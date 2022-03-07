Минобороны РФ показало видеокадры боевого применения во время спецоперации на Украине ударных двухместных вертолетов Ка-52 «Аллигатор». На кадрах видно, как пара вертолетов уничтожает цели, спрятанные за деревьями. По данным Минобороны, это «бронетехника украинских националистов», а вертолеты для их поражения используют «противотанковые управляемые ракеты».

В военном ведомстве также сообщили, что вертолеты армейской авиации сопровождают колонны бронетехники, уничтожают технику противника и доставляют десант.

Эксперты рассказали «Газете.Ru», что сейчас на поле боя востребована вся линейка армейской авиации России, однако у Ка-52 есть важное преимущество перед другими вертолетами – отсутствие уязвимой хвостовой балки, поражение которой лишает вертолеты управления.

«Очевидно, они более маневренные и более надежные. Обычному вертолету можно отстрелить хвост, и он упадет. Если «Аллигатору» отстрелят хвост, он не упадет», – пояснил заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.

Еще одним преимуществом Ка-52 являются относительно небольшие габариты. Это позволяет размещать его на палубах боевых кораблей, даже относительно небольших, таких как фрегаты.

«Он более компактен для размещения на палубе боевых кораблей. Конечно, на фрегате может базироваться только один, максимум два вертолета, но это тоже серьезные силы»,

– считает доктор военных наук Константин Сивков.

По его словам, Ка-52 выгодно отличается от своего предшественника – вертолета Ка-50 «Черная акула» – экипажем из двух человека. «Вертолет «Черная акула» одноместный и у пилота очень большая нагрузка – нужно и вести машину, и стрелять. Опыт показал, что лучше иметь два человека: один оператор оружия, а другой пилот», – отметил Сивков.

Эксперт отмечает, что в Ка-52 оба члена экипажа сидят рядом, что позволяет им более эффективно взаимодействовать в полете. При этом в случае повреждения машины или ранения одного из членов экипажа, оператор сможет управлять машиной, а пилот – вести огонь.

Ка-52 вооружен 30-мм пушкой, позволяющей вести огонь со скоростью 460 выстрелов в минуту, двумя 23-мм двухствольными пушками, управляемыми противотанковыми ракетами с лазерной системой наведения и дальностью стрельбы до 10 км, а также неуправляемыми 122-мм и 80-мм ракетами и авиабомбами.

Бортовой радиолокационный комплекс позволяет отслеживать рельеф местности и обеспечивать полет на предельно малых высотах, а также фиксировать и вести движущиеся объекты. Все это делает Ка-52 универсальной боевой машиной, способной как вести обстрел объектов в движении, так и уничтожать боевую технику с большого расстояния, поднимаясь на нескольких метров над землей. За это его даже прозвали «летающим танком».

Вместе с тем, одним Ка-52 арсенал боевых вертолетов армейской авиации России не ограничивается. «Аллигаторы» успешно дополняют боевые Ми-28Н «Ночной охотник». Он ниже, чем Ка-52 и легче в управлении. По словам Константина Сивкова, несмотря на существенно меньшие боевые возможности, военные продолжат применять транспортно-ударные Ми-24 и их экспортные модификации Ми-35.

«Эти вертолеты могут перевозить до 10 десантников, поэтому они продолжат службу в качестве «летающих БМП», хоть и имеют более слабое вооружение», – отметил эксперт.

Очевидно, считает Сивков, что демонстрация боевых возможностей Ка-52 повысит их экспортный потенциал. Эти машины уже поставляются в Египет, а в конце 2021 года представитель «Рособоронэкспорта» Сергей Корнев рассказал, что Россия заключила контракты на поставку Ка-52 в другие страны, но не стал уточнять какие именно. Кроме того, о планах закупки Ка-52 в корабельном варианте недавно заявлял Китай.