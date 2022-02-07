«Истребитель шестого поколения США будет супероружием или лохотроном»

«Самолет в длину примерно 65 футов и ширину 50 футов имеет крылья, напоминающие крылья Concorde, с изогнутой передней кромкой. Крылья плавного, почти органичного вида. У самолета нет заметного хвостового оперения. Передняя часть фюзеляжа сужается к тому, что, скорее всего, является заостренным носом. Что это может быть, мы не знаем, но размер и форма в целом аналогичны представленным концепциям истребителя шестого поколения, которые изображаются как тяжелые, бесхвостые, малозаметные тактические реактивные самолеты с треугольным крылом», – пишет американское издание The Drive.
Ранее сообщалось, что США заявили о скором начале тестирования истребителя шестого поколения. По словам начальника боевого авиационного командования ВВС США, генерала Марка Келли, в настоящее время проект NGAD сталкивается с тремя проблемами: «секретностью, стоимостью и COVID-19».
«Высокая секретность по большей части делает невозможным обсуждение на открытой площадке. COVID-19 затрудняет размещение действительно важных людей в небольших замкнутых пространствах. И все, что связано с высокими технологиями, не является дешевым», – приводит его слова издание Defense News.
«NGAD – комплекс программ, в рамках которых ведутся разработки целого ряда воздушных платформ шестого поколения для ВВС и ВМС США. Первоочередной программой, судя по всему, является разработка истребителя для ВВС. На него они уже планируют заменить к 2030 году истребители пятого поколения F-22», – рассказал «Газете.Ru» эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Александр Ермаков.
При этом эксперт отметил, что программа NGAD крайне закрытая – конкретики по ней нет, она находится на ранних стадиях, «разработчики не обсуждали ее детали даже с Конгрессом».
«Сейчас отрабатываются концептуальные элементы программы. Известно, что США запускают летающие лаборатории и ранние прототипы будущего истребителя. Скорее всего, замеченный на снимках объект – это еще не конечный истребитель. Это может быть и какой-то продвинутый беспилотник по другой программе, либо летающая лаборатория по тематике истребителя шестого поколения», – считает эксперт.
По мнению Ермакова, США отрабатывают ускоренное проектирование NGAD с помощью новых методик менеджмента военных программ. «Их не устраивает, что очень долго идет разработка, они планируют заключить контракты с гражданским авиапромом, чтобы быстрее создать машины шестого поколения», – считает он.
При этом в США рассчитывают при помощи NGAD стимулировать оборонную промышленность.
«Поскольку передовые производственные технологии, которые имеют решающее значение для создания NGAD, были впервые применены в коммерческом секторе, то программа могла бы открыть двери новым подрядчикам для серийного производства этого самолета», – заявлял помощник министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Уилл Ропер на конференции по воздуху, космосу и киберпространству, проведенной Ассоциацией ВВС США в сентябре 2021 года.
По словам генерал-майора ВВС России в отставке, бывшего начальника Федерального управления авиационно-космического поиска и спасания при Министерстве обороны Владимира Попова, основное отличие самолетов шестого поколения от пятого в том, что в основе их работы – взаимодействие с беспилотной машиной с высокой степенью искусственного интеллекта.
«Это гибридное состояние авиационной техники, когда одновременно действуют два-три пилотируемых самолета и три-четыре беспилотника – такую схему на будущее и видят американцы. Они одни из первых занимаются самолетами шестого поколения. Но больше в этом политики и экономики, еще больше – рекламы. Самолеты пятого поколения, прежде всего F-35, которые они позиционировали как самолеты сверхвозможностей по поражению воздушных целей противника, проиграли и в рекламе, и в реальной эксплуатации. Нужно срочно искать замену», – рассказал «Газете.Ru» Попов.
Военный политолог, доцент РАНХиГС Валерий Волков считает, что главное в программе NGAD – «масштабные финансовые вливания как из бюджета, так и потенциально из частных источников».
«Только из федерального бюджета на эту программу, по официальным данным, потратили около $5 млрд за 2019-2021 годы. С учетом различных субпрограмм, наверняка, больше. И главное – это работа этих денежных потоков. Осваивание гигантского бюджета предприятиями военно-промышленного комплекса. Сам истребитель не слишком важен. Он может оказаться супероружием или просто лохотроном по выкачиванию денег из бюджета. Пока это совершенно не ясно. А деньги уже точно есть сейчас», – резюмировал Волков.