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Армия

«По сути, это крылатая ракета»: как ВСУ используют советский беспилотник

Генерал-майор ВВС Попов рассказал, для чего ВСУ использовали советский беспилотник Ту-141

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Wikipedia
Несмотря на популярность в украинской армии турецких беспилотников «Байрактар», которые проявили себя еще в Сирии и карабахском конфликте, Киев активно использует и советские беспилотники Ту-141 «Стриж», выпускавшиеся на Харьковском авиационном заводе. Это применение сопровождается скандалами. «Газета.Ru» выясняла подробности.

Для запуска и обслуживания этих аппаратов в ВСУ была сформирована отдельная эскадрилья, базирующаяся в Одесской области. На этой неделе один такой аппарат упал в Крыму в районе Красноперекопска, а другой взорвался в хорватском Загребе, пролетев более 700 км. На месте взрыва образовалась воронка. В Минобороны Хорватии сообщили, что беспилотник нес авиабомбу весом 120 кг.

Позднее советник главы Минобороны Хорватии генерал Желько Живанович заявил, что «упавшая в Загребе авиабомба» содержала 40 кг взрывчатки, а снаряд был кумулятивным — то есть, предназначенным для прожигания танковой брони, поэтому вся энергия взрыва ушла в землю. Однако после этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и вовсе сообщил, что упавший в Хорватии беспилотник вообще не был снабжен какими-либо вооружениями.

Еще один украинский беспилотник упал во дворе дома в Румынии в 100 км от границы с Украиной, однако, судя по описанию министра обороны Румынии Василе Дынку, речь идет о другом аппарате — он назвал дрон «игрушечным».

Военный эксперт, член Российского совета по международным делам (РСМД) Александр Ермаков считает, что Украина могла модернизировать Ту-141, поставив на них современные средства обнаружения.

По его словам, большая скорость полета и малая высота делают Ту-141 сложной целью для ПВО. По этой причине устаревшие советские беспилотники активно используют в качестве мишеней для истребителей и зенитных комплексов.

«Это разведывательный беспилотник, машина идеологии 1970-х годов. По сути, это крылатая ракета. Он летит по заданному маршруту, по пути фотографирует. Когда прилетает обратно в точку старта или в назначенную точку, он спускается на парашюте, который позволяет его сохранить целиком, из него достают пленку и проявляют. Раньше было такое понимание разведывательных БЛА. Такие аппараты были и за рубежом, и в Советском Союзе», — пояснил эксперт.

В советское время Ту-141 перестали производить из-за того, что он уже тогда морально устарел, добавил Ермаков.

«Может быть, украинцы использовали его сейчас для разведки, но скорее всего, как ложные цели для отвлечения внимания ПВО и авиации. В Хорватии, вероятно, был сбой системы управления, и он просто полетел по прямой, а когда кончилось топливо, упал», — отметил Ермаков.

В свою очередь, генерал-майор ВВС в отставке, бывший начальник Федерального управления авиационно-космического поиска и спасания при Министерстве обороны Владимир Попов считает, что Ту-141 могли оснастить боевой частью и использовать в качестве ударного беспилотника.

«Контейнер с разведывательным оборудованием можно снять, и туда поставить, допустим, какую-то малогабаритную бомбу. И это будет уже ударный беспилотник, намного более быстрый, чем «Байрактар» или другие современные летательные аппараты. У них скорость полета 200-300 км/ч, а этот летит на реактивном двигателе на скорости 650-800 км/ч. Инерция полета и двигателя и масса самого беспилотника — ударная сила получается большая», — подчеркнул Попов.

По словам генерала, благодаря своей надежности Ту-141 смог беспрепятственно пролететь территорию Румынии и Венгрии и добраться до Хорватии. При этом в отказ систем, из-за которых беспилотник мог сбиться с курса, он не верит.

«Там есть переключатель, который меняет направление полета. Он переключается или на запад, или на восток. Это, я уверен, целевое назначение, провокационные действия, чтобы обострить обстановку: мол, вы тоже будете получать, даже просто случайно. Поэтому вмешайтесь. Удар Киева по Хорватии мог быть сознательным. Цель — заставить НАТО вмешаться в конфликт на Украине. Я этого не исключаю. Очень здорово, что у НАТО хватило ума не реагировать», — добавил Попов.

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