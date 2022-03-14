«В ходе городских боев штурмовые роботы помогут избежать жертв»

Первый опытный образец российского тяжелого ударного робототехнического комплекса «Штурм», создаваемого на базе Т-72В3, в апреле отправится на предварительные испытания. «Газета.Ru» разбиралась, какие задачи должен выполнить этот комплекс на поле боя.

По данным Министерства обороны, «Штурм», предназначенный для городских боев, вооружен укороченной 125-мм пушкой. Помимо телеуправляемого танка, в комплекс входят мобильный командный пункт и робот огневой поддержки – с парой 30-мм пушек, реактивными огнеметами «Шмель» и блоком неуправляемых реактивных снарядов от «Урагана». Все машины создаются на базе танка Т-72Б3.

«Смысл комплекса в том, что робот, который идет впереди линейных танков, становится первым объектом удара противника. Для него отличить робота от линейного танка сложно, если не невозможно. Это значит, что выживаемость личного состава танков резко повышается. В ходе городских боев штурмовые роботы помогут избежать дополнительных жертв», – рассказал «Газете.Ru» член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков.

Он отметил, что есть определенный спектр задач, сопряженных с большим риском для танков, поэтому эти задачи целесообразно возлагать именно на роботов.

«Это вопросы преодоления минных полей, прохождение завалов. Поэтому робот на базе Т-72В3 один из первых вариантов, который рассматривают в качестве роботизированной машины – он оборудуется мощным клиновидным забралом и имеет укороченную 125-мм стандартную пушку, которая предназначена для разрушения фугасными снарядами фортификационных сооружений и заграждений», – сказал эксперт.

По словам Сивкова, второй элемент комплекса – робот огневой поддержки – должен решать задачи подавления в системе обороны противника.

«Эта машина оснащается 30-мм пушкой и может иметь на вооружении вместо противотанковых ракет термобарические боеприпасы. Этот робот также следует впереди линейных танков, решает задачи уничтожения личного состава противника и его противотанковых средств, в том числе в укрытиях»,

– сказал Сивков.

Эксперт при этом отметил, что современные роботы пока не могут действовать самостоятельно, их возможности по ориентированию и принятию решений ограничены. «Все что может сделать робот – увидеть цель, навестись и запросить разрешение на выстрел у оператора. Вырабатывать тактику действий он не способен», – сказал Сивков.

По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, принцип управления беспилотными летательными аппаратами и наземными боевыми роботами одинаков. При этом и те, и другие являются ударной силой, их использование вместе с пилотируемой техникой позволяет решать вопрос рассредоточения задач.

Литовкин также обращает внимание, что один командный пункт может сочетать работу с несколькими телеуправляемыми танками по аналогии с беспилотными летательными аппаратами.

«Например, демонстрировался полет Су-57 в паре с беспилотником «Охотник». Этих беспилотников может быть дюжина – под управлением пилота. Они летят впереди самолета, сообщают что видят, передают цели и пилот принимает решение на нанесение удара, возвращение беспилотника, ведение разведки. На земле – то же самое», – сказал Литовкин.

По мнению Сивкова, роботы – это дополнение к линейным войскам, существенно повышающие боевые возможности, но при этом у такой техники есть «весомые недостатки».

«В случае вывода из строя этого крайне дорогостоящего аппарата, починить его в полевых условиях чрезвычайно затруднительно из-за сложного бортового радиоэлектронного оборудования. Также необходимо поддерживать связь с оператором, что естественно подвержено воздействия радиолокационных средств подавления противника»,

– сказал Сивков.

По его словам, в городской застройке неизбежно возникают проблемы со связью – сооружения экранируют прохождение сигнала и связь робота с оператором может нарушиться. Особенно в случае с малыми роботами, на которые невозможно поставить мощную систему связи.

«На роботах типа «Штурм» будет реализовываться сетевой принцип – одновременно в сети будет организован обмен данными: команды от оператора могут поступать на тот или иной робот не только напрямую, но и через другие роботы-ретрансляторы, что обеспечивает надежную связь», – резюмировал эксперт.