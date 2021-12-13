Зачем начальник Генштаба рассказал иностранцам о степени готовности ядерных сил России

Более 95% пусковых установок наземных стратегических ядерных сил России содержатся в постоянной готовности к боевому применению, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге с военными атташе иностранных государств. «Газета.Ru» разбиралась, в чем был смысл этих заявлений.

На встрече с военными атташе иностранных государств начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подчеркнул, что в целом состояние ядерной триады России «обеспечивает решение задач сдерживания».

По словам Герасимова, в ближайшее время в боевой состав морских стратегических ядерных сил будет введен «еще один атомный подводный крейсер с баллистическими ракетами «Булава». Глава Генштаба также обратил внимание на то, что развитие стратегических ядерных сил ведется в строгом соответствии с международными обязательствами России.

«Ядерные потенциалы стран развернуты в состоянии высокой готовности к пуску постоянно – это правило, принятое на общем уровне. 95% боеготовых пусковых установок – ситуация, связанная с техническими вопросами выведения части носителей на техническое обслуживание. В международных договорах учтено, что ракеты, которые выведены из боевого дежурства, но есть физически – приехали с завода или уехали на завод, отправлены на склад – считаются неразвернутым стратегическим носителем. Они входят в оставшиеся 5%», – рассказал «Газете.Ru» старший научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Константин Богданов.

Как считает военный политолог, доцент РАНХиГС Валерий Волков, заявление Герасимова не было угрозой другим странам, а было только ответом на угрозы США и НАТО.

«Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ядерное вооружение США могут разместить в Восточной Европе. В российском Генштабе дали понять, что в этом случае страны, разместившие у себя такое оружие, и станут первой целью для российских ракет. Уверен это остудило многие «горячие головы». В Генштабе России таким образом деликатно предупредили Польшу и Румынию, где сейчас размещаются элементы американской ПРО и потенциально может быть размещено ядерное оружие, – вас Москва в случае войны уничтожит первыми», – считает Волков.

Сегодня российскую ядерную триаду составляют Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), морские стратегические силы и стратегическая авиация.

«Порядка 70% ядерных боеприпасов России находится на наземных носителях, остальное – ракеты морского базирования и авиация. У США иной расклад – 80% приходится на ракеты морского базирования, порядка 10% – на стратегическую авиацию, 10% – на наземные носители», – рассказал «Газете.Ru» член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

По словам Богданова, это исторически сложившаяся схема построения группировок, связанная с географическим и геостратегическим положением стран.

«США долго «владели морем», потому что СССР даже в лучшие свои годы не мог контролировать большие пространства Мирового океана. Для того, чтобы развернуть ядерное оружие на подлодках, мы должны быть уверены, что в районах их патрулирования не возникнет противолодочных средств противника», – рассказал эксперт.

По словам научного сотрудника Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрия Стефановича, российская дальняя авиация является относительно слабым элементом ядерной триады, но при этом авиация «наиболее заметна и мобильна». «У нас есть современные ядерные ракеты воздушного базирования большой дальности Х-102, ждём возобновления производства Ту-160 и появления бомбардировщиков нового поколения ПАК ДА. Правда, разработка последних очень сильно задерживается», – сказал он.

Морскую часть триады представляют подводные ракетоносцы с баллистическими ракетами.

«Оперативно строятся новые подлодки типа «Борей-А». Их ракеты «Булава» относятся к легкому классу, но этого считается достаточным для задач ядерного сдерживания. Однако, большой вопрос – что считать боевой готовностью: подлодка, дежурящая у пирса, без выхода в море, вполне возможно, тоже засчитывается в общие цифры боеготовых средств ядерного сдерживания»,

– сказал Стефанович.

Наземный компонент российских ядерных сил представлен ракетами в шахтах и ракетами на подвижных ракетных комплексах. «Самое современное из них – ракетные комплексы «Авангард» и «Ярс». «Ярс» – совершенная система вооружения, в мобильном варианте буквально не имеющая аналогов в мире, которая эффективно обеспечивает задачи сдерживания. Сейчас идет работа по созданию новой тяжелой баллистической ракеты «Сармат», но с серьезными задержками. Летные испытания обещали на конец года, но пока о них не сообщалось», – сказал Стефанович.