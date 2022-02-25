«Взять Тбилиси труда бы не составило. Киев тоже можно»

Вооруженный конфликт в Южной Осетии в августе 2008 года, закончившийся «принуждением к миру» Грузии, отчасти похож на военную специальную операцию на Украине. «Газета.Ru» разбиралась, в чем разница и сходство.

В августе 2008 года Грузия напала на Южную Осетию. Это был акт агрессии в отношении тогда еще непризнанной республики, за которую заступилась Россия, введя свои войска на ее территорию. Войну назвали «пятидневной» – именно столько дней потребовалось ВС РФ, чтобы освободить республику, разгромить грузинскую военную группировку.

Одним из наиболее осведомленных о тех событиях людей является экс-командующий 58-й общевойсковой армии, которая в основном и освобождала Цхинвал, генерал-лейтенант в отставке Анатолий Хрулев. «Газете.Ru» он рассказал, почему армия тогда не вошла в грузинские города.

«Армия действует по команде – поставлена задача, значит ее надо выполнить. Сил и средств тогда было предостаточно, был определенный момент внезапности нападения Грузии, оно ожидалось по данным нашей разведки в сентябре, поэтому в самом Цхинвале находилась на тот момент лишь группа российских миротворцев. Была еще сложность прохождения техники через тоннель Рокского перевала, там игольное ушко, через которое не так просто протиснуться. Однако почти сразу после нападения наша передовая батальонная тактическая группа, которую я принял решение возглавить, прошла населенный пункт Джава и вышла на окраину Цхинвала», – вспоминает генерал.

По словам Хрулева, появление российской армии «деморализовало противника».

«Следом подошли основные силы армии и приданные нам десантные войска, которые сразу перешли в наступление. Мы могли взять Тбилиси, как говорится, малой кровью и в кратчайшие сроки, но поступила команда вернуться на исходные позиции. Взять город труда не составляло. Киев, кстати, тоже можно. Но была воля политического руководства страны, как на начало боевых действий, так и на их завершение»,

– рассказал генерал.

При этом Хрулев отмечает, что технически оснащение армии было «далеко не идеальным».

«На тот момент было достаточно много старой боевой техники, БМП еще в Афганистане воевали. Но, замечу, личный состав, в том числе солдаты-срочники, были хорошо обучены, уверенно действовали в боевой обстановке, проявили смелость и мужество. Командиры всех уровней уверенно руководили своими подразделениями и четко знали поставленные задачи, которые были выполнены в установленные сроки. Операция началась 8 августа с марша, 9 августа был ключевой момент – Цхинвал атаковало более 70 грузинских танков, 10-го перешли в наступление, которое развивалось 11-го, а уже 12-го поступил приказ о прекращении огня», – добавляет Хрулев.

Нынешние Вооруженные силы РФ сейчас заметно отличаются от той армии, которая действовала в 2008 году.

«Российская армия получила не только новые эффективные виды вооружений, но и большой боевой опыт. Самый масштабный – в Сирии, где воздушной и наземной группировкой удалось в короткие сроки преломить ситуацию, – рассказал «Газете.Ru» полковник запаса Геннадий Шорохов. – Именно там были апробированы точечные удары ракетами «Калибр» по позициям боевиков, там показала свою эффективность авиация ВКС, в том числе с использованием стратегической авиации. Мобильные группы из состава Сил специальных операций смогли парализовать деятельность многочисленных отрядов джихадистов и позволить правительственной армии Башара Асада взять под контроль большую часть территории страны. Отработанная тактика будет использована сейчас и на территории Украины, где главной задачей является не уничтожение противника, а принуждение его к миру. Это поможет сохранить жизни солдат двух сторон, но в первую очередь мирного населения».

Бывший командир 31-й десантно-штурмовой бригады, полковник запаса Николай Никульников отмечает при этом мобильность и оперативность российской армии во время операции на Украине.

«Армия России сейчас показывает классический вариант проведения специальной операции, – рассказал «Газете.Ru» Никульников. – Не ползает, как в 2008 году, а летает. Нам, людям военным, в данной ситуации видится не просто военное превосходство, наличие техники, а именно методы ее проведения. Практически по наставлением Суворова, с использованием быстроты и натиска, с достижением успеха без затяжных военных действий, которые приводят к ненужным потерям. Пришел, увидел, победил. Все, армия уходит, дальнейший ход событий решают дипломаты, ну и сами люди, конечно же».