«Круговая оборона»: Ту-160М сможет «пускать ракеты на четыре стороны»

Российский модернизированный стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М оснастят ракетами «обратного старта», которые смогут перехватывать цели у него «за спиной». «Газета.Ru» разбиралась, как запускаются и маневрирует такие ракеты.

«Ракеты «обратного старта» класса «воздух-воздух» по целеуказанию хвостовой радиолокационной станции (РЛС) бомбардировщика будут поражать цели в задней полусфере, то есть находящиеся «за спиной» у Ту-160М», – сообщил РИА «Новости» источник в авиастроительной отрасли.

Как рассказал «Газете.Ru» генерал-майор ВВС в отставке, бывший начальник Федерального управления авиационно-космического поиска и спасания при Министерстве обороны Владимир Попов, попытки осуществить пуск ракет из задней полусферы самолета предпринимались и ранее. «В заднюю часть самолета, под плоскостью крыла, устанавливали ракеты хвостом вперед. Получалось, что самолет летит вперед, а ракеты на подвесах уже направлены назад. Таким образом пуск и осуществлялся в заднюю полусферу», – сказал Попов.

По словам редактора журнала «Арсенал Отечества», военного эксперта Алексея Леонкова, в случае с Ту-160М речь идет об управляемых ракетах класса «воздух-воздух» ближнего действия РВВ-МД. «Эти ракеты, действительно, могут разворачиваться на старте в заднюю полусферу самолета и атаковать севшего «на хвост» Ту-160М противника», — рассказал «Газете. Ru» эксперт.

Леонков отметил, что это высокоманевренная ракета, способная выдерживать большие перегрузки. «РВВ-МД – разработка ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», она уже испытана, и все самолеты четвертого и пятого поколений получат ее в свой арсенал», – сказал эксперт.

По его словам, обычно ракеты стреляют по ходу движения самолета, а в данном случае реализована иная схема.

«Пилот видит, что его пытаются поймать – когда система вооружения противника наводится на самолет, датчики на нем регистрируют это облучение. Чтобы сбить наведение, обычно делаются противоракетные маневры, но техника совершенствуется, и системы наведения становятся лучше. Таким образом, сначала самолет наводит РЛС по противнику, потом передает эти координаты ракете, в момент наведения пилот понимает, с какого азимута его могут атаковать, и запускает ракету»,– пояснил Леонков.

По словам Попова, Ту-160М может вести «круговую оборону», так как имеет РЛС не только традиционно в носовой, но и в хвостовой части.

«Это очень важно для бомбардировщика, так как он – очень большая и достаточно маломаневренная цель. Комплекс круговой обороны Ту-160 состоит из оптико-электронной и радиолокационной систем. В основном, все локаторы и на истребителях, и на бомбардировщиках устанавливаются в переднюю полусферу. Для того, чтобы можно было работать всеракурсно, на 360 градусов, для целей обороны самолета, нужны РЛС или антенны, располагаемые по периметру самолета. В данном случае, на Ту-160М используется РЛС заднего обзора. Боковые сектора тоже перекрываются за счет того, что сектор обзора передней и задней РЛС могут пересекаться. Этим достигается круговой обзор, а также выполнение независимого прицеливания и пуска ракет как в переднюю полусферу, так и заднюю», – рассказал Попов.

По его словам, работа РЛС дифференцируется по принципу определения, откуда исходит максимальная угроза – это важно, чтобы система «быстрее атаковала и поняла распределение объекта цели относительно самолета».

Он отметил, что ракета может быстро развернуться не только назад, но и в любой сектор полусферы самолета: вверх, вниз, в бок, маневрируя за счет аэродинамических и газодинамических рулей. У самолета будет возможность «пускать ракеты на четыре стороны»,

– говорит Попов.

«Сначала ракета получает целеуказание от самолета – его РЛС передает в головку самонаведения предварительные данные. Ракета отстреливается с подвесного узла, сразу выполняет маневр крутого разворота и уходит в заднюю полусферу на захват цели. До захвата ей управляет локатор самолета. После уверенного захвата цели ракета сообщает об этом условным кодовым сигналом, еще несколько секунд локатор ее сопровождает, убеждаясь, что пролонгация ее движения правильна. Далее ракета поражает цель, а самолет пускает следующую ракету. Благодаря тому, что у локатора несколько каналов связи, можно запустить сразу несколько таких ракет», – резюмировал Попов.