«AGM-183A так и не полетела». Американским ВВС отказали в бюджете на гиперзвуковое оружие

Конгресс США сократил расходы на программу разработки перспективных гиперзвуковых ракет AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) в 2022 году для ВВС вдвое, пишет Breaking Defence. «Газета.Ru» разбиралась, с чем может быть связано сокращение финансирования проекта.

Сообщается, что ВВС США запросили около $161 млн на покупку 12 ракет AGM-183A у компании Lockheed Martin. Но они не смогут их приобрести – законопроект предусматривает выделение около $80 млн. Сокращение финансирования объясняется в документе задержками в тестировании AGM-183A.

Ракета AGM-183A создавалась взамен проекта HCSW, который был закрыт в 2020 году. Она предназначена для поражения сухопутных целей и водных объектов, быстро меняющих свое местоположение.

Ранее министр ВВС США Фрэнк Кендалл выразил недовольство темпами развития программ Пентагона по гиперзвуковому оружию на фоне успехов Москвы и Пекина. «Россия и Китай продвигаются очень быстро. Они ясно видят ценность [гиперзвукового оружия]», — приводит журнал Air Force Magazine слова министра из выступления на Конференции по воздуху, космосу и киберпространству (AFA). Темпы развития американской программы Кендалл назвал «недостаточными»

«У США есть проблемы с созданием данного класса вооружений, поэтому очевидно, что временные сроки и бюджетные ассигнования будут сдвигаться. Гиперзвуковая ракета AGM-183A не готова к боевому применению, она не прошла цикл испытаний – это предстоит еще сделать. Сокращение бюджета связано с тем, что программа не реализуется в те сроки и темпы, которые были определены первоначально. Соответственно, серийные закупки будут сдвинуты по соображениям неготовности»,

– рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Национальная оборона», директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

ВВС США в 2021 году планировали провести три испытания ракетного ускорителя на прототипе гиперзвуковой ракеты быстрого реагирования воздушного базирования AGM-183A. Предполагалось, что в случае успешного теста перспективную ракету интегрируют в войска уже в 2022 году, но испытания завершились неудачей.

«AGM-183A так и не полетела, но Пентагон рапортовал, что все же полетит, поэтому можно закладывать бюджет на покупку. Видимо, бюджетная комиссия Конгресса США не увидела смысла выделять деньги на то, что не полетит», – сказал «Газете.Ru» редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков.

Он отметил, что в 2021 году Счетная палата США представила доклад, в котором было заявлено, что для создания гиперзвуковой ракеты нужны технологии, которых у военно-промышленного комплекса США нет.

По словам Леонкова, основная проблема при создании AGM-183A заключалась в ее электронике.

«AGM-183A – крылатая двуступенчатая ракета, первая ступень – разгонный блок, который должен был разогнать головную часть до 5-6 чисел Маха после чего ракета должна маневрировать и попасть в точку цели. Но при этом шли отказы по электронике. Проверить ракету на маневренность и попадание в цель американцы смогли только в компьютерном виде. С такими результатами начинать серийное производство ракеты – естественно, деньги на ветер», – сказал Леонков.

По мнению военного эксперта Дмитрия Литовкина, решение о сокращении бюджета на разработку AGM-183A было принято, вероятно, не только в связи с ее неудачными испытаниями, но и отсутствием готовых наработок.

«Поэтому американцы могут перенести бюджетное финансирование и продолжить в спокойном режиме разрабатывать ракету далее. Последние 30 лет США вообще не обращали на Россию внимание. Поэтому у них и стратегические силы в провале, тогда как Россия ставит на вооружение стратегические баллистические ракеты «Булаву», «Ярс», «Сармат», разработала гиперзвуковой маневренный «Циркон» – который летает и с этого года идет серийно на вооружение»,

– сказал Литовкин.

По мнению члена экспертного совета Военно-промышленной коллегии Виктора Мураховского лидерство России в области создания гиперзвукового оружия связано с мощным «техническим заделом», созданном еще в СССР.

«Специалистам известно «изделие 4202», которое испытывалось в СССР, но работы завершить не удалось из-за распада страны и прекращения финансирования. Затем это направление возродилось», – утверждает он. Создать гиперзвуковое маневрирующее оружие, по его словам, удалось также благодаря применению новых материалов, а также систем управления изделиями, которые позволяют им маневрировать на таких скоростях в атмосфере и заатмосферном пространстве.