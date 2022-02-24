11 аэродромов выведены из строя. Минобороны отчиталось о ходе операции на Украине

Российские военнослужащие в районе пропускного пункта Перекоп российско-украинской границы, Крым, 24 февраля 2022 года

В Минобороны РФ отчитались о ходе военной операции на Украине. 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины были выведены из строя, среди них 11 аэродромов ВВС Украины, три командных пункта, пункт базирования ВМС и 18 радиолокационных станций комплексов ПВО С-300 и «Бук – М1». 14 военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Группировки войск ДНР и ЛНР продолжают контрнаступательные действия на подразделения Вооруженных сил Украины при огневой поддержке российской армии, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, в настоящее время сопротивление оказывают в основном вооруженные отряды националистов. В ведомстве заявили, что военнослужащие украинских ВС стараются уклоняться от боевых столкновений и договариваются о коридорах для выхода без вооружения из зоны операции.

Конашенков сообщил, что министр обороны Сергей Шойгу приказал относиться к украинским военнослужащим с уважением.

«С учетом того, что военнослужащие ВСУ, в отличие от националистов, давали присягу украинскому народу и подчинялись приказам, относиться к ним с уважением. Проработать создание безопасных коридоров для безопасного выхода сложивших оружие украинских военнослужащих из районов проведения операции к своим семьям», — процитировал он министра.

Конашенков также сообщил, что войска ДНР, наступающие в направлении населенного пункта Волноваха, продвинулись на глубину до 7 км. В ходе боевых действий 14 военнослужащих ВСУ сдались в плен.

«После взятия у них подписки об отказе от вооруженного сопротивления все они будут отпущены к своим семьям», — отметил представитель Минобороны. Он рассказал, что группировка Луганской Народной республики в районе населенного пункта Степовое продвинулась еще на 1 км.

Российские войска вывели из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины.

«В том числе 11 аэродромов военно-воздушных сил, три командных пункта, пункт базирования военно-морских сил Украины, а также 18 радиолокационных станций зенитных-ракетных комплексов ПВО С-300 и «Бук–М1», — указали в военном ведомстве.

Также в Минобороны отчитались, что сбили украинский боевой вертолет и четыре беспилотника Bayraktar TB2.

Крушение Су-25

В Минобороны подтвердили, что штурмовик Су-25 ВКС РФ потерпел аварию в ходе операции. Пилот остался жив.

«В Воздушно-космических силах России в результате ошибки техники пилотирования потерпел аварию штурмовик Су-25. Летчик благополучно катапультировался и уже находится в расположении своей воинской части», — сказал Конашенков.

Он не уточнил, где именно произошло ЧП.

Угрозы мирному населению нет

В Минобороны подчеркнули, что удары российских ВС не наносятся ни по украинским городам, ни по социальным объектам в воинских гарнизонах, чтобы избежать потерь среди украинских военнослужащих и членов их семей. По словам Конашенкова, мирному населению ничего не угрожает.

Ведомство ранее сообщало, что украинские пограничники «никакого сопротивления не оказывают», украинские средства ПВО подавлены, инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.

«Данные средств разведки показывают, что отдельные подразделения и военнослужащие ВСУ массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение. Позиции подразделений ВСУ, сложивших оружие, ударам не подвергаются», — заявили в Минобороны.

Ведомство утверждает, что Служба безопасности Украины готовит и реализует провокации с использованием постановочных видео о жертвах среди мирного населения.

«Их целью является обвинение России в якобы не избирательности и непропорциональности ударов для запугивания мирного населения и трансляции на западных телеканалах», — указал Конашенков.