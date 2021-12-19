Как обычный советский дом превратился в неприступную крепость

Дом Павлова стал нарицательным именем, которым многие обозначают подвиг одного человека или группы людей, совершаемый вопреки тому, что делают окружающие.
Мне также доводилось слышать, как словосочетание дом Павлова использовали в отношении загородного коттеджа, который отличается от соседних высотой заборов и колючей проволокой поверх них.
Это неверные образы, потому как рецепт особой стойкости дома Павлова не в его уникальных индивидуальных свойствах, заложенных архитектором, или в отличиях обороняющихся в нем людей от остальных, якобы, не таких мужественных и сильных.
Сила дома Павлова была в его глубокой связи с другими позициями советских войск, в его включенности в общую схему обороны.
Этот опорный пункт выстоял не только благодаря мужественно и умело воевавшей горстке солдат во главе с сержантом Яковом Павловым, но и заслугами других людей, начиная от командира 7-й стрелковой роты 42-го гвардейского стрелкового полка Наумова, заканчивая командиром 13-й гвардейской дивизии гвардии полковником Родимцевым. Эти офицеры также бывали в доме Павлова в дни его обороны, а Наумов неоднократно отбивал там атаки немцев вместе с другими солдатами.
В конструкции самого дома, вопреки расхожему мнению, не было никаких особенностей, предопределивших его особую стойкость.
Дом Павлова к началу Сталинградской битвы был еще практически новостройкой. Его возвели в середине 30-х из обычного кирпича и дерева. В доме размещались квартиры для партийных деятелей и важных промышленных специалистов. Рядом построили дом-близнец, в котором разместили Совконтроль.
Во время уличных боев осенью 1942 года на площади Ленина (тогда площадь 9 Января), где выгодные для обороны позиции представляли эти здания, сражался 42-й гвардейский стрелковый полк 13-й гвардейской дивизии.
Именно командир полка дал команду занять оба дома и создать там опорные пункты. Однако одно их этих зданий вскоре было уничтожено немцами полностью. Оборонявшие его бойцы, которыми руководил лейтенант Заболотный, погибли смертью храбрых под обломками.
Группе сержанта Павлова и трех его красноармейцев повезло больше, хотя и рисковали они, как оказалось, не только своими жизнями, но и жизнями мирных жителей, которые укрылись в подвалах дома.
Через несколько дней к Павлову пришло подкрепление из 17 бойцов во главе со старшим лейтенантом Афанасьевым, который взял под свое командование и его группу. С собой солдаты принесли станковый пулемет и противотанковые ружья. Еще через несколько дней в доме Павлова появились два ротных миномета.
При всем желании, пристроить крепостные стены метровой толщины с узкими бойницами мирному жилому зданию было невозможно. Но этого и не требовалось. Оборона была организована в соответствии с применением всех доступных тогда технических и тактических средств.
Здание обнесли колючей проволокой. Подходы к нему заминировали. Прорыли тоннель для доставки боеприпасов. Провели под землей телефонную линию связи. Но главным было то, что подходы к дому Павлова простреливались с трех направлений с других позиций полка. А еще то, что за пределы здания было вынесены несколько укрытых огневых точек.
Они могли работать в режиме так называемых секретов, то есть подключаться к боевым действиям только тогда, когда силы противника пройдут мимо и оставят их в тылу.
Многие элементы обороны дома Павлова затем применялись во время более современных конфликтов. В большинстве своем они актуальны и сейчас.
Конечно, все это нисколько не отнимает славы у самого Павлова и тех смельчаков, кто сражался с ним плечом к плечу. Выстоять в условиях немецких атак, которые совершались по несколько раз в день, могли только супергерои. Порой немцы занимали первый этаж дома и приходилось их оттуда вновь выбивать.
Удивительно, что из 31 воина, защищавшего эту главную сталинградскую крепость, в двухмесячной мясорубке погибли только трое. Афанасьев, который сперва принял командование от Павлова, а потом передал его обратно из-за ранения, дожил до Победы, как и сам Павлов.
Подвиг этих солдат увековечен, но, как мне кажется, не до конца. Хотелось бы передать современникам, что если вы хотите, чтобы ваш дом стал неприступной крепостью, способной выстоять в длительной борьбе с превосходящим противником, как это произошло с домом Павлова, то нельзя быть гордым единоличником.
Личная отвага — это здорово, но нужно уметь наладить и поддерживать контакт с ближними, способными вас прикрыть, нужно уметь действовать по команде или уважать закон, если речь идет о мирном времени. Еще надо осознавать себя частью чего-то большего, чем дом. Иначе не выстоять.
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Биография автора:
Сергей Лютых, журналист, капитан милиции в отставке, работал участковым милиционером, расследовал уголовные дела в дознании, раскрывал преступления, будучи оперативником в МУРе на Петровке, 38.