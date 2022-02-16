«Заменит советские пирамиды». На что способна РЛС «Воронеж»

Российская Система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) к 2030 году будет полностью переведена на радиолокационные станции (РЛС) высокой заводской готовности «Воронеж». «Газета.Ru» рассказывает, чем новые станции отличаются от советских.

«Ввод таких станций обеспечит завершение перевооружения СПРН на радиолокационные станции нового поколения», — заявили в Главном центре предупреждения о ракетном нападении космических войск Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом сообщает издание Минобороны «Красная Звезда».

Сейчас РЛС «Воронеж» уже несут боевое дежурство в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, Краснодарском, Красноярском и Алтайском краях. Также в войсках находятся модернизированные РЛС «Днепр» (в Мурманской области) и РЛС «Дарьял» (в Коми).

77Я6 «Воронеж» – семейство стационарных РЛС большой дальности. Предназначены для обнаружения космических и аэродинамических объектов, в том числе баллистических и крылатых ракет. Дальность обнаружения целей – до 6 тыс. км. «Воронеж» разрабатывает ОАО «Концерн «РТИ Системы».

Строительство на территории России сети новых РЛС началось в 2005 году.

«Одна только станция в Енисейске контролирует все запуски баллистических ракет и может отследить траекторию полета объектов размером с теннисный мяч на территории между Гренландией и Японией. Дежурная смена РЛС способна обнаружить и сопроводить до 500 подобных целей с расстояния до 6 тыс. километров», – сообщили журналистам в «РТИ Системы».

«Система предупреждения о ракетном нападении состоит из двух эшелонов: наземного и космического. Наземный эшелон – часть станций еще постройки СССР, в последние годы в него вводятся так называемые РЛС высокой заводской готовности типа «Воронеж».

Их монтаж и ввод в эксплуатацию существенно сокращен по срокам – монтируются уже готовые элементы конструкции, нет необходимости возводить огромные советские циклопические сооружения. Система заменит советские пирамиды.

В целом, замена старых, хоть и модернизированных РЛС на новые позволит существенно модернизировать СПРН, нарастить ее возможности и сделать более эффективной работу с точки зрения фиксирования пусков баллистических ракет на главных ракетоопасных направлениях. Система будет полностью перекрывать весь периметр границ России», – рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Национальная оборона», директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

Он отметил, что СПРН – один из важнейших элементов устойчивого функционирования стратегических ядерных сил России.

«Именно она выдает информацию о факте ракетно-ядерного нападения, после чего должно следовать принятие мер ответного удара. Поэтому это важный элемент в обеспечении стратегической стабильности в мире», – сказал эксперт.

По мнению научного сотрудника Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрия Стефановича, главное преимущество «Воронежа» в том, что разработана технология достаточно быстрого строительства этих РЛС, быстрого доступа к отдельным приемо-передающим модулям при необходимости для замены.

«Фактически, не будет большим преувеличением сказать, что, если говорить об РЛС для предупреждения о ракетном нападении, «Воронеж» – самая совершенная в мире», – считает эксперт.

По его словам, тенденция замены старых РЛС системы на новые в СПРН связана и с тем, что сейчас идет процесс по созданию «не то что сплошного радиолокационного поля, а радиолокационного поля в нескольких диапазонах, что позволит повысить эффективность обнаружения пусков ракет».

Стефанович отметил, что СПРН изначально плотно увязана с системой контроля космического пространства и системой ПРО.

«Сейчас Единая космическая система России «Купол» насчитывает пять спутников. Они работают вполне эффективно, другой вопрос, насколько долго они будут работать. Это традиционная проблема отечественных спутников со времен СССР – в целом срок их эксплуатации несколько ниже, чем у их западных аналогов, по разным причинам.

Это требует более оперативной замены. На каком-то этапе у нас вообще пропал космический эшелон, сейчас все восстановлено», — рассказал Стефанович.

По его мнению, интересны дальнейшие взаимоотношения России и Китая в области создания СПРН. «Официально объявлено, что Россия помогает Китаю строить их СПРН. Детали не оглашались, возможно, помощь имеет характер консалтинга, но не исключено, что будут экспортные поставки «Воронежа» Китаю», — полагает Стефанович.