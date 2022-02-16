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Армия

«Заблокирует любые попытки вторжения». Как работает система минирования «Земледелие»

Военный эксперт Леонков объяснил, как система «Земледелие» будет минировать поля

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На вооружение Южного военного округа (ЮВО) начали поступать новейшие инженерные системы дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие». «Газета.Ru» разбиралась, в чем принцип работы новой системы и как «интеллектуальные мины» смогут отличать своих от чужих.

Первым «Земледелие» получил дивизион 11-й инженерной бригады ЮВО, сейчас военнослужащие приступили к отработке боевых задач. Они опробуют новые способы применения систем дистанционного минирования в составе подвижных отрядов заграждения.

Ранее сообщалось, что «Земледелие» в 2022 году также получат войска Центрального военного округа (ЦВО).

«Дистанционный способ установки минных заграждений имеет ряд преимуществ. В частности, его отличает скорость постановки минных полей, особенно в труднодоступных районах», – рассказал журналистам индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев.

По данным «Ростеха», инженерная система «Земледелие» состоит из боевой машины на шасси высокой проходимости, транспортно-заряжающейся машины и транспортно-пусковых контейнеров с инженерными боеприпасами. Задача системы – оперативно создавать минные поля на особо опасных направлениях на расстоянии от 5 до 15 км.

Она выстреливает реактивные снаряды, которые разбрасывают мины в заданном месте. Система укладывает минное поле любой сложности, в том числе и с готовыми проходами для своих войск. При этом «Земледелие» позволяет решать задачи минирования с соблюдением международных соглашений о запрете или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств.

Впервые «Земледелие» продемонстрировали на параде в 2020 году. Разработчик системы – научно-производственное объединение «СПЛАВ», входящее в структуру «Ростеха».

«Система дистанционного минирования только начинает поступать в войска в рамках гособоронзаказа. Это перспективная вещь, так как ее применение исключает непосредственное участие личного состава в постановке мин», – рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Национальная оборона», директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

По словам член-корреспондента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константина Сивкова, «Земледелие» – оборонительная система, она нужна в Южном военном округе, так как «эта система блокирует любые попытки вторжения украинских войск в Крым».

«Земледелие» работает по принципу реактивных систем залпового огня, только ее снаряды не взрываются, а врываются в землю. Система может применять два типа мин – противопехотные и противотанковые. Заложенное «Земледелием» минное поле можно включать и отключать, можно ликвидировать. Можно блокировать противника, можно защищать свои фланги», – объяснил «Газете.Ru» редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков.

Коротченко отметил, что перевод мины в боевое состояние осуществляется непосредственно в момент, когда снаряд доставляет ее к месту установки. Далее ее контактные датчики реагируют на движение пехоты либо бронетехники противника – происходит активация и подрыв.

По словам Леонкова, в сухопутном варианте эта система появилась по аналогии с тем методом минирования, который применялся на флоте. «Принцип такого минирования сначала применялся на флоте – противолодочные самолеты могли разбрасывать мины для блокировки морских портов или баз», – сказал Леонков.

Площадь минирования зависит от комплектации системы.

«Реактивная система залпового огня может поразить несколько тысяч квадратных метров, но здесь другая логика – площадь минного поля зависит от кучности выкалываемых мин – против пехоты и против бронетехники она разная. Зависит и от рельефа местности, и от тактики закладки – можно сделать сплошное поле, полосы, шахматку», – добавил Леонков.

При этом мины оснащаются самоликвидаторами – минное поле по прошествии определенного заданного времени самоуничтожается, «его не нужно ходить и разминировать многие годы, ставя под угрозу жизни мирных граждан, которые могут на нем оказаться», добавил Сивков.

По словам Коротченко, сейчас инженерные войска работают и над рядом других интеллектуальных разработок. Например, «интеллектуальными минами», которые могут быть активированы и деактивированы по принципу «свой-чужой». В перспективе именно такими минами оснастят «Земледелие».

«Суть в том, что каждый боец российской армии, которому нужно пройти по минному полю, получит датчик, который дает полю информацию о том, что это свой – мины деактивируются. Когда бойцы его пересекут, мины активируются вновь», – рассказал Коротченко.

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