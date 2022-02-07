«Супернюхач» из США начал охоту за российской ракетой «Буревестник»

Командно-штабные учения «Гром – 2022» проводятся с участием трех компонентов стратегических ядерных сил (СЯС), включающих в себя Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), морские стратегические силы и стратегическую авиацию. Точная дата нынешних маневров неизвестна, но министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства заявлял, что они пройдут «в начале 2022 года».

Состав испытуемых вооружений традиционно заранее не объявлялся.

Во время последних учений «Гром – 2020» (в 2021 году они не проводились, были перенесены на 2022 год) было задействовано около 12 тыс. военнослужащих, 213 пусковых установок РВСН, 105 летательных аппаратов, 15 надводных кораблей и 5 подводных лодок, а также 310 единиц боевой и специальной техники. Было произведено 16 пусков баллистических и крылатых ракет.

Используемые во время учебных пусков ракеты – это всего лишь «болванки» без ядерной начинки, которые поражают цели на полигонах Кура на Камчатке и Пембой в Республике Коми.

В Минобороны России отмечали, что во время проведения тренировок проводятся практические пуски и испытания баллистических и крылатых ракет с подводных лодок и кораблей, мобильных наземных пусковых установок, а также ракет шахтного базирования.

По данным военно-дипломатического источника «Газеты.Ru», переброска в Великобританию американского самолета мониторинга радиационного заражения атмосферы WC-135 Constant Phoenix связана с опасением Вашингтона, что в процессе учений «Гром – 2022» Россия будет, возможно, испытывать межконтинентальную ракету глобальной дальности «Буревестник». Эта ракета оснащена ядерной энергетической установкой, которая позволяет ей находится в полете неограниченное время и атаковать противника с любого направления.

«WC-135 Constant Phoenix большую часть времени проводит вблизи Корейского полуострова, следит за ядерными разработками в КНДР. Он собирает пробы в атмосфере с целью выявления ядерного следа, поэтому его называют «супернюхач», – говорит собеседник «Газеты.Ru». – В 2019 году этот самолет пытался обнаружить следы радиоактивных материалов над Северной Европой. Разведывательные структуры США тогда предположили, что это было связано с якобы неудачными испытаниями на Новой Земле российской крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой известной сейчас как «Буревестник». В Соединенных Штатах полагают, что Россия продолжает испытания этой ракеты и может провести ее запуск уже в ближайшее время – возможно, что как раз в рамках учений «Гром». WC-135 будет отслеживать возможный учебный пуск этой ракеты».

Предыдущие учения «Гром» проводились, в частности, в акваториях Баренцева и Охотского морей, расстояние до которых от авиабазы ВВС Великобритании «Милденхолл», где сейчас оказался американский WC-135 Constant Phoenix, составляет около 2500 километров. Теоретически аэродромом подскока для этого самолета может стать авиабаза «Эрланн» в Норвегии, что вдвое сократит расстояние до места проведения российских учений.

«Действительно, интерес американской разведки к радиационному фону на Севере может быть связан именно с испытаниями «Буревестника», – соглашается в беседе с «Газетой.Ru» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Сергей Ищенко. – Известно, что особенностью полета этой перспективной крылатой ракеты с малогабаритной ядерной энергоустановкой является неизбежный радиоактивный выхлоп. Это, конечно, существенный минус для ее малозаметности, но на большой высоте он не играет особого значения».

Схожей точки зрения придерживается генерал-майор РВСН в отставке Геннадий Деломудров.

«Это логичная версия и она имеет право на существование. Я не уверен, что «Буревестник» будет испытываться прямо во время учений, но такая вероятность есть. Переброска единственного «супернюхача» подтверждает, что американцы очень боятся «Буревестника». Боятся даже больше, чем ракет Северной Кореи»,

– считает Деломудров.