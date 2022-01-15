«ОДКБ России не поможет». Готова ли Росгвардия к «казахскому сценарию»

События, произошедшие в Казахстане в начале года, показали, что подразделения Национальной гвардии этой страны не смогли противостоять участникам массовых протестов. «Газета.Ru» разбиралась, готовы ли подразделения войск российской национальной гвардии (Росгвардии) к подобному развитию событий — и что стоит у них на вооружении.

Официальный представитель Росгвардии генерал-майор Валерий Грибакин в разговоре с «Газетой.Ru» назвал несанкционированные акции в России «больным вопросом».

«Одна из структур, сотрудники которой обеспечивают общественный порядок и безопасность – Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации, – рассказал Грибакин. – Директор ведомства генерал армии Виктор Золотов неоднократно давал оценку подобного рода событиям и обозначил имеющиеся у службы возможности. Золотов неоднократно подчеркивал, что подразделения войск национальной гвардии, участвующие в обеспечении правопорядка в рамках несанкционированных акций, максимально четко выполняют поставленные задачи».

Росгвардия — достаточно молодая структура (создана в 2016 году), но с большим наследством, доставшимся от Внутренних войск МВД. Сегодня в ее рядах числятся 340 тысяч человек (к слову, в Казахстане Нацгвардия насчитывает всего 20 тысяч военнослужащих).

В составе войск национальной гвардии РФ – 8 округов, больше чем в Вооруженных силах РФ, география которых раскинулась от Москвы и Санкт-Петербурга до Новосибирска и Хабаровска. Они включают 11 отдельных бригад оперативного назначения (ОБОН), 3 центра специального назначения, 15 отрядов специального назначения, а также 115-ю отдельную бригаду спецназа в Керчи, которая обеспечивает и безопасность Крымского моста.

Задача Росгвардии – обеспечение общественной безопасности, охрана правительственных и государственных объектов на территории России. Здесь есть и свои учебные заведения для профессионального обучения росгвардейцев, военно-медицинские учреждения, части центрального подчинения.

На вооружении Росгвардии, помимо спецсредств, имеются близкая к армейской техника. Речь, конечно, не о танках, кораблях или истребителях. Впрочем, воздушная составляющая присутствует в виде военно-транспортных самолётов Ил-76, Ан-12, Ан-26 и Ан-72, пассажирских Ту-134 и Ту-154, а также вертолетов Ми-8МТВ, Ми-24П, Ми26 и некоторого количества легких французских многоцелевых вертолетов AS355N Écureuil 2.

Арсенал стрелкового вооружения представлен современными системами пистолетов, среди которых можно отметить пистолет Ярыгина и ГШ-18. Автоматы и пистолеты-пулеметы также представлены широкой линейкой – от АК-74М до «Каштанов», «Витязей» и «Бизонов». Бронетранспортёры и бронеавтомобили на вооружении Росгвардии российского производства – это БТР-82С/82В, «Тигр-М», «Федерал-42590» на базе Урал-4320. При этом от тяжелых вооружений – гаубиц и миномётов – в Росгвардии отказались.

В 2019 году в Росгвардии было создано Управление сил спецназначения (УСпН) – аналог Сил специальных операций (ССО) Минобороны. Организационно в него вошли спецотряды быстрого реагирования, ОМОН, отдельные разведотряды, а также авиационные подразделения.

Подобное реформирование Росгвардии позволило осуществить концентрацию сил спецназначения в единую штатно-организационную структуру, которая управляет территориальными филиалами УСпН и координирует их деятельность. Также этот центр помогает упростить взаимодействие сил спецназа Росгвардии с подразделениями МВД, ФСБ и Вооруженных сил РФ.

«Необходимо адекватное противодействие любым угрозам, как внешним, так и внутренним, – рассказал «Газете.Ru» исполнительный секретарь Международного союза общественных объединений ветеранов «Боевое братство» Геннадий Шорохов. – Армия отвечает за общую безопасность, правоохранительные органы – за внутреннюю. И здесь есть определенная градация в степени угроз, которая предполагает соответствующее применение ответной силы.

С армией все понятно – есть противник, агрессор, от него нужно защититься. Внутри страны большее значение имеет реакция общества на происходящие события, готовность граждан поддержать действующую власть. Здесь никакое ОДКБ России не поможет, главное – не доводить до крайней ситуации, как это случилось в Казахстане».