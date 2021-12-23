Индонезия официально отказалась от приобретения истребителей Су-35

Развитие военной мощи зависит от вопроса бюджетных средств, в связи с чем Индонезия пока не может купить у РФ 11 многофункциональных истребителей Су-35 (их стоимость составляет $1,1 млрд). Вместо этого власти страны рассматривают варианты с приобретением французских истребителей Rafale и американских Boeing F-15 EX.

Индонезия вынуждена отказаться от закупки у России многоцелевых истребителей Су-35 по бюджетным соображениям. Об этом в четверг, 23 декабря, заявил начальник главного штаба ВВС Индонезии главный маршал авиации Фаджар Прасетио.

Власти страны отказались от приобретения 11 многофункциональных российских истребителей Су-35 из-за нехватки бюджетных средств, уточняет портал CNN Indonesia.

«С тяжелым сердцем мы вынуждены отменить планы по покупке истребителей Су-35, потому что, как мы изначально говорили, развитие военной мощи зависит от вопроса бюджетных средств», — приводит издание комментарий Прасетио.

В то же время сообщается, что правительство Индонезии рассматривает варианты с покупкой французских истребителей Rafale и американских Boeing F-15 EX.

«С самого начала говорилось, что в увеличении наших возможностей в воздухе мы опираемся на бюджет. Если те люди, которые отвечают за закупки не очень настроены на Су-35, значит, мы не можем продолжать обсуждение, и все с большой долей вероятности поменяется на Rafale», — пояснил начальник главного штаба ВВС страны.

О подписании контракта с Джакартой на поставку 11 истребителей Су-35 на сумму $1,1 млрд стало известно в начале 2018 года, напоминает ТАСС. В июле 2019-го посол Индонезии в РФ Мохамад Вахид Суприяди констатировал, что задержка его реализации связана со сложностью торговой схемы, в которую вовлечены и государственные ведомства, и компании.

В марте 2020 года агентство Bloomberg сообщало, что Индонезия якобы под давлением США отказалась от планов данной закупки. Тогда директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев пояснял, что Индонезия официально не отказывалась от сделки.

Добавим, что в начале декабря 2021 года глава минобороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что Нью-Дели подписал с Москвой несколько соглашений о военном сотрудничестве.

«Рад, что был подписан ряд соглашений, контрактов, протоколов, касающихся стрелкового оружия и военного сотрудничества», — отметил он после встречи с российским коллегой Сергеем Шойгу.

В ноябре сообщалось, что Россия направила в Индию первую партию ракетных комплексов С-400. По словам Шугаева, передача вооружения проходит по графику. Договоренности о поставках С-400 были достигнуты еще в 2018 году — речь шла о пяти полковых комплектах, стоимость которых составила $5,43 млрд.

В целом продажи российского оружия снижаются третий год подряд, следует из опубликованного ранее отчета Стокгольмского международного института исследования проблем мира. В материалах отмечается, что общий объем продаж вооружений девяти российских компаний, вошедших в топ-100 в мире, снизился с $28,2 млрд в 2019 году до $26,4 млрд в 2020-м (на 6,5%).