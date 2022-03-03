«ВСУ на границе с Донбассом не смогут получить оружие Запада»

Западные страны «бесконечным потоком» обещают организовать поставки вооружения и военной техники Украине, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. «Газета.Ru» разбиралась, какой может быть логистика поставок оружия и с какими трудностями может быть связанна его транспортировка.

«Я не могу говорить вам обо всем, но это абсолютный приоритет для украинской дипломатии сейчас. Для защиты Украины продолжает поступать большое количество помощи от партнеров: от бронежилетов и касок до переносных ракетно-зенитных комплектов и противотанковых установок», – сказал Дмитрий Кулеба на брифинге.

По его словам, на Украину направляются «бесконечным потоком» топливо, противотанковые ракетные комплексы Javelin, гаубицы, стрелковое оружие, средства индивидуальной защиты, переносные зенитные ракетные комплексы, гранатометы, противовоздушные системы, современные снайперские винтовки, боеприпасы к ним, шлемы, бронежилеты, большая партия ПЗРК «Стингер». Кулеба не стал называть страны, которые будут увеличивать поставки вооружений «по соображениям безопасности».

Глава МИД Украины подчеркнул, что не призывает НАТО вступать в боевые действия на территории Украины. «Мы ведем войну сами, своими физическими силами. Поэтому мы и не приглашаем НАТО», – сказал Кулеба.

О намерении Германии передать Украине 2,7 тысячи зенитных ракет 2 марта рассказало издание Bild со ссылкой на Министерство экономики ФРГ. Также, по информации издания, ведомство одобрило поставку Киеву ракет типа «Стрела» из бывших запасов Вооруженных сил ГДР.

Ранее сообщалось, что решение о поставках вооружения на Украину приняли около 27 стран. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее заявил, что страны Евросоюза договорились о поставках оружия Киеву на сумму €450 млн.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки вооружения и боеприпасов со стороны Евросоюза на Украину «дестабилизируют обстановку, в долгосрочной перспективе будут иметь опасные последствия».

«Российские военные контролируют небо над Украиной, но у нее остается без контроля западная граница. Оттуда по земле никто не мешает везти оружие, в том числе и сплошным потоком. Тем более, что речь идет в основном о поставке легкого оружия, индивидуального – его можно провезти хоть тысячами единиц», – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.

При этом он отметил, что, оружие, идущее с западной границы Украины, не сможет дойти до группировки ВСУ на границе с Донбассом, потому что российские войска заблокировали Киев и еще ряд городов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о блокировке «всех крупных украинских городов». Эксперт считает, что в этих условиях «питать» оружием группировку ВСУ на границе с ДНР и ЛНР невозможно.

«ВСУ на границе с Донбассом не сможет получить оружие Запада. Надо переместить оружие через всю страну, а это невозможно. Больше того. Сейчас неизвестно, как вообще распределена армия ВСУ на самом деле. Очевидно, что будут снабжаться части, которые находятся на западной Украине. Сложно понять, где какая часть находится и сколько их, потому что управление в значительной степени потеряно с самого начала», – утверждает Храмчихин.

Схожей точки зрения придерживается военный эксперт, вице-президент Академии геополитических проблем Константин Соколов.

«Для организации поставок оружия Украине использовать Черное море бессмысленно – это долго, а по воздуху невозможно – он под контролем российских ВВС. Остается земля, поставки со стороны Польши. Поставки возможны, но, вероятно, какие-то партии будут тайными. Открытые засечь современными средствами разведки для российской армии будет достаточно легко – и уничтожить с воздуха», – считает Соколов.

По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, оружие Украине может поставляться автомобильным фурами и по железной дороге.

«Но это бесполезно, потому что Россия контролирует значительную часть территории Украины. Все это оружие, как только будет сгружено с автомобилей или поездов на склады, будет уничтожено. В самом лучшем случае оно будет складироваться в районе Львова без возможности везти его дальше», – считает он.

При этом, по мнению эксперта, Запад посылает Украине устаревшее оружие, которое в принципе никак не поможет ей бороться с российскими войсками.