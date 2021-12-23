Многомиллионный контракт. С кем конкурирует МиГ-35 в Малайзии

В декабре стало известно, что МиГ-35 вышел в финал малазийского тендера LCA/FLIT. Какова история продажи МиГов в Малайзии и с кем приходится конкурировать на этот раз – в авторской колонке военного обозревателя, эксперта Российского совета по международным делам (РСМД) Александра Ермакова специально для «Газеты.Ru».

Сейчас в это трудно поверить, но в 80-х годах и начале 90-х МиГ-29 был куда известнее и популярнее в медиа, чем Су-27. Тут играло роль и чуть более раннее и быстрое распространение, и поставки на экспорт и, как следствие последнего, встречи с МиГом в бою западных летчиков в начале 1991 года в ходе «Бури в пустыне». Именно МиГи были героями множества фильмов, книг, видеоигр.

Казалось, что МиГу предстоит стать главным экспортным истребителем России. Благо он был несколько дешевле Су-27. Первым тревожным звонком стала победа «Сухого» в Китае – в последний год существования СССР Китай после сравнительных испытаний выбрал его, а не МиГ-29.

Закончилось все нелицензионным копированием Су-27, который в виде J-11 развивается и выпускается в Китае до сих пор.

У МиГ-29, впрочем, был свой успех. В июне 1994 года был подписан контракт с Малайзией объемом на $550 млн на поставку 18 истребителей МиГ-29N. Объем относительно небольшой (хотя тогда доллар был совсем другой – в пересчете на современный только с учетом инфляции это около $1 млрд, да и потребность в валюте для России была куда большей), но тут дело даже не в деньгах, а в первом подобном опыте.

Впервые была заключена крупная чисто коммерческая, деидеологизированная и деполитизированная сделка на поставку оружия не с традиционным рынком (страны соцблока, партнеры в третьем мире), а со страной западной сферы влияния, ранее закупавшей преимущественно англо-американскую технику.

Боролись за контракт и американцы, предлагавшие F-16 и F/A-18. В переговорах принимал участие даже летавший специально в Малайзию вице-президент Александр Руцкой, который, судя по воспоминаниям участников, старался давить на покупателей личным военным опытом и харизмой.

С тех пор было одержано множество побед в торговых боях, преимущественно, впрочем, связанных в авиации с продукцией бренда «Сухой».

Однако это не значит, что не было успешных контрактов на МиГ-29. Этапной, например, стала сделка на создание для индийского флота, принявшего решение приобрести в России авианосец (и обратиться за помощью в постройке своего), палубного истребителя МиГ-29К. Это была совершенно новая модификация.

Самолет был доработан во всех аспектах, включая планер, двигатели, бортовое радиоэлектронное оборудование, комплекс вооружения. Уникальной особенностью нового палубного МиГа является то, что при его создании решили максимально унифицировать одно и двухместные модификации и у одноместных машин тоже длинный фонарь кабины, а на месте заднего кресла просто дополнительный топливный бак.

На основе индийских палубников была разработана отечественная палубная модификация, которая была закуплена для «Адмирала Кузнецова» ВМФ России. Так же на ее базе была создана сухопутная, лишенная специфического морского оборудования, версия МиГ-29М/М2, партия которых была продана в Египет.

Развитием МиГ-29М/М2 с улучшенным бортовым радиоэлектронным оборудованием и является современный МиГ-35 – ранее этот индекс уже использовался в маркетинге, но современные «35-е» это именно потомки индийского палубника.

Однако МиГ-35 пока не получил значительных заказов. Сообщалось о переговорах с рядом стран, но твердые контракты, судя по всему, пока не заключены.

Возможно, ситуация может измениться там, где все началось. Малайзия исчерпала ресурс МиГ-29 и объявила конкурс на их замену. В рамках тендера FLIT/LCA хотели бы приобрести продвинутый учебно-боевой самолет с возможностями легкого истребителя. На первом этапе планируется закупка 8 учебных и 10 боевых машин (с закупкой еще 18 с неизвестной разбивкой на втором этапе).

В финал тендера прошли кроме МиГ-35 прошли – индийский Tejas и турецкий Hurjet. Первый – мучаемый буквально с 1980-х долгострой, который пока не удалось вывести в серию. Второй – просто пока не существует. Первый полет планируется в конце 2022 года и неизвестно, что из этого выйдет.

Перед малазийцами на самом деле стоит непростой выбор. Принять индийское предложение по политическим причинам? Ради рекламы Нью-Дели будет явно готово на самые выгодные условия, но получит ли заказчик хоть когда-то самолеты – не факт. Для себя Индия планировала по первому контракту 2006 года получить 40 машин в 2014 году. На осень 2021 года сдано по нему только 24.

Остается либо брать МиГ-35 и за достаточно большие деньги. Цена российского истребителя, по данным из открытых источников, может составлять $40 млн. Для сравнения: цена Tejas и турецкий Hurjet может составлять $20-30 млн.

Время покажет, но повторить успех четвертьвековой давности было бы очень заманчиво.