Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Генерал Ивашов: Россия помогала Югославии отражать налеты авиации НАТО 16:10
Медики выяснили, какая причина смерти в мире третья по популярности 16:09
WSJ: Германия покинула зону влияния США и перешла на сторону России 16:08
Иммунолог Крючков назвал неадекватными сравнения «омикрона» с обычной... 16:08
Стало известно, когда объявят состав на командный турнир по фигурному катанию... 16:05
В кабмине ФРГ заявили о прочном фундаменте диалога с Киевом после критики... 16:01
Роднина призвала Украину отказаться от участия в пекинской Олимпиаде 15:57
Ученица Мягкова рассказала о судьбе наследства артиста 15:54
НАТО начало масштабные военные учения в Средиземном море 15:54
Джонсон предупредил Россию, что «вторжение» на Украину станет... 15:52
Армия

«Наличие таких кораблей в Средиземном море не случайно пугает НАТО»

Как российские корабли-разведчики следят за флотом США

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Средний разведывательный корабль (СРЗК) «Василий Татищев»

Средний разведывательный корабль (СРЗК) «Василий Татищев»

Михаил Голенков/РИА «Новости»
Появление в Средиземном море российского военного разведывательного корабля «Василий Татищев» вызвало беспокойство у сил НАТО в регионе. За этим кораблем сейчас следит патрульная авиация альянса, а его задача – наблюдать за авианосной ударной группой США во главе с авианосцем «Гарри Труммен». «Газета.Ru» разбиралась, какие задачи выполняют российские корабли-разведчики.

Морской разведчик «Василий Татищев» Балтийского флота ВМФ России хотя и является средним кораблем проекта 864 (полное водоизмещение 3396 тонн), обладает мощным арсеналом средств радиотехнического слежения за кораблями, самолетами и береговыми объектами вероятного противника. После ремонта в 2015 году он получил систему связи SAILOR и корабельную станцию спутниковой связи «Центавр-НМ2С», расширившие его разведывательные возможности.

Сейчас в состав ВМФ России входят 20 разведывательных кораблей и специальных судов – шесть несут службу в составе Северного флота, по пять – на Тихоокеанском и Черноморском флотах, четыре – на Балтийском флоте.

Самый крупный в списке – корабль измерительного комплекса (КИК) «Маршал Крылов» проекта 19141 Тихоокеанского флота (ТОФ), который вошел в состав ВМФ в 1990 году. На флоте он получил прозвище «Штаб звездных войн». В июне 2021 года «Маршал Крылов» принимал участие в дальнем походе эскадры ТОФ к побережью США. Обычное его место службы – у берегов Камчатки. При учебных пусках баллистических ракет по полигону Кура именно этот корабль проводит телеметрическую разведку.

«Принадлежность разведывательных кораблей к ВМФ не особо афишируется, равно как и их технические возможности в области разведки и обеспечения связи, – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Сергей Ищенко. – Раньше их вообще называли океанографическими исследовательскими судами, да и их внешний вид, в том числе окраска, мало напоминает военные корабли. Часто их легендируют как суда связи».

Предназначение разведывательных кораблей тоже совершенно разное, малые, например, редко покидают акваторию российских морей. Средние и большие, напротив, регулярно ходят вдоль побережья Америки и Европы, следят за военно-морскими базами, стартовой площадкой космических ракет на мысе Канаверал, ракетным полигоном «Пойнт Мугу» в Тихом океане, объектами ПРО США.

Сегодня у морского разведчика «Василия Татищева» главной целью является американская авианосная группа в Средиземном море. Этот корабль прибыл сюда для усиления средств радиоэлектронной разведки. При этом у ВМФ России есть опыт успешной разведывательной работы в этом регионе.

«В апреле 1999 года Россия отправила в Адриатическое море к берегам Югославии корабль-разведчик «Лиман». Таким образом, фактически разведка ВМФ помогала Белграду отражать налеты авиации НАТО, – рассказал «Газете.Ru» генерал-полковник Леонид Ивашов, в то время начальник Главного управления международного военного сотрудничества МО РФ. – Выполняя свои специфические задачи в области разведки, этот корабль засекал взлеты натовской авиации с баз на территории Италии и Венгрии, а также места пусков крылатых ракет «Томагавк».

Генерал Ивашов утверждает, что Москва передавала Белграду разведывательные данные, полученные с помощью «Лимана».

«Об этом не сообщалось. Хотя Россия и не участвовала в конфликте, но она передавала эти данные югославским военным. Подлетная скорость «Томагавков» невелика и средства ПВО успевали занять позиции на маршруте следования крылатых ракет. Их сбивали даже из зенитных установок «Шилка». Наличие таких кораблей в Средиземном море не случайно пугает НАТО», – считает Ивашов.

Разведывательный корабль «Лиман» затонул 27 апреля 2017 года. Он столкнулся с сухогрузом Youzarsif, следовавшим под флагом Того, в 40 километрах северо-западнее входа в пролив Босфор и затонул на глубине 90 метров.

Из-за особой секретности аппаратуры, которую не удалось демонтировать, корабль был заминирован и подорван, экипажу удалось лишь сохранить документацию и часть оборудования. На смену «Лиману» на Черноморский флот ВМФ РФ вскоре прибыл новый средний разведывательный корабль (вошел в состав флота в 2018 году) «Иван Хурс», названный по имени одного из начальников Разведывательного управления ВМФ СССР вице-адмирала Ивана Хурса.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть