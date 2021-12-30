Рождение «Беркутов». Как создавались советские ракетные крейсеры

30 декабря 1961 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление № 1180-510, ставшее основанием для разработки проекта ракетных крейсеров 1134. Эти корабли составили костяк советского надводного флота и обеспечили военное присутствие СССР по всему земному шару.

Новому времени – новое оружие

С началом «холодной войны» в конце 1940-х годов СССР оказался в сложнейшем положении. Страна обладала протяженной морской границей, а у США и Великобритании имелись мощнейшие флоты. Нужно было как-то защитить рубежи, но после сражений с немцами военных кораблей у СССР оставалось мало, да и строительство их обходилось в огромные суммы, которых у разоренной страны не было.

Требовалось найти быстрое и относительно дешевое решение. Флот удалось пополнить благодаря массовому строительству дизель-электрических подводных лодок проекта 613, эсминцев 30-бис и артиллерийских крейсеров типов «Чапаев» и «Свердлов». Однако это были корабли, ничем принципиально не отличавшиеся от тех, что участвовали в боевых действиях Второй мировой войны.

В послевоенном СССР ставка была сделана на развитие ракетного оружия, которое стало успешным ответом на гигантские армады бомбардировщиков ВВС США. Ракетные комплексы базировались на суше, ими вооружали авиацию, так что логичным было создание и кораблей, снабженных ракетным оружием.

Начало работ санкционировал Никита Хрущев.

Первые советские ракетные крейсеры «Грозный», «Адмирал Фокин», «Варяг» и «Адмирал Головко» («проект 58»), вошедшие в состав флота в 1962-65 годах, были, по сути, «раскормленными» эсминцами – за основу их проекта был взят советский эсминец типа 57-бис («Гневный»).

Советские моряки остались не вполне довольны кораблями типа «Грозный». Их критиковали за недостаточное зенитное, артиллерийское и противолодочное вооружение, за относительно невысокую дальность плавания. Все эти недостатки проистекали из-за небольших размеров «пятьдесят восьмых».

Флоту требовался более крупный крейсер.

Первые из «беркутов»

30 декабря 1961 года (до окончания работы над «грозными») ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление № 1180-510, ставшее основанием для разработки нового проекта – 1134 («Беркут»).

Работа шла в конструкторском бюро ЦКБ-53 (ныне ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» в Санкт-Петербурге) под началом опытного кораблестроителя Василия Аникиева. Официально класс этих судов обозначался в СССР как «большой противолодочный корабль» (БПК).

Строительство кораблей проекта 1134 началось в 1964 году в Ленинграде – на судостроительном заводе имени Жданова (ныне ПАО «Северная верфь).

«Беркуты» отличались довольно внушительными размерами: стандартное водоизмещение – 5335 тонн, длина – 156,2 метров, они имели по три палубы. Каждый такой крейсер был снабжен двумя котлотурбинными установками суммарной мощностью в 90 000 лошадиных сил и мог достичь полной скорости в 33 узла. Дальность плавания при экономической скорости в 18 узлов составляла 5000 миль.

Каждый 1134-й был оснащен целым комплексом РЛС: МР-310У «Волга», MP-500 «Кливер», МР-310 «Ангара-А», позволявшим кораблю «обозревать» вокруг себя расстояние до 300 километров. Поступающая информация стекалась во флагманский командный пункт.

Для поиска подводных лодок использовались гидроакустические станции кругового обзора «Титан» (МГ-312) и целеуказания «Вычегда» (МГ-311), имевшие дальность действия 8-10 километров. В районе форштевня размещались датчики станций обнаружения подводных лодок по тепловому следу МИ-110К (контактная подкильная) и МИ-110Р (воздушная). В комплект оснащения входила также гидроакустическая станция МГ-312 «Титан-1». На корабле базировались и два вертолета Ка-25, снабженных каждый пятью торпедами ПЛАТ-1 и радиогидроакустической аппаратурой.

Основное вооружение крейсеров типа «Беркут» составили зенитные ракетные комплексы «Волна» – каждый из них имел по две двухствольных пусковых установки. Комплекс «Волна» был принят на вооружение в 1962 году. Он разрабатывался параллельно с комплексом наземного базирования С-125 и являлся его «морской» версией. «Волну» в ВМФ СССР получили несколько десятков единиц – крейсеров, больших противолодочных кораблей и эсминцев.

Конкретно же для типа 1134 разработали новую систему хранения и заряжания ракет – конвейерного типа. Ее наличие позволило довести боекомплект до 32 ракет на каждый комплекс. «Волна» стреляла ракетами В-600 – твердотопливными, двухступенчатыми, созданными по аэродинамической схеме «утка» (с Х-образным крылом позади оперения).

Начальная скорость такой ракеты – 600 метров в секунду, дальность стрельбы – 15 километров. При сближении с целью срабатывал радиолокационный взрыватель, подрывая боевую часть. Масса боевой части составляла 60 килограммов.

Из прочего вооружения «беркуты» были снабжены пятитрубными торпедными аппаратами ПТА-53-1134, снаряженными противолодочными торпедами «Енот-2».

Позднейшие модификации

В 1966 году началось строительство кораблей по усовершенствованному проекту 1134-А («Беркут-А»). От прототипа они отличались усиленным вооружением – «Волну» заменили ракетные комплексы «Шторм», отличавшиеся большей дальностью стрельбы: на малых высотах – до 22 километров, на больших – до 32 километров.

Также на 1134-А появились противолодочные ракетные комплексы второго поколения УРПК-3 «Метель» Их боекомплект – восемь управляемых противолодочных ракето-торпед 85Р калибра 533 мм с дальностью полета ракеты от 6 до 55 км и дальностью хода самонаводящейся торпеды АТ-2У 8 км.

Дальнейшая эволюция советских крейсеров пошла несколькими путями. Прямые «потомки» «беркутов» – это и многоцелевые ракетные крейсера типа 1164 («Атлант»), и крейсера типа 1144 («Орлан»), и БПК типов 1155 и 1155.1 («Фрегат»). Они до сих пор числятся в составе флота Российской Федерации.