«Никоим образом не расслабляемся». В Киеве оценили численность российских войск у границы

В апреле 2021 года в Киеве насчитали 62 батальонные тактические группы ВС РФ у границ с Украиной, теперь их 52. Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженных сил республики Валерий Залужный. При этом за неделю, по его словам, произошло некоторое увеличение российских войск в Крыму. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Украинские военные пришли к выводу, что российских войск на границе двух стран стало меньше. Как заявил в четверг, 23 декабря, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, у госграницы замечены 52 батальонные тактические группы Вооруженных сил России.

По его словам, они осуществляют движение вдоль границы. В то же время генерал-лейтенант констатировал, что в апреле 2021 года в Киеве насчитали 62 группы ВС РФ.

«Да и вообще они могут увеличить их до 150. Потому наша задача как военных: мы наблюдаем, мы готовимся, мы никоим образом не расслабляемся, делаем свое дело», — приводит «Интерфакс» слова Залужного.

Он добавил, что за неделю произошло незначительное увеличение российских войск в Крыму. «Мы насчитали где-то порядка 1500-1800 человек», — отметил он.

В начале декабря министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что 94,3 тыс. человек могут быть сейчас задействованы Россией «для эскалации ситуации вокруг Донбасса». «А если тенденция сохранится, их будет 175 тыс.», — утверждал он.

Исключение из режима прекращения огня

Залужный также сообщил, что исключением из режима прекращения огня в Донбассе является открытие огня по противнику в случае, если «присутствует угроза жизни или здоровью украинских солдат или гражданских лиц».

«Наши военные как выполняли, так и продолжают выполнять задания.

Если будет угроза жизни и здоровью военнослужащих или гражданских, военные должны делать то, что они должны делать и то, что они делали».

22 декабря глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что новые мирные переговоры с ЛНР и ДНР «увенчались успехом». Он назвал новое перемирие шагом к деэскалации. По данным СМИ, Киев при этом отказался открывать КПП на границе с самопровозглашенными республиками.

Грозит ли украинкам призыв в армию

23 декабря на Украине утвердили полный список профессий, представительницы которых теперь обязаны находиться на воинском учете в местных военных комиссариатах. Речь идет о сотнях тысяч жительниц страны, пишет «Украина.ру».

Комментируя ситуацию, Залужный указал, что в Украине «назрела необходимость» создания соответствующего документа, который дал бы возможность армии и силовым структурам «видеть женщин, которых возможно будет использовать во время защиты государства».

«Я хочу успокоить женщин, что я за гендерное равенство и полностью это поддерживаю: уже завтра не надо бежать в военкомат, не надо занимать очередь, не надо искать кого-то, кто поможет это все сделать, мы будем это делать планово, постепенно, и все будет хорошо», — добавил главком ВСУ.

Этой зимой, как и минувшей весной, в западных странах и в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что РФ ни для кого не представляет угрозу. При этом представитель Кремля не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность «нормандскому формату» и минским соглашениям.