Российские военные нашли новый способ борьбы с дронами

Специалисты Военного университета Минобороны предложили бороться с роем дронов «распылением» с коптера «поля осколков над защищаемым объектом», говорится в документе, опубликованном на сайте Роспатента. «Газета.Ru» разбиралась, как может работать такой способ защиты.

Согласно описанию в реферате документа на сайте Роспатента, коптер — это миниатюрный дрон, оборудованный блоком управления и многоствольным боевым модулем, который «распыляет» особый боеприпас в виде разлетающихся мелких осколков.

Авторы разработки объясняют ее актуальность «ростом угрозы атак роев беспилотников на объекты военной и гражданской инфраструктуры». Специалисты Военного университета считают, что существующие средства противодействия роям дронов не могут полностью справиться с этой задачей. Кроме того, их эксплуатация требует больших средств. Сейчас противодействие дронам возможно оказывать с помощью средств ПВО и РЭБ.

«Предложенная концепция кажется интересной. В принципе это потенциально революционный метод, – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, специалист по беспилотным системам Дмитрий Жуков. – Конечно, нужно посмотреть результаты экспериментов. Нужны какие-то более точные данные по характеристикам «поля осколков». Идея пока еще слишком «сырая». Но в принципе – создание защитных «осколочных полей» может блокировать применения роя по конкретному объекту. Сделать его использование невозможным».

«Разработчики из нескольких стран апробируют различные способы и подходы к решению актуальной задачи противодействия беспилотникам. И кинетический способ воздействия на них – один из возможных.

Насколько можно судить по описанию, предлагаемый сейчас российским Военным университетом способ основывается на поражении «облаком осколков», выпускаемым с помощью специального вооружения, устанавливаемого на дроне. Предположу, что, вероятно, у разработчиков имеются математические модели, подтверждающие его работоспособность»,

– сказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов.

Эксперт отметил, что пока это всего лишь описание нового способа. Об эффективности его применения можно будет судить позднее, «если, конечно, этот дрон будет реализован в виде некоего рабочего прототипа».

По словам Федутинова, применение нового коптера в реальных боевых действиях сопряжено со сложностями из-за самого принципа его действия.

«Под огонь такого дрона могут попасть не только беспилотники неприятеля, но и также собственные силы и средства. Такое развитие событий выглядит вполне реалистичным, учитывая малый радиус действия беспилотников мультироторного типа, который, судя по иллюстрациям проекта, предполагается использовать в качестве носителей», – сказал эксперт.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков считает, что предложенное специалистами Военного университета изобретение – «полезная и нужная вещь».

«Сейчас вопросы борьбы с беспилотниками остры. Особенно, когда появилось большое количество малых дронов, в которые даже из автомата бесполезно стрелять из-за их размеров, не говоря уже о стрельбе по ним ракетами»,

– сказал Сивков.

Он отметил, что предложенное специалистами Военного университета – только одна из идей нейтрализации роя дронов. По словам Сивкова, основной способ на сегодня — радиоэлектронная борьба.

«Будет коптер принят на вооружение или нет, насколько он будет эффективен – сказать сложно. Пока основной способ борьбы с беспилотниками – радиоэлектронная борьба. Дело в том, что маленькие роевые дроны не могут иметь достаточно серьезные бортовые системы управления, чтобы самостоятельно решать задачи. Рой имеет смысл, если между беспилотниками есть связь. Если средствами РЭБ ее разрушить, рой распадется. Каждый отдельно взятый беспилотник ничего сделать не может. Это простейший путь, но помимо этого, естественно, сейчас разрабатываются средства физического разрушения дронов», – заключил Сивков.