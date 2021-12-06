SIPRI: российские компании сократили продажи вооружений до $26,4 млрд

Ключевым событием в российской оружейной промышленности стала диверсификация продуктовых линеек, считают эксперты Стокгольмского международного института исследования проблем мира. Падение продаж совпало с окончанием в России госпрограммы вооружений на 2011-2020 годы и задержкой сроков поставки из-за пандемии, отмечает SIPRI. Подробнее о показателях российских компаний и их позициях в мировом рейтинге — в материале «Газеты.Ru».

Продажи российского оружия снижаются третий год подряд, говорится в опубликованном 6 декабря отчете Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). Из материалов следует, что общий объем продаж вооружений девяти российских компаний, вошедших в топ-100 в мире, снизился с $28,2 млрд в 2019 году до $26,4 млрд в 2020-м (на 6,5%).

«Это является продолжением тенденции к снижению, наблюдаемой с 2017 года, когда продажи оружия российскими компаниями достигли пика. На долю российских фирм приходилось 5% от общего объема продаж оружия в топ-100», — говорится в публикации.

Падение продаж совпало с окончанием госпрограммы вооружений на 2011-2020 годы и задержкой сроков поставки из-за пандемии коронавируса, отмечает SIPRI. Институт уточнил, что продажи вооружений «Алмаз-Антей» и Объединенной судостроительной корпорации снизились на 31% и 11% соответственно. В то же время Объединенная авиастроительная корпорация увеличила продажи вооружений на 16%.

Еще одним ключевым событием в российской оружейной промышленности стала диверсификация продуктовых линеек, сообщили в Стокгольме.

«Российские компании реализуют госполитику по увеличению своей доли продаж в гражданском секторе до 30% от общего объема продаж к 2025 году и до 50% к 2030 году», — говорится в отчете SIPRI.

В ноябре 2021 года сообщалось, что Россия направила в Индию первую партию ракетных комплексов С-400. По словам директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева, передача вооружения проходит по графику.

Договоренности о поставках С-400 были достигнуты еще в 2018 году — речь шла о пяти полковых комплектах, стоимость которых составила $5,43 млрд. Шугаев ранее заявлял, что Россия рассматривает возможность поставки ЗРК С-500 Индии, Китаю и другим странам-партнерам.

Как идут продажи

В целом продажи оружия 100 крупнейших оружейных компаний в 2020 году оказались на 17% выше, чем в 2015-м (первый год, когда SIPRI включил данные о китайских фирмах). Таким образом, шестой год подряд в институте фиксируют рост продаж оружия.

«Продажи оружия выросли, несмотря на то, что мировая экономика сократилась на 3,1% в течение первого года пандемии. Промышленные гиганты в значительной степени были защищены устойчивым государственным спросом на товары и услуги военного назначения», — отметила Александра Маркштейнер, исследователь программы SIPRI по военным расходам и производству оружия.

«В большинстве стран мира военные расходы росли, и некоторые правительства даже ускорили выплаты в вооруженную промышленность, чтобы смягчить воздействие кризиса COVID-19», — добавила она.

Тем не менее работа на военном рынке не гарантировала иммунитет к последствиям пандемии, говорится в публикации. Французский производитель оружия Thales, например, объяснил падение продаж оружия на 5,8% сбоями, вызванными изоляцией весной 2020 года. Некоторые компании также сообщили о сбоях в цепочке поставок и задержках поставок.

Кто возглавил рейтинг

Компании из США продолжают доминировать в рейтинге — в этой стране зарегистрировано наибольшее число фирм, вошедших в мировой топ-100.

Продажи оружия 41 американской компании, по данным SIPRI, составили $285 млрд (54% от общего объема сделок в мире), что на 1,9% больше, чем в 2019 году. С 2018 года топ-5 рейтинга неизменно составляют компании из США.

«Военная промышленность США переживает волну слияний и поглощений. Чтобы расширить свой продуктовый портфель и таким образом получить конкурентное преимущество при заключении контрактов, многие крупные американские оружейные компании предпочитают объединяться или приобретать перспективные предприятия. Эта тенденция особенно ярко проявляется в космическом секторе», — отметила Маркштейнер.

Китайские фирмы занимают вторую по величине долю в топ-100 продаж оружия (13%) — объем их продаж в совокупности достиг $66,8 млрд, что на 1,5% больше, чем в 2019 году. «В последние годы китайские оружейные компании извлекли выгоду из программ военной модернизации страны и сосредоточили свое внимание на военно-гражданском слиянии. Они стали одними из самых передовых производителей военных технологий в мире», — отметил старший научный сотрудник SIPRI Нан Тянь.