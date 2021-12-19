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Армия

Т-72Б3М будут охранять границу Таджикистана. И легко дойдут до Кабула

Зачем Москва оснастила 201-ю российскую базу в Таджикистане танками Т-72Б3М

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Первая партия из 30 новых модернизированных танков Т-72Б3М, предназначенная для усиления 201-й российской военной базы (РВБ) ВС РФ в Таджикистане, прибыла к месту постоянной дислокации. Зачем это было сделано – в колонке военного журналиста Виктора Сокирко специально для «Газеты.Ru».

До станции Айни близ Душанбе Т-72Б3М были доставлены железнодорожным транспортом и после переброшены автомобильными тралами до горного полигона Ляур (25 км южнее столицы Таджикистана), где приняли участие в учениях.

Сразу отметим, что нынешняя модификация российского Т-72Б3М сильно отличается от основного среднего танка Т-72, которых на «Уралвагонзаводе» с 1973 по 2005 год было выпущено около 30 тыс. единиц. Помимо новой 125-мм пушки и тепловизоров российского производства, танк получил новый мощный двигатель В-92С2Ф.

В Минобороны отмечают, что сейчас на 201-й военной базе производится замена устаревшей боевой техники на модифицированные образцы. Подобная ротация проводится в последнее время регулярно, причём, не только танков. 201-ю РВБ стали перевооружать ещё в июле – тогда туда перебросили 17 новых боевых машин пехоты БМП-2М.

Точная численность танков в составе 201-й РВБ в Таджикистане неизвестна. Например, военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук полагает, что их «около 300 единиц». В структуре базы имеется танковый батальон, созданный на базе танкового полка из состава 201-й дивизии, которая и была переформирована в нынешнюю базу.

Танковый полк – это порядка 95-100 боевых машин. Танки есть и в мотострелковых подразделениях, так что их численность может теоретически приближаться к названной цифре в 300 танков, хотя и кажется несколько завышенной.

Основная задача базы заключается в военной помощи по обеспечению безопасности Таджикистана, как союзника по ОДКБ. И в том числе – обеспечения безопасности в пограничных районах республики, где существует риск вторжения из Афганистана.

Роль танков здесь имеет значение из-за оперативности в маневрировании. Дислоцируются российские военные здесь в двух городах – столице республики Душанбе (170 километров от афганской границы) и в Бохтаре (85 километров от границы). Преодолеть такое расстояние в случае необходимости для танков большой проблемы не составит.

Здесь ещё можно отметить, что 201-я база регулярно и активно участвует во всевозможных учениях, в том числе и в рамках ОДКБ, как например, в ежегодных учениях «Нерушимое братство». Проводятся манёвры большей частью именно в приграничных с Афганистаном районом, а некоторые подразделения присутствуют на полигонах едва ли не на регулярной основе.

Можно вспомнить события 1979-го и первой половины 1980-го, когда советские войска входили в Афганистан. В составе советского ограниченного контингента на тот период имелось, помимо прочей бронетехники (БМП, БТР), около 800 танков Т-54, Т-55 и Т-62Т. Они позволили войскам беспрепятственно дойти до намеченных пунктов размещения и полностью деморализовали афганскую армию, которая практически не оказывала сопротивления.

Танки в Афганистане имели большое значение именно как мобильная огневая сила с бронированной защитой – они обеспечивали проводку советских транспортных колонн, участвовали в боевых операциях, прикрывали сторожевые заставы и гарнизоны.

К моменту вывода советских войск из Афганистана их численность составляла уже 580 танков. Это не означало, что от них отказывались или они уничтожались моджахедами в таких количествах. Танки постоянно дорабатывались с учётом выявленных в боевых действиях недостатков – усиливалась броня днища, ставилась противогранатная защита, применялись и новые двигатели, адаптированные к пустынной местности.

Т-72Б3М приспособлен к таким боевым действиям изначально. Если будет такая задача — легко дойдут до Кабула.

И последний момент. Танки Т-72Б3 обычной версии (не модернизированные), которые поставлялись в Сирию, позволили успешнее вести наступательные операции в ночное время и пресекать попытки атак боевиков. В Таджикистане уже более «продвинутая» версии этого танка справится – в случае необходимости – с подобной задачей еще более эффективным образом.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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