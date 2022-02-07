Экс-министр обороны Украины: слухи о грядущем вторжении России сильно преувеличены

Военнослужащий армии Украины на линии соприкосновения в Донбассе, 5 февраля 2022 года

Экс-глава минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что слухи о «громадной российской армии» у восточных границ страны преувеличены. По его словам, украинские военные не видят тех 200 тыс. человек, которые нужны для вторжения. Кроме того, экс-министр заявил, что не верит в неизбежность нападения России. Низкой считает вероятность вторжения и действующий глава украинского минобороны Алексей Резник.

Слухи об огромной российской армии у границ Украины преувеличены, а «вторжение» не является «неизбежным». Об этом в интервью британской газете The Guardian заявил экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

«Россия сейчас может захватить любой город на Украине, но мы по-прежнему не видим тех 200 тысяч военных, которые необходимы для полномасштабного вторжения», — считает он.

При этом Загороднюк назвал сложившуюся ситуацию «весьма тяжелой». Он сказал, что безжалостное наращивание российских войск идет «как по учебнику», но намерения и стратегия Кремля остаются непрозрачными.

«Мы не видим здесь политического эндшпиля. Если Путин захватит Киев, будет полномасштабная война. Украинская армия будет сражаться. Будет огромное сопротивление. Зачем ему это?», — сказал экс-министр.

Загороднюк добавил, что никому в Европе не нужна полномасштабная война.

Действующий глава украинского минобороны Алексей Резник также заявил в воскресенье, 6 февраля, что оценивает вероятность обострения невысоко. По его словам, «рано или поздно» якобы вторжение на Украину может случиться, но отсутствует «сиюминутный риск».

«Сначала говорили о январе (как о дате вероятного вторжения — «Газета.Ru»), теперь о феврале, уже кто-то говорит о весне», — указал министр.

Киев не готовит нападения на Донбасс и Крым, отметил Резник. «Мы не будем нападать: в Крыму, Луганске, Донецке живут украинцы, и они оказались бы в опасности», — заверил глава военного ведомства Украины.

За день до этого агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники в Вашингтоне, что «Россия скопила у границ Украины до 70% необходимой для вторжения военной мощи». По данным New York Times, ссылающейся на неназванные источники, в случае войны на Украине человеческие жертвы будут насчитывать десятки тысяч.

ВСУ может потерять 5-25 тыс. солдат, российские военные – 3-10 тыс. человек, а среди мирного населения погибнет 25-50 тыс. человек, убеждены собеседники газеты.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал сообщения о том, что Россия готова к вторжению на Украину на 70%. Об этом он написал в Twitter.

«Еще один шедевр пропагандистской войны США. Неназванные представители администрации, нераскрытые источники, никаких доказательств. А как мы все видели, если ты открыто ставишь под сомнение такие фейки, то и ответа не получишь, и будешь заклеймен российским шпионом», — написал Полянский.