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Армия

«Япония провоцирует Россию на демонстрацию силы. А потом обижается»

Почему японцы ждут новых атомных подлодок ВМФ России в Охотском море

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Олег Кулешов/РИА «Новости»
По данным японского издания «Тюнити симбун», Тихоокеанский флот России (ТОФ) в ближайшем будущем будет усилен новыми подлодками, которые пополнят базу в поселке Рыбачий на Камчатке. «Газета.Ru» разбиралась, какова вероятность подобного сценария и зачем это Москве.

«Вскоре в Рыбачьем разместят две новые современные ракетные подводные лодки стратегического назначения проекта «Борей» и две субмарины с крылатыми ракетами проекта «Ясень». Японию это беспокоит», – пишет «Тюнити симбун».

Рыбачий – один из районов города Вилючинск на Камчатке, где базируются субмарины Тихоокеанского флота – 16-й Краснознамённой эскадры подлодок, 10-й дивизии подлодок и 25-й дивизии подлодок. В их числе – две подлодки проекта 955 «Борей-А» «Александр Невский» и «Владимир Мономах». В постройке находятся подлодки проекта 885М «Ясень-М» «Красноярск», «Пермь» и «Владивосток», проекта 955 «Борей-А» –
«Генералиссимус Суворов» и «Александр III».

Подлодки проекта 955 «Борей-А» являются носителями твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет Р-30 «Булава».

«Речь не идет о внезапном появлении ядерного оружия на Камчатке – в этом регионе всегда была база стратегических ракетоносцев. Охотское море можно считать удачной стратегической позицией для развертывания ракетоносцев. Официальных утверждений о том, что новые подлодки будут использоваться в районе Охотского моря, пока нет», – рассказал «Газете.Ru» старший научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Константин Богданов.

При этом он отметил, что американские аналитики еще в 1970-х годах обращали внимания, что Охотское море – это «бастион, защищенный район боевых действий».

«То есть, в угрожаемый период российские подлодки со стратегическими ракетами разворачиваются за Курильской грядой в районе Охотского моря и находятся в постоянной готовности к пуску – это такой естественный защищенный район, из которого может быть осуществлено применение стратегических подводных сил и затруднено проникновение туда противолодочных сил противника»,

– рассказал Богданов.

Эксперт отметил что у Китая, например, такого региона «нет вообще».

«В целом, Охотское море имеет благоприятные природные показатели. Там особые условия гидрологии, плюс в том, что Охотское море включено в территорию России, что упрощает некоторые вещи, связанные с борьбой против подлодок противника», – сказал Богданов.

По его словам, Япония обеспокоена тем, что «российские военные хотят контролировать Курилы целиком, чтобы исключить любую возможность проникновения подлодок противника, японцы же нервно относятся к любым вещам, которые происходят на рубеже островов, поэтому так реагируют, это нормально для них».

По мнению бывшего командующего дивизией подводных лодок Северного флота России, контр-адмирала Всеволода Хмырова, Тихоокеанский театр военных действий исторически для России был стратегически важным.

«Поэтому система контроля, наблюдения и создания адекватной системы безопасности для этой дальневосточной зоны и Тихого океана – архиважна для России. Там не просто существует развернутая система базирования подлодок, там есть система судостроения и ремонта. Тщательное изучение и оборудование этого театра адекватными силами для обеспечения безопасности России даже не обсуждается. Это нужно и правильно с точки зрения России», – считает Хмыров.

По мнению вице-адмирала в отставке Алексея Дымова, Япония сама несет ответственность за наращивание российского военно-морского потенциала в регионе.

«Пять-десять лет назад существовал статус-кво. Россия не усиливала свое присутствие, потому что остальные страны его также не усиливали. Активность США была заметна, но она всегда была такая. А вот в последние годы Япония стала самым решительным образом усиливать свои Морские силы самообороны.

За последние пять лет на вооружение японцами были приняты четыре вертолётоносца, а раньше их не было вовсе. Все 12 подлодок типа «Сорю» приняты на вооружение за последние 10 лет. Из них семь – за последние пять лет. Это резкий скачок. В октябре прошлого года впервые с окончания Второй мировой войны самолет взлетел с палубы корабля под японским флагом, это был F-35B.

Япония сама провоцирует Россию на демонстрацию силы. А потом обижается. Россия это видит и, естественно, принимает ответные меры», – утверждает Дымов.

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