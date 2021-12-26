Звезды на избах. Как память о войне спасает от хулиганов и воров

Сразу после Великой Отечественной войны частные дома в деревнях Архангельской области стали украшать металлическими красными звездами. Что это означает – в авторской колонке журналиста и бывшего милиционера Сергея Лютых специально для «Газеты.Ru».

Село Заозерье Мезенского района Архангельской области — одно из самых труднодоступных поселений, где мне доводилось бывать. Это территория поморов — суровых и предприимчивых северян, привыкших полагаться только на себя. Живут там люди в вековых добротных избах: скромно, но не бедствуют.

На сотни километров вокруг села почти нет других населенных пунктов. В любой момент сюда может забрести медведь или еще какой зверь. Грунтовая дорога, которая связала район с Архангельском, появилась только десять лет назад. До этого сообщение с большой землей шло только по воде или по небу.

При этом живущие здесь люди чувствуют неразрывную связь со страной. Такую связь, какую порой не ощущают молодые люди, живущие в больших городах.

Местные не станут долго разглагольствовать о внешней политике или проблемах оборонки. Свою позицию они, как правило, обозначают кратко и емко, потому что уж больно много забот по хозяйству. Времени на пустые разговоры нет.

Зато результаты их поморских трудов заметны невооруженным взглядом. Чего стоят только исполинские вековые избы. Каждая из них могла бы украсить собой выставку деревянного зодчества.

На фронтонах этих изб я, проходя по Заозерью, заметил красные металлические звезды: где одна, где две, а где три. Не мог понять, что бы это значило? Спросил у местных. Оказывается, из этих домов люди уходили на войну с немцами. Сколько человек ушло, столько и звезд. Речь не о погибших, а именно обо всех фронтовиках.

Меня удивило, почему таких звездочек я не видел в других деревнях, в других регионах нашей страны. Может, просто не замечал?

Позднее, вернувшись на большую землю, я узнал, что красными звездами украшали избы не только в Архангельской области. Просто самих этих домов осталось мало. На Русском Севере строили на века: морозные зимы требовали основательности.

В стране, потерявшей миллионы мужчин во время Великой Отечественной войны, много кому нужна была помощь, особенно в деревнях, где и дров всегда надо наколоть, и воды принести.

Красная звезда на фронтоне могла остановить хулигана или мелкого воришку. Не каждого, конечно, но ведь есть и среди злодеев люди с живыми сердцами.

В другом районе Архангельской области я вновь увидел красные звездочки на домах. Некоторые из них были совсем новыми или казались такими.

Оказывается, в 2016 году заменой проржавевших старых звезд занимались бойцы поискового отряда «Факел» Мирраба Азадова. К работе они привлекали местных школьников. Интересно, осознали ли ребята, что повесить звезду — значит взять дом под свою опеку?

Примечательный случай произошел в одной из подмосковных деревень, находящейся недалеко от моей дачи. Там долгое время беспредельничали подростки. Их главарь слыл человеком, у которого нет ни капли совести.

Однажды этот парень стащил у какой-то бабушки драгоценности и складень, в котором с иконой соседствовала фотография ее сына, воевавшего и погибшего в Афганистане. Бабушка разыскала его и попросила вернуть только это фото в обмен на обещание уплатить своеобразную дань с пенсии. Хулиган согласился, но когда спустя время женщина действительно принесла ему деньги, вернул их обратно.

Из-за этого у парня возникли проблемы с дружками, однако он, оставаясь главарем шайки, настоял на своем, а потом нарисовал на воротах этой бабушки кулак в огне – такая у него была татуировка. Это был знак для тех, кто захочет обокрасть хозяйку, что лучше обойти ее дом стороной.

В Заозерье, как я думаю, защищать избы ветеранов от ворья с помощью звезд не нужно. Здесь помнят время, когда по заброшенным домам бродили лихие люди в поисках старинных икон, пользующихся большим спросом у иностранцев. От своих же тут подлянки не ждут и двери домов на замок не закрывают: спокойно уезжают, хоть на день, хоть на месяц

Красные звезды на избах тут стали чем-то более глубоким, связанной с уходящей в даль веков народной традицией, как резные наличники на окнах.

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Биография автора:

Сергей Лютых, журналист, капитан милиции в отставке, работал участковым милиционером, расследовал уголовные дела в дознании, раскрывал преступления, будучи оперативником в МУРе на Петровке, 38.