

По его словам, с базы в Константиновке осуществлялись основные поставки топлива для украинской бронетехники в районах боевых действий на юге Украины.

Этот случай стал первым в истории ВС РФ, когда гиперзвуковое оружие применили против реальной цели.

«Боевое применение авиационного ракетного комплекса «Кинжал» подтвердило его эффективность в уничтожении высокозащищенных специальных объектов противника. Нанесение ударов данным авиационным ракетным комплексом по объектам военной инфраструктуры Украины в ходе специальной военной операции будет продолжено», — сказал Конашенков.

Он также отметил, что комплекс «Кинжал» применяется с обычной боевой частью.

По словам представителя Минобороны, ракеты в том числе применялись для уничтожения подземных защищенных хранилищ украинских авиационных средств поражения и боевых частей для ракетных комплексов «Точка-У», расположенных в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области.

По словам Конашенкова, подземный арсенал на Украине был уничтожен «Кинжалом» с дальности более 1 тыс. км. «Время полета гиперзвуковой ракеты составило менее 10 минут», — сказал генерал.