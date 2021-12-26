«Проверен дома, за рубежом и в бою». Су-35 заинтересовал Иран

По сообщениям зарубежных СМИ, российский оборонно-промышленный комплекс в самое ближайшее время может получить крупный экспортный заказ на Су-35. Потенциальный заказчик — Иран. Подробности – в авторской колонке военного обозревателя, эксперта Российского совета по международным делам (РСМД) Александра Ермакова специально для «Газеты.Ru».

В медиапространство новость была вброшена в статье в персидскоязычном приложении английской газеты The Independent, написанной известным авиационным экспертом Бабаком Тагваи, специализирующемся в первую очередь на Ближневосточном регионе.

По его данным, в середине января 2022 года Москва и Тегеран подпишут крупное долгосрочное соглашение о сотрудничестве в области обороны и безопасности. Помимо прочего, возможна поставка самолетов Су-35.

Примечательно, что современный Су-35, поступающий на вооружение ВКС России под индексом Су-35С, это самолет, изначально делавшийся с прицелом, в первую очередь, на экспортные поставки.

Тема Су-35 началась как развитие на новом уровне идеи глубоко модернизированного одноместного истребителя семейства Су-27. Первый «подход к снаряду» – Су-27М первой половины 1990-х годов. Были выпущены прототипы и всего три условно «серийных» самолета, которые после эксплуатации в летно-испытательном центре ВВС в Ахтубинске были переданы группе высшего пилотажа «Русские Витязи».

Современный Су-35 создавался как hi-end машина для «комсомольской» ветки развития Су-30. Это вариант истребителя получил индекс Су-30МКК («Модернизированный коммерческий китайский») и производился на Комсомольском авиазаводе (КнААЗ).

Су-35 еще на «бумажной» стадии начал участвовать в конкурсах в Южной Кореи и Бразилии.

Последнее было уже очень серьезно, были хорошие шансы на победу, но в итоге по экономическим соображениям южноамериканское государство выбрало самый маленький и потенциально дешевый в эксплуатации самолет – шведский «Грипен», что для их географических масштабов решение, конечно, вынужденное и вымученное.

Самолет был выбран Индонезией – тоже очень крупной страной, уже эксплуатирующей самолеты «Сухого». Сделка на покупку 11 истребителей была заключена в 2018 году, но не была реализована. Сначала помешали экономические соображения, затянувшие реализацию контракта, а потом – американское политическое давление. В итоге на днях представитель ВВС страны «с сожалением» заявил об отказе от контракта.

А вот китайский контракт на 24 истребителя был реализован в кратчайшие сроки. В 2015 году Пекин стал первым зарубежным заказчиком российских многофункциональных истребителей Су-35, а уже в 2018 году самолеты были доставлены покупателю.

Параллельно шло масштабное серийное производство Су-35 для ВКС России, делающих Су-35С, наряду с Су-30СМ, основным машинами тактической авиации – причем «тридцатьпятый» идет как более дорогое и высокотехнологичное решение, превосходящее в задаче завоевания господства в воздухе универсальную «тридцатку».

Превосходство достигается за счет более продвинутого комплекса бортового радиоэлектронного оборудования (в первую очередь тут вспоминают мощнейшую радиолокационную станцию «Ирбис», но нельзя выводить за скобки комплекс РЭБ, электронного «второго пилота» и в целом более совершенное кабинное оборудование). Более мощные двигатели Су-35 могут давать ему преимущество в маневренности.

Таким образом, для задачи обеспечения противовоздушной обороны страны Су-35 выглядит удачным выбором, что особенно актуально для Тегерана.

В данный момент республика, достигшая зримых и эффектно демонстрировавшихся успехов в ракетной технике, имеет стабильно стагнирующий авиапарк, представленный закупленными еще до антишахской революции 1979 года американскими самолетами (в частности F-4 Phantom II» и F-14 «Tomcat») и перелетевшими в конце «Бури в Пустыне» бывшими иракскими машинами, закупленными Саддамом у СССР (МиГ-29, Су-24М, Су-25).

Огромным и впечатляющим достижением является поддержание этого разношерстного парка в значительной части «на ходу», причем местами полностью без поддержки производителя.

Длительное время контракты на боевые самолеты были заблокированы санкциями Совета Безопасности ООН, однако они уже закончились.

Россия в этих условиях является не только одним из немногих поставщиков, не боящихся американских запретов, но и единственным из них способным оперативно поставить передовой истребитель, проверенный и дома, и за рубежом, и в бою.

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