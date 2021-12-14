Ту-160М оснастят ракетами Х-БД. Они смогут обмануть ПРО США

Испытания и первый полёт собранного с нуля модернизированного сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160М запланированы на начало 2022 года, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов. Что нового появится у Ту-160М – в колонке военного журналиста Виктора Сокирко специально для «Газеты.Ru».

Ту-160М – глубокая модернизация стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160. Эта уникальная боевая машина была создана в 1970-е годы и по сей день не имеет себе равных в мире. Это самый тяжелый боевой самолет, а кроме того – самый крупный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет и самолет с изменяемой стреловидностью крыла. Ту-160 также является лидером по скорости среди бомбардировщиков. За грациозность и изящество линий российские летчики назвали Ту-160 «Белым лебедем».

Сейчас на вооружении ВКС России находится 17 стратегических бомбардировщиков Ту-160. Все действующие самолеты этой серии имеют собственные имена, например, авиаконструктора Андрея Туполева или былинного богатыря Ильи Муромца. Последний выпущенный в 2017 году Ту-160 получил имя легендарного главкома ВВС Петра Дейнекина. К слову, сам Петр Степанович, освоивший пилотирование более двух десятков самолетов, управлял при жизни и Ту-160.

Решение о производстве обновленного Ту160М было принято в связи с необходимостью создания переходного варианта стратегического ракетоносца. Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) – бомбардировщик-ракетоносец нового поколения, создаваемый в ПАО «Туполев», появится на вооружении ВКС России несколько позже, ориентировочно – в 2027 году. Предполагается, что этот самолёт заменит стратегические бомбардировщики Ту-95, Ту-160 и Ту-22М3.

До его появления именно усовершенствованный Ту-160М возьмет на себя функции ударной силы стратегического авиакрыла.

«Ту-160М – абсолютно новый самолет. Основная часть изменений касается систем бортовой электроники бомбардировщика. В рамках проекта по модернизации самолета созданы: бесплатформенная инерциальная навигационная система, комплекс радиоэлектронной борьбы, топливные системы, а также системы управления вооружением.

Не исключено, что некоторые из новых систем потом могут быть использованы в ПАК ДА», – рассказал «Газете.Ru» авиационный эксперт Юрий Гаврилов.

Вице-премьер Юрий Борисов на брифинге для журналистов начале декабря заявил, что «самолет может совершить пробег с новыми двигателями НК-32». Разработка этого двигателя началась в 1977 году. Серийное производство началось в 1983 года, но 1993 году было остановлено. Лишь в 2016 году ПАО «Кузнецов» заявило о том, что возобновляет серийный выпуск обновлённых двигателей НК-32.

Новый стратегический бомбардировщик должен получить и новое оружие. В первую очередь речь идет о ракете Х-БД, которая, как предполагается, превзойдет по многим показателям свою предшественницу Х-101, которые несет на борту нынешний Ту-160. Дальность Х-101 – 3 тыс. километров, у новой ракеты дальность будет составлять 5 тыс. км., а по некоторым данным — даже 7-8 тыс. км.

Таким образом, Ту-160М, оснащенный Х-БД, будет обладать возможностями обмана средств ПВО и ПРО противника. Запустив такие ракеты из, скажем, района Каракаса (российские Ту-160 летали в Венесуэлу в сентябре 2013 года и в декабре 2018 года) в направлении Вашингтона, бомбардировщики могут спокойно уйти в сторону и приземлиться на аэродроме Манагуа в Никарагуа (так тоже бывало).

При этом сохраняются все логистические возможности и преимущества Ту-160.

«Основным местом дислокации российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 считается авиабаза ВКС в Энгельсе Саратовской области. Однако эти самолёты способны нести боевое дежурство практически в любом регионе мира. Дальность их практического полета составляет порядка 12 тысяч километров, при дозаправке в воздухе они способны находиться в воздухе более суток.

А зафиксированная в 2010 году дальность составила 18 тысяч километров. И, взлетев под Саратовом, а затем дозаправившись, скажем, в районе Южно-Китайского моря, где дежурят российские топливозаправщики Ил-78, они в течение нескольких часов могут оказаться вблизи берегов США», – напомнил авиационный эксперт Юрий Пеляев.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.