«Власти Украины давно отреклись от Донбасса. Им наплевать, что тут происходит»

На Донбассе вооруженные силы ДНР и ЛНР продолжают занимать населенные пункты, которые долгое время находились под контролем ВС Украины. Корреспондент «Газеты.Ru» побывал в Бугасе – одним из таких поселков – и пообщался с военными ДНР, принимающими участие в боевых действиях на волновахском направлении.

До занятия Волновахи линия разграничения проходила по Докучаевску – город принадлежал ДНР и вплотную прилегал к фронту, а его окраины регулярно оказывались под огнем. В феврале, во время обострения, в центр города прилетали снаряды. Однако в последние несколько дней, когда линия фронта продвинулась дальше, тут наступило затишье.

Правда, о прилетах и обострении до сих пор напоминают сохранившиеся разрушения. Так, снарядом «Града» пробило дырку в школьном классе. Здесь до сих пор разбиты окна, развороченные школьные парты и стулья свалены в угол, слоем пыли покрыты поделки из бисера, тетради и учебники – судя по лежащим на полу книгам, это был кабинет литературы.

close 100% Школа в Докучаевске Кристина Мельникова

«С 20-х чисел февраля на город обрушились массированные обстрелы, повреждений было больше, чем за предыдущие годы. За этот период разрушено 215 социально значимых объектов – котельные, многоквартирные и частные дома, школа. Сейчас линия фронта сдвинулась и в городе стало относительно безопасно», – рассказал «Газете.Ru» глава администрации Докучаевска Александр Кочанов.

Одним из занятых армией ДНР населенных пунктов на волновахском направлении оказался Бугас – поселок, где сейчас, как в других подобных местах, возникают серьезные гуманитарные проблемы.

Здесь нет электричества, воды, не работают магазины, а подвоз продуктов, медикаментов, угля, детских товаров осуществляется централизованно силами народной милиции ДНР.

close 100% Мирные жители с гуманитарной помощью в поселке Бугас Кристина Мельникова

Поселок пока еще не выглядит мирным: в нем отчетливо слышны звуки боев, а жители стараются лишний раз не показываться на улице. О том, что здесь живут люди, свидетельствует идущий из печных труб дым, да редкие прохожие, везущие мешки с углем и коробки с гумпомощью по раскисшей мартовской грязи под звуки канонады.

Тем не менее, военные, ДНР с которыми удалось пообщаться, воодушевлены.

Боец с позывным Иртыш родом из Ханты-Мансийского АО. «Я считаю распад Советского Союза большой ошибкой. Одесса, Харьков – наши города. Их защищали наши люди в Великую Отечественную войну. Мы не можем их бросить», – рассказал Иртыш.

Дома его ждет семья, сын, которому украинские спецслужбы прислали ложное SMS-сообщение о гибели отца. Иртыш два дня считался погибшим, пока ему не удалось созвониться с оплакивавшими его родными.

close 100% Боец армии ДНР с позывным «Иртыш» Кристина Мельникова

Артах (греческое слово, означающее товарищ) тоже доброволец, как говорят на Донбассе, «первой волны». Его дом пока еще находится по ту сторону фронта, за Волновахой. «Очень хочу вернуться после войны домой. Это для меня главная цель», – говорит Артах.

Бойцы Палыч, Марк, Самара и Белый совсем еще молодые люди, но у них уже есть серьезный военный опыт. Мы общаемся с ними возле печки-буржуйки. Они заваривают чай, угощают кофе со сгущенкой. Некоторые из них, как, например, харьковчанин Самара, вернулись в строй по мобилизации в ДНР после перерыва, как только стало понятно, что военные действия входят в острую фазу.

«Когда понял, что на фронте будет обострение, сразу вернулся в свое подразделение, к своему командиру», – говорит он.

close 100% Бойцы армии ДНР с позывным «Самара» (справа) и одессит Владислав Долгошея (слева) Кристина Мельникова

Говорит, что раньше мечтал вернуться в родной Харьков, а теперь подумывает остаться на Донбассе. Об этом же сказал и его товарищ Владислав Долгошея, бывший военнопленный, одессит, обмененный в конце 2019 года. Его вместе с отцом на Украине обвиняли в подготовке диверсий. Сам он говорит, что был задержан за то, что «был не согласен с политикой официального Киева».

Владислав уверен, что его родная Одесса «хорошо встретит и милицию ДНР, и российскую армию», потому что большинство людей там, по его словам, «несмотря ни на что очень симпатизируют России».

Марк считает, что республики Донбасса пытались договориться с Киевом.

close 100% Боец армии ДНР с позывным «Марк» Кристина Мельникова

«Мы достаточно долго терпеливо и выверено продвигали дипломатическую повестку, пытались урегулировать конфликт путем переговоров, уступок, но наши оппоненты не шли на это, всячески подталкивая ситуацию к открытому конфликту. Мы этого не хотели, но это стало неизбежно», – заявил молодой человек.

Кирилл Воробьев с позывным Старый был простым рабочим из Новосибирска, когда принял решение приехать в июле 2014 года на Донбасс. Тогда он, как Фидель Кастро, дал себе слово не сбривать бороду до победы («да и по зеленке, когда ходишь, лицо так не отсвечивает»), и теперь думает, что родные не узнают его – настолько сильно он изменился.

close 100% Боец армии ДНР с позывным «Старый» Кристина Мельникова

«Когда в далеком 2014-м я зашел в интернет и увидел в новостях, что авиация бомбит Славянск, у меня не было другого выбора. Если украинское правительство считало, что Донбасс – это их территория и тут живут их люди, то какое право они имели поворачивать свои войска против этого народа? Приняв такое решение, власти Украины отреклись от Донбасса. Им наплевать, что тут происходит. И раньше, и сейчас», – рассказал он.