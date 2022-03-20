«Мы свидетели последних пусков «Точек-У» в истории»

Военная операция на Украине может стать последним случаем активного применения советских тактических ракетных комплексов «Точка-У». По оценкам экспертов, у Украины почти не осталось ракет комплекса, а Россия в 2019 году объявила о снятии его с вооружения в пользу «Искандеров». «Газета.Ru» разбиралась, как работает «Точка-У».

Минобороны России 20 марта объявило, что российские системы ПВО сбили украинскую ракету «Точка-У» в районе Чистоводовка к северу от населенного пункта Изюм. 19 марта ряд российских СМИ показали последствия обстрела Бердянска украинской «Точкой-У». На кадрах видно обломки ракеты. К этому времени украинская армия ушла из города.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что по территории республики была выпущена ракета «Точка-У», которую «успешно перехватили в районе Припяти». Лукашенко заявил, что применение «Точки-У» было «провокацией Киева с целью втянуть Минск в специальную операцию России».

В начале недели – 14 марта – такая ракета упала в центре Донецка. Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что при подрыве кассетной боевой части ракеты «Точка-У» в центре Донецка погибли 20 мирных жителей. Еще 28 человек, в том числе дети, получили тяжелые ранения и доставлены в медицинские учреждения.

По словам генерала, ракета была выпущена по жилому кварталу Донецка в 11.30 «с территории, подконтрольной киевскому режиму». Он подчеркнул, что «применение подобного оружия по городу, где нет огневых позиций вооруженных сил, является военным преступлением». Официальный Киев этот случай не комментировал.

При этом глава ДНР Денис Пушилин заявил, что благодаря серийному номеру на уцелевшей части ракеты удалось установить украинское подразделение, которое применило ее.

«Точка-У» несла кассетный заряд. Запрещенный, как мы знаем. Если бы она не была сбита, несоизмеримо больше было бы жертв», — сказал Пушилин в эфире «России-1» (цитата по ТАСС).

Доктор военных наук Константин Сивков в беседе с «Газетой.Ru» назвал пуск «Точки-У» по Донецку «актом, где нет никакого военного смысла». «Это тактическая ракета, которая нужна для поражения защищенных объектов или войск в районе сосредоточения. Здесь не было ни того, ни другого», – отметил Сивков.

Сивков рассказал, что «Точка-У» обладает очень высокой точностью попадания и используется для уничтожение командных пунктов, аэродромов и особо важных объектов. Она имеет боевую часть весом 470 кг, способную на большой скорости пробить бетонный бункер и разрушить все, что внутри. Одна такая ракета может полностью уничтожить здание. Кроме того, для «Точки-У» разработаны ракеты с ядерной боевой частью.

В 2019 году Вооруженные силы России завершили перевооружение подразделений с «Точки-У» на «Искандеры».

Как пояснил «Газете.Ru» военный эксперт Владислав Шурыгин, «Искандеры» – сверхзвуковые ракеты, они защищены от помех и могут маневрировать на конечном участке полета, что затрудняет возможность сбить боевой блок.

«У «Точки-У» снаряд летит по баллистической траектории. Поднимается вверх, в зенит, и оттуда вертикально падает, как камень. На этой траектории снаряд маневрировать не может, поэтому его достаточно легко перехватить современными системами зенитно-ракетными комплексами, типа «Панцирь-С» и «Тор». Собственно, они его и перехватывают», – пояснил Шурыгин.

По его словам, «Точки-У» достались Украине от Советского Союза – 18 пусковых установок и около 150 ракет. Сейчас большая часть этих установок уничтожена, значительное число ракет также уничтожено, а из примерно 15 запусков почти все были перехвачены. «Новых ракет для этого комплекса у Украины уже не будет, потому что их производство завершилось еще в советские времена, а ничего на замену «Точки-У» Киев создать не смог», – отмечает эксперт.

«Это советский комплекс, который был поставлен на вооружение в 1980-е годы. Ничего другого у них нет. Они получили «Точку-У» в наследство от СССР. А своего похожего комплекса они создать так и не смогли. Они пытались, много раз заявляли, что «вот-вот, сейчас», но поскольку все деньги либо разворовывались, либо ничего не получалось, «Точка-У» так и осталась единственным подобным оружием у ВСУ»,

– отметил Шурыгин.

Эксперт считает, что после того, как последние украинские «Точки-У» будут использованы или уничтожены, больше они применяться не будут. «Мы свидетели последних пусков этих комплексов в истории», – резюмировал Шурыгин.