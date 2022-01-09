«Россию не устроит появление у Ирана ядерной бомбы»

В конце декабря главы военных ведомств США и Израиля Ллойд Остин и Бени Ганц провели встречу, в ходе которой обсудили иранское ядерное досье. Стороны не исключили силового варианта решения проблемы в случае срыва переговорного процесса. Одновременно визит в Израиль отменил Сергей Лавров. «Газета.Ru» разбиралась, какая позиция выгодна Москве в вопросе «ядерной сделки» с Ираном.

«Глава Пентагона Ллойд Остин встретился со своим израильским коллегой Бени Ганцем и подтвердил решимость Вашингтона не дать Ирану получить ядерное оружие», – отмечается в пресс-релизе военного ведомства США.

Представитель Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что Вашингтон «готов ввести санкции, которые ограничат источники доходов Исламской Республике Иран, если переговоры по ядерной сделке зайдут в тупик».

СВПД (сокращенно «ядерная сделка») – Совместный всеобъемлющий план действий был подписан в 2015 году Ираном с одной стороны и США, Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией – с другой. Предметом соглашения была договоренность отменить режим международных санкций против Тегерана в обмен на отказ иранских властей от ядерной программы.

Бени Ганц уведомил американских чиновников, что Израиль разрабатывает военный план по предотвращению сценария вхождения Тегерана в «ядерный клуб». Деталей он не уточнил. Соответствующую информацию подтвердило радио Армии обороны Израиля ЦАХАЛ, а также издание Walla.

На этом фоне запланированный визит главы российской дипломатии Сергея Лаврова в Израиль был отложен без назначения новой даты. Этот факт может быть связан с проблемами в переговорном процессе по «ядерной сделке», допускает издание The Times of Israel. Ранее в МИД России выступили за диалог с Тегераном в рамках «ядерной сделки» и назвали возможные рестрикции американцев «выстрелом в ногу».

«В сложившейся ситуации Россия является важным актором, что подтверждается активным присутствием «Росатома» и других компаний в эксплуатации Бушерской АЭС и освоении атомной энергетики. В интересах Москвы продолжение стабильной экономической деятельности и сотрудничество с Ираном в военно-техническом секторе без каких-либо угроз получения санкций и финансового ущерба российским подрядчикам», – рассказал «Газете.Ru» историк-востоковед из Центра исследований исламского мира Иса Джавадов.

По его словам, с этой целью Москва уже многие годы стремится подвигнуть обе стороны на компромиссы. Так, например, еще в 2004-2006 годах она предлагала Тегерану возвращать отработанное ядерное топливо с Бушера в Россию. Кроме того, Россия активно сотрудничает с Ираном на сирийском, карабахском, афганском и других треках, и в ее интересах сохранение стабильности и безопасности в Иране, добавил эксперт.

«Для России сохранение СВПД не столь принципиально, как для США, поскольку санкции не помешают торговому сотрудничеству Москвы и Тегерана. Товарооборот последовательно растет в последние два года. По итогам 2021 года он достиг исторического рекорда», – говорит иранист, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Никита Смагин.

По его словам, даже если Иран договорится с США, западные инвесторы еще долго будут опасаться вкладывать в его экономику. Таким образом, Россия наряду с Китаем в любом случае останутся в выигрыше. Но это только в том случае, если иранцы не пойдут на создание бомбы, уточнил Смагин.

«Исключать такую возможность мы не можем. При сохранении режима санкций и при возникновении очагов внутренней нестабильности в стране, как это было в середине ноября в провинции Хузестан, когда люди вышли из-за роста цен на топливо, власти могут решить, что обретение ядерного статуса — единственная гарантия стабильности», – предположил эксперт.

А вот для России это будет проблемой.

«В Москве прекрасно понимают, что присутствие ядерного вооружения на перекрестке конфликтных зон Кавказа, Афганистана и Ближнего Востока будет иметь негативные последствия»,

– подчеркнул Джавадов.

Никита Смагин из РСМД согласился с коллегой. «Россию не устроит появление иранской бомбы. Умеренная ядерная программа под контролем и при гарантиях у Москвы не вызывала бы опасений», – резюмировал эксперт.