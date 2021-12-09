Как модернизировали АК-12 и почему этот автомат называют «новейшим»

Индия подписала контракт с концерном «Калашников» на $590 млн, в соответствии с которым на территории этой страны будут производиться российские автоматы АК-203. Речь идет о производстве 680 тыс. автоматов. Почему марка автомата «Калашников» остается самой востребованной в мире – в колонке военного журналиста Виктора Сокирко специально для «Газеты.Ru»

Армия России с 2018 года получает на вооружение новую стрелковую систему АК-12, официально одобренную Министерством обороны России и рекомендованную для подразделений Сухопутных войск, ВДВ и Морской пехоты. АК-12 это по сути и есть продаваемый сейчас Индии «экспортный» АК-203.

На вооружение ВС РФ автомат АК-12 продолжает поступать и по сей день – процесс перевооружения не терпит суеты. Минобороны РФ только в этом году не раз сообщало об оснащении армии современными автоматами Калашникова в общевойсковых соединениях и воинских частях всех военных округов.

Одна из последних поставок в рамках гособоронзаказа пришлась на Ельнинскую мотострелковую дивизию Центрального военного округа (ЦВО). Немногим ранее, в сентябре, автоматами АК-12 было полностью перевооружено соединение в Самарской области (15-я отдельная МСБ, в/ч 90600), подразделения которой выполняют миротворческие задачи в Нагорном Карабахе.

К слову, АК-12 называют «новейшими» и по той причине, что идет их процесс усовершенствования и, скажем, автомат образца 2018 года отличается от модели 2020 года. Появились, к примеру, новый модульный телескопический приклад с улучшенной эргономикой, новая пистолетная рукоять, новый уменьшенный диоптрический целик, позволяющий устанавливать коллиматорный прицел.

Эти изменения концерном «Калашников» были внесены по результатам опытной эксплуатации и теперь в войска будет поступать именно новейший АК-12.

Официально разработка нового автомата, предназначенного для замены АК-74, на «Ижмаше» (ныне концерн «Калашникова») началась в 2011 году, но работы по его созданию, под руководством главного конструктора Владимира Злобина, велись и предыдущие 10 лет. Впервые показанный в 2012 году (для Межведомственной рабочей группы при ВПК, в состав которой входили представители Минобороны, МВД и ФСБ России) первый образец автомата Калашникова пятого поколения получил рабочее название АК-12 – по традиции использования года его «рождения».

Впрочем, до признания и принятия на вооружение оставались еще долгих шесть лет.

Известно, что концерн «Ижмаш» был любимым детищем великого конструктора Михаила Тимофеевича Калашникова, его имя и носит легендарное оружейное предприятие. Восемь лет назад, 23 декабря 2013 года, его не стало, и с этой утратой предприятие лишилось чего-то очень важного. Те, кто был знаком с этим замечательным человеком, вспоминают его с грустью и теплотой. Но жизнь продолжается.

«Конструктор умер, но остался созданный им коллектив, который является хранителем традиций русской оружейной школы. К нам тогда пришли современные менеджеры, технологи, конструкторы, в том числе и военные эксперты, которые выполняли боевые задачи на Северном Кавказе и на своем опыте знали, какое оружие необходимо в бою. Коллектив долго работал над разработкой автомата будущего, создавались новые образцы, что в итоге привело к той модели автомата, который теперь известен под названием АК-12. Заложенный на базе автомата Калашникова, он сохранил и основные принципы, которые выработал для оружия Михаил Тимофеевич – простота и надежность. Вот эта преемственность и сохранена», – рассказал «Газете.Ru» советник генерального директора концерна Андрей Кирисенко.

Для того, чтобы АК-12 был включен Минобороны России в экипировку военнослужащих «Ратник» нужны были свои особенности, которые заключались не только в более низкой цене и меньшем весе, но и в боевых характеристиках.

Автомат оснастили двусторонней кнопкой затворной задержки, существенно ускорявшей перезарядку. Появился двусторонний четырехпозиционный предохранитель-переводчик видов огня с тремя режимами стрельбы – одиночные выстрелы, непрерывная очередь, стрельба с отсечкой по три выстрела, сохранилось и положение «предохранитель». Рычаг удобно размещается над пистолетной рукояткой управления огнем – выключение предохранителя и переключение режимов стрельбы осуществляется одной рукой. Конструкция также предотвращает попадание пыли и грязи внутрь ствольной коробки.

Изменений было много, они коснулись и рукоятки взведения затвора, и пистолетной рукоятки управления огнем (под правшу и левшу), и секторного прицела, который стал комбинированным, и регулируемого по длине приклада.

При этом новые образцы АК-12 сохранили традиционную для семейства АК систему автоматики и запирания ствола. А вот с целью повышения кучности стрельбы во всех режимах переконструировали ствольную коробку, ствол, газоотводный узел и газовую трубку.

«Среди особенностей АК-12 можно отметить улучшение кучности стрельбы. Военные оценили возможности двухстороннего предохранителя-переключателя режима огня, двухстороннюю клавишу сброса магазина, двухстороннюю кнопку остановки затвора – раненный в руку боец сможет продолжить ведение боя в любой ситуации. Это лучший автомат не только в России, но и во всем мире. На его фоне даже известная американская М-16 выглядит довольно бледно», – рассказывал в 2017 году глава концерна «Калашников» Алексей Криворучко, ныне замминистра обороны РФ.

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