Кто устроил первую советскую атаку на фашистскую столицу

В 1941 году советская авиация совершила серию авианалетов на столицу гитлеровской Германии – Берлин. В это никто не мог поверить. Сами немцы сначала думали, что их бомбили англичане. Как планировалась эта операция – в авторской колонке журналиста Сергея Лютых специально для «Газеты.Ru».

«Перл-Харбор» Майкла Бэя – один из самых известных фильмов о Второй Мировой войне. Это кино не назовешь гениальным, но его создателям удалось показать широкому зрителю, живущему за пределами США, сколь велика была значимость атаки японской авиации на одноименную гавайскую гавань, где располагалась центральная база Тихоокеанского флота ВМС США.

Нападение на «Перл-Харбор» произошло ровно 80 лет назад, в декабре 1941 года. Оно было внезапным и вероломным, потому как американцы не находились в состоянии войны с Японией.

По меткому замечанию военного эксперта Ильи Крамника, именно с началом этой атаки Вторая Мировая стала действительно мировой.

Особое место в боевике Майкла Бэя отведено истории об ответном символическом авианалете американцев на Токио под руководством летчика-аса подполковника Джеймса Дулиттла.

Помню, как был впечатлен этим эпизодом, когда впервые еще 16-летним юношей посмотрел «Перл-Харбор», вышедший в 2001 года. Я тогда полагал, что хорошо знаю историю Второй Мировой и Великой Отечественной. Об этом же говорили отметки в школьном журнале.

Но, к своему стыду, я ничего не знал о подвиге летчиков 1-го минно-торпедного авиационного полка ВВС Балтийского флота. В период с 8 августа по 4 сентября 1941 года они совершили десять дерзких налетов на Берлин и его пригороды.

Это происходило в то самое время, когда Гитлер уже чувствовал себя хозяином всей Европы, когда советским войскам, несмотря на все попытки сопротивления и отчаянные контратаки, приходилось отступать под напором немецких танковых армий, рвавшихся к Москве.

Тогда линия фронта отодвинулась от довоенных границ с Германией настолько, что никакой угрозы со стороны советских дальних бомбардировщиков для нее уже как будто не существовало. Кроме того, немцы считали, что военная авиация СССР, как таковая, находится в предсмертной агонии.

В общем, до ночи с 7 на 8 августа фашистский Берлин жил беззаботной, мирной жизнью без светомаскировки.

Наши летчики запомнили, что город был ярко освещен фонарями, неоновой рекламой. Они не бомбили жилые дома. Цели были четко определены до вылета: здания Рейхсканцелярии и Министерства пропаганды, военные заводы. Кроме фугасных и зажигательных бомб на Берлин и его пригороды летели бомбы с советскими листовками и газетами.

Вел ударную группу из 15 самолетов ДБ-3 командир полка Евгений Преображенский. 13 августа 1941 года он, вместе с несколькими другими пилотами, получил звание Героя Советского Союза. Кстати, по распоряжению Сталина каждому члену экипажа, совершившему налет на Берлин, полагалось и ощутимое материальное награждение — 2000 рублей.

Участникам первого налета, которых немцы сперва приняли за своих, удалось выбраться из-под мощных прожекторов и плотного огня зениток без потерь.

Инициатор и руководитель всей операции, командующий ВВС ВМФ СССР Семен Жаворонков утром 8 августа сам встречал возвращавшиеся бомбардировщики на взлетно-посадочной полосе аэродрома на эстонском острове Сааремааа – ближайшей к столице третьего рейха опорной точке, находившейся еще под контролем советских войск.

Немецкие пропагандисты поспешили распространить сообщение, что налет на Берлин, в ночь с 7 на 8 августа, совершила английская авиация и половина самолетов якобы была сбита. Но в руки жителей столицы третьего рейха уже попали советские листовки, да и сами англичане опровергли это заявление.

Обо всем этом я узнал после знакомства с профессором МАТИ Александром Лисовым, который в годы Великой Отечественной был стрелком на ИЛ-4. Он сам не участвовал в этих атаках на Берлин, но не понаслышке знал, как трудно было на войне экипажам ночных бомбардировщиков.

«Прожекторы, в прямом смысле, ослепляли пилотов, но те могли определять скорость и высоту, ориентируясь на свои ощущения», – говорил Лисов.

Меня радует, что в апреле 2022 года на экраны должен выйти фильм Константина Буслова «Крылья над Берлином» о событиях, которым я посвятил этот текст. Надеюсь, что фильм не разочарует и поможет нынешним школьникам вдохновляться не только достойными американцами, но и героями-соотечественниками. Такой роскоши, как возможность личного общения с ветеранами Великой Отечественной, у них, боюсь, уже не будет.

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Биография автора:

Сергей Лютых, журналист, капитан милиции в отставке, работал участковым милиционером, расследовал уголовные дела в дознании, раскрывал преступления, будучи оперативником в МУРе на Петровке, 38.